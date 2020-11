Νέοι τίτλοι ξεχωρίζουν στην COSMOTE TV: No Man’s Land, Brassic και το Dreamland με την Margot Robbie, σε πανελλήνια πρεμιέρα

Το κατασκοπευτικό θρίλερ «No Man’s Land» από τους παραγωγούς των «False Flag» και «Euphoria», η σειρά «Brassic» με το καυστικό βρετανικό χιούμορ και η υποψήφια για OSCAR ταινία «Στην Πύλη της Αιωνιότητας» με τον Γουίλεμ Νταφόε, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα με τηλεοπτικές και κινηματογραφικές πρεμιέρες της COSMOTE TV την εβδομάδα 18-23/11. Στα εβδομαδιαία highlights εντοπίζονται επίσης, το «The Hummingbird Project» με τους Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Τζέσι Άιζενμπεργκ και Σάλμα Χάγιεκ, η νέα σεζόν του «A Million Little Things» καθώς και η πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV της ταινίας «Dreamland», μέσω της υπηρεσίας Movies Club, στην οποία είναι διαθέσιμη για ενοικίαση.

Τέλος, στο κανάλι FOX που είναι διαθέσιμο στην COSMOTE TV ξεχωρίζει η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου «Helstrom». Διαβάστε περισσότερα για την σειρά εδώ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της COSMOTE TV για την εβδομάδα 18-23/11 :

No Man’s Land – Νέα Σειρά

O πολιτικός μηχανικός Αντουάν, εγκαταλείπει την ήρεμη ζωή του στο Παρίσι για να αναζητήσει την αδερφή του στη Συρία, η οποία θεωρείται νεκρή μετά από μια βομβιστική επίθεση. Εκεί ο Αντουάν συνεργάζεται με μια ομάδα Κούρδων μαχητριών, οι οποίες είναι και ο μεγαλύτερος εφιάλτης του ISIS. Όλα τα επεισόδια θα προβληθούν back-2-back στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD (Παρασκευή 20/11, 18.00).

Brassic S1 & S2

Ο Βίνι και ο Ντίλαν είναι δύο αχώριστα αδέλφια μικροαπατεώνων. Η κοντινή τους σχέση παρουσιάζει τριγμούς, όταν η σύντροφος του Ντίλαν μαζί με το παιδί της, μετακομίζουν στο σπίτι τους, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Με τον Βίνι να αντιμετωπίζει τη νεοεισερχόμενη ως παρείσακτη, οι συνθήκες συγκατοίκησης χειροτερεύουν. Τότε ο Ντίλαν καλείται να πάρει την δυσκολότερη απόφαση της ζωής του, προκειμένου να εξισορροπήσει το τεταμένο κλίμα. To Σάββατο 21/11 στις 18.00 θα ξεκινήσει στο COSMOTE SERIES MARATHON HD η back-2-back προβολή και των 2 σεζόν της σειράς.

A Million Little Things – 3η σεζόν

Οι συναισθηματικές και υπαρξιακές αναζητήσεις των πρωταγωνιστών συνεχίζονται και στον νέο κύκλο της σειράς, από τον οποίο δε λείπουν θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη, όπως ο κορωνοϊός. Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν βρίσκει την Ρετζίνα και τον Ρόουμ απογοητευμένους, αφού έχουν χάσει την ευκαιρία να υιοθετήσουν ένα παιδί, όταν η βιολογική μητέρα αλλάζει γνώμη, ενώ ο Γκάρι βρίσκεται αντιμέτωπος με διαφορετικές προκλήσεις στη νέα του σχέση. Παράλληλα, κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του Έντι, μετά το σοβαρό ατύχημά του από διερχόμενο αυτοκίνητο (Παρασκευή 20/11, 22.00, COSMOΤΕ SERIES HD).

Στην Πύλη της Αιωνιότητας (At Eternity’s Gate)

O Τζούλιαν Σνάμπελ (Το Σκάφανδρο Και Η Πεταλούδα) μεταφέρει κινηματογραφικά τη ζωή του κορυφαίου Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ βαν Γκογκ την περίοδο της αυτοεξορίας του στη Γαλλία, τότε που -μαγεμένος από το τοπίο και το φως- δημιούργησε κάποια από τα πιο εμβληματικά του έργα. Τον βαν Γκογκ ενσαρκώνει μοναδικά ο Γουίλεμ Νταφόε (The Florida Project, Ο Φάρος) σε ένα ρόλο που του απέφερε την 4η υποψηφιότητα του για OSCAR® (Πέμπτη 19/11, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Dreamland – Α΄ Πανελλήνια προβολή

Οι πανελλήνιες πρεμιέρες απευθείας στην COSMOTE TV συνεχίζονται μέσα από την υπηρεσία Movies Club, με τις περιπέτειες ενός έφηβου κυνηγού επικηρυγμένων στο εκρηκτικό «Dreamland», και τους Μάργκο Ρόμπι και Φιν Κόουλ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Από το Σάββατο 21/11, θα είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την έξοδό του στους κινηματογράφους και το θρίλερ αγωνίας «Come Play» με την Τζίλιαν Τζέικομπς.

Κωδικός Κολιμπρί (The Hummingbird Project)

Δυο ξαδέλφια (Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Τζέσι Άιζενμπεργκ) που δουλεύουν σε χρηματιστηριακή εταιρεία, εκπονούν ένα φιλόδοξο σχέδιο κατασκευής μιας οπτικής ίνας που θα συνδέει το Κάνσας με το Νιου Τζέρσεϊ. Κερδίζοντας ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου σε ταχύτητα, θα μπορούν να εκμεταλλευτούν νωρίτερα απ’ όλους τις πληροφορίες αγοραπωλησιών και να θησαυρίσουν (Σάββατο 21/11, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Helstrom – Νέα Σειρά στο FOX

Η νέα σειρά του FOX «Helstrom» ακολουθεί την πολύπλοκη δυναμική των παιδιών ενός μυστηριώδη και πανίσχυρου κατά συρροή δολοφόνου, καθώς ανακαλύπτουν τη χειρότερη πλευρά της ανθρωπότητας – ο καθένας με τις δικές του τακτικές και ικανότητες (Δευτέρα 23/11, 21.50).

