Αντιρατσιστικές ταινίες για αυτήν την #BlackOutTuesday. Με τον ρατσισμό κατά των μαύρων να γίνεται – δυστυχώς – το θέμα των ημερών, λόγω της καθόλου τυχαίας δολοφονίας του Τζορτζ Φλόυντ (διαβάστε περισσότερα για την άποψη μας στην στοχευμένη αστυνομική βία εδώ), δεν μπορούσαμε να μην αναδείξουμε τρόπους να ταχθούμε ενεργά κατά του. Ένας εξαιρετικός τρόπος να είμαστε ενημερωμένοι σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις και την κοινωνική ανισότητα στην οποία αναγκάζονται να ζουν οι μαύροι της Αμερικής (και όχι μόνο) είναι να ανατρέξουμε σε αντιρατσιστικές στιγμές της pop κουλτούρας και συγκεκριμένα του κινηματογράφου.

Οι ταινίες αυτές περνούν σοβαρά μηνύματα ενώ ταυτόχρονα είναι εξαιρετικές κινηματογραφικά. Ακόμη και εάν δεν θέλετε να την δείτε για εκπαιδευτικούς λόγους, θα τις απολαύσετε σίγουρα.

*η κεντρική εικόνα είναι από την ταινία Moonlight (2016)

Οι 10 Top αντιρατσιστικές ταινίες με αφορμή τις φυλετικές διακρίσεις κατά των μαύρων

#BlackLivesMatter

Not all lives matter until black lives matter.

1.Κάνε το Σωστό – Do the Right Thing (1989) – Spike Lee

Μία πολύ επίκαιρη ταινία, καθώς 30 χρόνια πριν, μία καλοκαιρινή μέρα, ο Spike Lee ως πιτσαδόρος έρχεται αντιμέτωπος με την ουσία των φυλετικών διακρίσεων. Το Μπρούκλυν του 1989 είναι ακριβώς όπως το είχαμε γνωρίσει από τα βίντεο κλιπ των Public Enemy, ενώ η ταινία παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη και σήμερα, ειδικά για τις Η.Π.Α.

Κάνε πάντα το σωστό.

2. Τρέξε! – Get Out (2017) – Jordan Peele

Το σατιρικό, συμβολικό θρίλερ του Jordan Peele δείχνει πως είναι να είσαι μαύρος στην Αμερική μέσω μίας αλληγορίας. Μία πολύ έξυπνη και πρωτότυπη ταινία που εάν δεν καταφέρει να σας τρομάξει, θα καταφέρει σίγουρα να σας κάνει να γελάσετε.

Εάν ακόμη λόγος να δείτε αυτήν την ταινία, είναι εάν εμπιστεύεστε την κρίση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, καθώς κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για το 2018.

3. Οι Υπηρέτριες – The Help (2011) – Tate Taylor

H ιστορία αυτή μας ταξιδεύει στις αρχές του 20ου αιώνα όπου οι μαύρες γυναίκες μπορούσαν να βρουν δουλειά μόνο ως υπηρέτριες σε σπίτια πλουσίων. Παρά το τέλος της σκλαβιάς, δεν σταμάτησαν να υποτιμούνται από τις πλούσιες λευκές «κυρίες» τους. Βασισμένη σε best seller, δεν γίνεται να χάσετε αυτήν την ταινία με τις εξαιρετικές ερμηνείες των Viola Davis και Octavia Spencer, που «τρέλαναν» τα Όσκαρ.

4. 12 Χρόνια Σκλάβος – 12 Years A Slave (2013) – Steve McQueen

Το αντιρατσιστικό μήνυμα της κλασικής πλέον ταινίας «12 Χρόνια Σκλάβος» δεν είναι και τόσο σαφές, είναι μία πολύ σημαντική εκκίνηση όμως για όσους υποτιμούν και ξεχνούν την ιστορία των μαύρων. Κάποτε, ήταν πολύ αληθινό απλά να σε απαγάγει κάποιος και να σε βάλει να εργάζεσαι και να ζεις ως σκλάβος στο κτήμα του. Αρκεί να ήσουν μαύρος. Ανεξάρτητα ποιος ήσουν στην ζωή σου και ποιο είναι το status quo σου, ακόμη και εάν ήσουν μορφωμένος και πλούσιος. Με τον Chiwetel Ejiofor στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Lupita Nyong’o η οποία και κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου ως Πάτσι.

Ένα απαραίτητο μάθημα ιστορίας με τον κινηματογραφικό ρεαλισμό να χτυπάει κόκκινο. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

5. Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας – American History X (1999) – Tony Kaye

Εάν έχετε κάποιον φίλο ρατσιστή και θέλετε να του αλλάξετε την γνώμη, είναι μία πολύ καλή επιλογή για να δείτε μαζί. Η ταινία «ξεκοκαλίζει» την σύσταση των neo-nazi, ακροδεξιών οργανώσεων και δείχνει ότι καταλύτης τους δεν είναι τίποτα άλλο από το μίσος και την επιθυμία επιβολής. Μάλιστα, το αντιρατσιστικό στοιχείο της ταινίας είναι ότι δείχνει ολοφάνερα πως στην πραγματικότητα κανείς δεν χωράει στους φασιστικούς κύκλους, ούτε οι ίδιοι οι υποστηρικτές τους.

Η μόνη μας ένσταση είναι ότι στο τέλος της ταινίας μπορείς κανείς να θεωρήσει δικαιολογημένο το μίσος του πρωταγωνιστή προς τους μαύρους. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι φυλετικές διακρίσεις και ο ρατσισμός τείνουν να υποβαθμίσουν και να γκετοποιούν τις μαύρες κοινότητες, αφήνοντας το έγκλημα ως τον μόνο τους τρόπο.

