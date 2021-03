Για άλλη μία φορά μία νότα ελληνικού αρώματος θα έχουν φέτος τα Oscars 2021 καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους, βρίσκονται και 2 Έλληνες! Πρόκειται για τον Γιώργο Λαμπρινό, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ σε ταινία για το «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ και για τον Φαίδων Παπαμιχαήλ, υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για την δουλειά του στο «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν. Μάλιστα, για τον Φαίδωνα, αποτελεί την 2η του υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά το Nebraska του 2014. Ας μάθουμε λίγα παραπάνω για τους ταλαντούχους συμπατριώτες μας.

2 Έλληνες ανάμεσα στους υποψήφιους για τα Oscars 2021

Ο Γιώργος Λαμπρινός για την ταινία «The Father»

Ο Γιώργος Λαμπρινός είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού. Η πρώτη του υποψηφιότητα για Σεζάρ ήρθε μετά από την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά ως μοντέρ στο «Κεφάλαιο» του Κώστα Γαβρά.

Ο Γιώργος Λαμπρινός κέρδισε το Βραβείο Σεζάρ από τη Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου για το «Μετά το Χωρισμό» του Ξαβιέ Λεγκράν το 2019 και το Βραβείο Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το «Xenia» του Πάνου Χ, Κούτρα.

Φέτος είναι υποψήφιος για Όσκαρ Μοντάζ για την ταινία «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο της Ένωσης Κριτικών του Λος Αντζελες και το Βραβείο για το Καλύτερο Μοντάζ στα British Independent Film Awards (ΒIFAs).

Ο Λαμπρινός θα διεκδικήσει το Όσκαρ απέναντι στους Κλόι Ζάο για το «Nomadland», Φρέντερικ Θόραβαλ για το «Promising Young Woman», Μίκελ Ε. Νίλσεν για το «Sound of Metal» και Άλαν Μπάουμγκαρτεν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου».

Ακολούθησε η συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Καννών και το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Μοντάζ του «Xenia» του Πάνου Χ. Κούτρα και τις δύο υπέροχες ταινίες της Ευαγγελίας Κρανιώτη, το «Erotica, Exotica, Etc.» και το «Obscuro Barroco».

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Γιος του σκηνογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, φίλου και συνεργάτη του Τζον Κασσαβέτη, ο Φαίδων γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Γερμανία, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου κι εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να δουλέψει ως φωτορεπόρτερ.

Στον κινηματογράφο βρέθηκε με τη συνεργασία με το Ρότζερ Κόρμαν, για τον οποίο δούλεψε ως διευθυντής φωτογραφίες σε επτά ταινίες μέσα σε δυο χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα έχει βάλει την υπογραφή του σε πάνω από 40 ταινίες, με εύρος από το «The Million Dollar Hotel» του Βιμ Βέντερς, μέχρι το «This Is 40» του Τζαντ Άπατοου, διατηρώντας μόνιμες συνεργασίες με σκηνοθέτες σαν τον Τζέιμς Μάνγκολντ («Identity», «Walk the Line», «3:10 to Yuma», «Knight and Day»), τον Γκορ Βερμπίνσκι («Mousehunt», «The Weatherman»), τον Τζορτζ Κλούνεϊ («The Ides of March», «The Monuments Men») και τον Αλεξάντερ Πέιν, με τον οποίο συνεργάστηκε στο «Πλαγίως», τους «Απογόνους» στο «Nebraska» (όπου ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ) και το «Downsizing».

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ μετράει φέτος τη δεύτερη υποψηφιότητα του για Όσκαρ για την εξαιρετική δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν.