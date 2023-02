Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και έχουμε την πιο χουχουλιάρικη διάθεση. παιχνίδια, ταινίες και παρέες είναι το ιδανικό σκηνικό για τον χειμώνα. Μπορούμε όμως να κάνουμε το σπίτι ακόμα πιο cozy και ζεστό δημιουργώντας την καλύτερη ατμόσφαιρα με αρώματα χώρου που θα κάνουν ανεξίτηλες τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Perfume is the Key to our Memories… Η AVGERINOS COSMETICS, το ελληνικό brand vegan καλλυντικών προϊόντων, που αποτελεί συνώνυμο της προσιτής πολυτέλειας και των ιδιαίτερων οσφρητικών εμπειριών, εγκαινιάζει τη νέα κατηγορία «Home Scents by AVGERINOS COSMETICS». Πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία μίας ολιστικής εμπειρίας ομορφιάς και περιποίησης, χρησιμοποιώντας συστατικά υψηλής ποιότητας και πρώτες ύλες φιλικές προς την επιδερμίδα αλλά και τη φύση, η AVGERINOS COSMETICS παρουσιάζει την πιο cozy συλλογή fragrance sticks βασισμένη στα 6 signature αρώματα του brand – Baby talc, Hammam, My musk, Perla, Queen και Stars.

Το ελληνικό vegan beauty brand που ξεχωρίζουν οι Influencers και αγαπούν οι skincare & bodycare lovers, παρουσιάζει τα νέα must-haves που έρχονται για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα του χώρου σας και να σας προσφέρουν μοναδικές στιγμές χαλάρωσης απογειώνοντας τις αισθήσεις σας. Τα αρωματικά sticks AVGERINOS COSMETICS, αποτελούν την ιδανική λύση για να αναβαθμίσετε την καθημερινότητά σας σε οποιοδήποτε χώρο – στο σπίτι, στο γραφείο ή στον χώρο που γυμνάζεστε, και αποτελούν τις πιο chic προτάσεις δώρων για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απολαύστε μία αξέχαστη εμπειρία wellness, επιλέγοντας το άρωμα της αρεσκείας σας, ανάλογα με τη διάθεση αλλά και την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

Baby talc – Perfume is the key to our memories

Ταξιδέψτε στις πιο ρομαντικές και τρυφερές αναμνήσεις σας ή δημιουργήστε νέες στιγμές και εμπειρίες με αυτό το ρομαντικό άρωμα Baby talc με νότες απο ylang ylang, πορτοκάλι και βανίλια.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Τριαντάφυλλο, Πορτοκάλι || Νότες «Καρδιάς»: Κρίνος, Μήλο || Νότες Βάσης: Υλάνγκ-υλάνγκ, Βανίλια Μαδαγασκάρης

ΠΛΤ 24,90 €

Hammam – I love your scent… all around

Aνατολίτικο, αισθησιακό και μυστηριώδες άρωμα Hammam από πικάντικα μπαχαρικά και βανίλια που θα χαρίσει τα πιο σαγηνευτικά vibes στον χώρο σας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Γιασεμί Σαμπάκ, Βανίλια || Νότες «Καρδιάς»: Γλυκάνισος, Καραμέλα || Νότες Βάσης: Σανταλόξυλο, Βρύα Βελανιδιάς

ΠΛΤ 24,90 €

My musk – Damn… Positive vibes

Δροσερό άρωμα My musk με νότες απο Musk, Μανταρίνι και Γιασεμί που δημιουργεί αίσθηση «καθαρότητας» και φρεσκάδας στον χώρο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Υλάνγκ -Υλάνγκ || Νότες «Καρδιάς»: Μανταρίνι, Γιασεμί || Νότες Βάσης: Musk

ΠΛΤ 24,90 €

Perla – Relax and unwind

Συνώνυμο της κομψότητας και της πολυτέλειας, το σαγηνευτικό άρωμα Perla από άνθη της Άπω Ανατολής θα δώσει ένα chic twist στον χώρο σας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Νερολί, Μέντα || Νότες «Καρδιάς»: Ξύλο, Εθνικό Μπαλινέζικο Άνθος || Νότες Βάσης: Κεχριμπάρι, Φραντζιπάνι

ΠΛΤ 24,90 €

Queen – Playful moments… #on

Σέξυ και παιχνιδιάρικο άρωμα πάθους, το Queen θα χαρίσει έναν spicy τόνο σε κάθε χώρο που θα επιλέξετε να το τοποθετήσετε.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Ροδάκινο || Νότες «Καρδιάς»: Γαρδένια, Μήλο || Νότες Βάσης: Υλάνγκ-Υλάνγκ

ΠΛΤ 24,90 €

Stars – A fragrance that smells like love

Δημιουργήστε ένα σύννεφο αισθησιασμού στον χώρο σας με το άρωμα Stars με νότες από λοβό βανίλιας και κεχριμπάρι.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Νότες Κορυφής: Περγαμόντο, Δαμάσκηνο || Νότες «Καρδιάς»: Τουμπερόζα, Γιασεμί || Νότες Βάσης: Κεχριμπάρι, Βανίλια

ΠΛΤ 24,90 €

Τα πολυτελή αρωματικά sticks AVGERINOS COSMETICS διατίθενται σε μια μοναδική συσκευασία που περιέχει:

5 x Μαύρα στικ

1 x Μπουκάλι Fragrance stick

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Τοποθετήστε τα στικ στο μπουκάλι για να απορροφήσουν το υγρό.

Δώστε τον απαραίτητο χρόνο, περίπου μια ημέρα, ώστε να απορροφήσουν τα ξυλάκια το άρωμα και να αρχίσουν να το διαχέουν στο χώρο.

Τα αρωματικά στικ θα βοηθήσουν το άρωμα να συνεχίσει να διαρρέεται συνεχώς, δημιουργώντας μια πολύ ελκυστική ατμόσφαιρα.

Δεν είναι απαραίτητο να αναποδογυρίσετε τα στικς και αν το κάνετε, το άρωμα μπορεί να διαρκέσει λιγότερο. Απολαύστε την αρωματική ατμόσφαιρα για έως και 2 μήνες.