6. Moonlight (2016) – Barry Jenkins

Η ταινία καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νεαρός γκέι, καθώς ενηλικιώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζει σε μια πολύ σκληρή γειτονιά του Μαϊάμι και προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο, να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Η μητέρα του είναι εξαρτημένη από το κρακ και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας θα ξεκινήσει. O Mahershala Ali κέρδισε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την συμμετοχή του στην ταινία.

Τι τα κάνει όλα πιο δύσκολα; Είναι μαύρος.

7. Σκιές και Σιωπή – To Kill a Mocking Bird (1962) – Robert Mulligan

Βασισμένη στο εμβληματικό βιβλίο της Χάρπερ Λι, η ταινία παρακολουθεί τις προσπάθειες ενός δικηγόρου (Γκρέγκορι Πεκ) να υπερασπιστεί έναν Αφροαμερικανό που έχει κατηγορηθεί άδικα για τον βιασμό μιας νεαρής λευκής γυναίκας. Ο ιδεαλιστής δικηγόρος έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με τις προκαταλήψεις της μικρής κοινωνίας του Νότου.

Πολλές από τις ταινίες στην λίστα μας αντανακλούν τον ρατσισμό του αμερικανικού νότου, καταδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζωμένος ήταν αλλά και είναι στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα αποτελείται από πολλούς από τους ψηφοφόρους του Donald Trump.

Από τις πρώτες αντιρατσιστικές ταινίες όλων των εποχών, σε μία εποχή που οι μαύροι δεν μπορούσαν να κάτσουν στις ίδιες θέσεις στα λεωφορεία με τους λευκούς.

8. Η Παρείσφρηση – BlacKkKlansman (2018) – Spike Lee

Άλλη μία προσθήκη του Spike Lee στην λίστα μας. Ο μαύρος σκηνοθέτης και δημιουργός έχει τον τρόπο του να περνάει τα απαραίτητα μηνύματα μέσα από τις ευρηματικές ταινίες του. Στην ταινία, τα γεγονότα της οποίας βασίζονται σε πραγματική ιστορία, βλέπουμε πως ένας μαύρος αστυνομικός καταφέρνει να διεισδύσει στην οργάνωση των Ku Klux Klan και μάλιστα να λάβει ηγετικό ρόλο. O John David Washington και ο Adam Driver είναι εξαιρετικοί στους ρόλους τους ενώ η ταινία καταφέρνει να μιλήσει για πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε στον κινηματογράφο, όπως για τον ακτιβισμό των μαύρων και για την κυριαρχία των λευκών ηρώων στην pop κουλτούρα.

9. Malcolm X (1992) – Spike Lee

Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις ταινίες του Spike Lee. Ένα καταπληκτικό δείγμα αντιρατσιστικής ταινίας που συνδυάζει το πολιτικό δράμα με την οργή της καταπίεσης, βασισμένη στην ζωή του Malcolm X. Ο Μάλκολμ Χ ήταν ένας μουσουλμάνος ιερέας που αποτέλεσε εμβληματικός ταγός του αγώνα για τα δικαιώματα των αφροαμερικανών.

Είδε τον πατέρα του να πεθαίνει σε μια ρατσιστική επίθεση της Κου Κλουξ Κλαν, ενώ αργότερα μπήκε στον κύκλο του εγκλήματος. Φυλακίστηκε και βγαίνοντας έξω από τη φυλακή, ανακάλυψε τον ισλαμισμό. Αφού συνειδητοποίησε τη ματαιότητα της οργής του, σταμάτησε τα κηρύγματα εναντίον των λευκών, που χαρακτήριζαν την προηγούμενη ζωή του. Ωστόσο, είχε ήδη αποκτήσει πολλούς εχθρούς, γεγονός που οδήγησε στη δολοφονία του.

Εξαιρετική ερμηνεία από τον Denzel Washington (fun fact: ο John David Washington που παίζει στην «Παρείσφρηση» του Spike Lee, είναι ο γιος του).

10. Σέλμα – Selma (2014) – Ava Duvernay

Την άνοιξη του 1965, μια σειρά από δραματικά γεγονότα άλλαξαν την σύγχρονη πορεία της Αμερικής και την σύγχρονη αντίληψη σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών. Θαρραλέοι διαδηλωτές, όπως ο Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, προσπάθησαν αρκετές φορές να προβούν σε μία ειρηνική πομπή από την πόλη Σέλμα έως το Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Τι διεκδικούσαν; Το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της ψήφου.

Με οδηγό την υπέροχη ερμηνεία του Ντέιβιντ Ογιέλοου, το φιλμ είναι ένας ύμνος στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στην κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων. Από τις πιο εκπαιδευτικές αντιρατσιστικές ταινίες.

Το φιλμ μας μεταφέρει από τις πολιτικές μάχες, στις αίθουσες της εξουσίας, μέχρι την πίστη των ανθρώπων και τους αγώνες που έδωσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, o οποίος όσο και εάν πρέσβευε την ειρήνη, κατέληξε με μία σφαίρα στην πλάτη.

Φυσικά, έχουμε και άλλες πολλές αντιρατσιστικές ταινίες κατά νου που αξίζουν να τις δείτε αλλά προτιμήσαμε να περιλάβουμε στην λίστα μας τις 10 που θεωρούμε σημαντικότερες. Επίσης, τιμώντας την μαύρη κοινότητα, περιοριστήκαμε στις ταινίες που ασχολούνται με την αδικία κατά των αφροαμερικανών.