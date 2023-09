H Samsung Electronics Co. Ltd ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met) της Νέας Υόρκης, με στόχο να μεταφέρει μερικά από τα έργα τέχνης του Μουσείου στην τηλεόραση The Frame. Η συλλογή των εμβληματικών έργων τέχνης θα παρουσιαστεί σήμερα στο Samsung Art Store[1], το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της τηλεόρασης The Frame να μεταμορφώνουν συνεχώς οποιονδήποτε χώρο, προβάλλοντας περισσότερα από 2.300 έργα τέχνης από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες, μουσεία και ειδικούς της βιομηχανίας.

Οι χρήστες του Samsung Art Store μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 38 έργα τέχνης από ένα ευρύ φάσμα των ιστορικών τμημάτων του Μητροπολιτικού Μουσείου, όπως η Αμερικανική Πτέρυγα, η Ασιατική Τέχνη, η Αιγυπτιακή Τέχνη, η Ευρωπαϊκή Ζωγραφική, η Ισλαμική Τέχνη και πολλά άλλα τμήματα. Η συλλογή περιλαμβάνει ψηφιακές αναπαραγωγές υψηλής ανάλυσης διάσημων έργων τέχνης από διάφορους πολιτισμούς και χρονικές περιόδους, που εκτίθενται αυτή την περίοδο στο μουσείο The Met. .

Οι χρήστες του Samsung Art Store μπορούν να εκθέσουν αγαπημένα έργα τέχνης στο σπίτι τους, όπως έργα των Vincent van Gogh (περίπου 1887), Paul Cézanne (περίπου 1890) και Georges Seurat (περίπου 1887-88). Οι χρήστες της The Frame μπορούν, επίσης, να προβάλλουν αρχαία αντικείμενα, όπως ένα αιγυπτιακό φυλαχτό μάτι wedjat[2] (περίπου 1070-664 π.Χ.) και μεσαιωνικούς θησαυρούς, όπως το “The Unicorn Rests in a Garden” (περίπου 1495-1505) και το περίφημο γαλλικό και νοτιοφλαμανδικό ύφασμα από τις Unicorn Tapestries. Διάσημα ιαπωνικά έργα τέχνης, όπως το έργο του Katsushika Hokusai “Under the Mannen Bridge at Fukagawa” (περίπου 1830-32), καθώς και το έργο του Utagawa Kuniyoshi “Concise Illustrated Biography of Monk Nichiren: Calming the Stormy Sea at Tsunoda in Exile to Sado Island (1835) είναι, επίσης, διαθέσιμα. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά αμερικανικά έργα τέχνης, όπως το “Washington Crossing the Delaware” (1851) του Emanuel Leutze.

«Από την ίδρυσή του το 1870, το The Met έχει ως στόχο στο να φέρνει την τέχνη και τον πολιτισμό στην καθημερινή ζωή των επισκεπτών και όσων αγαπούν την τέχνη, σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Josh Romm, Επικεφαλής του Global Licensing and Partnerships στο The Met. «Η συνεργασία μας με τη Samsung θέτει σε εφαρμογή αυτή την αποστολή με ένα σύγχρονο τρόπο, επιτρέποντας στους καταναλωτές να απολαμβάνουν εμβληματικά έργα από τη συλλογή του μουσείου, απευθείας από το σπίτι. Καθώς οι χρήστες εξερευνούν την διαθέσιμη συλλογή και επιλέγουν έργα για προβολή, αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα διάλογο για την τέχνη, τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία».

Παρουσιάζοντας έργα τέχνης από μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο στους χρήστες της The Frame, σε 42 χώρες, το Samsung Art Store εξερευνά αιώνες τέχνης, από παλιούς δασκάλους, όπως ο Μποτιτσέλι, ο Λεονάρντο, ο Γκόγια και ο Βαν Γκογκ, μέχρι σύγχρονους καλλιτέχνες όπως ο Σίνικ Σμιθ και πολλοί άλλοι, μέσα από ποικίλους μηνιαίους προγραμματισμούς.

«Το Samsung Art Store έχει την τιμή να συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για να μεταφέρει παγκοσμίου φήμης έργα τέχνης σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Sang Kim, EVP και Γενικός Διευθυντής του North America Service Business στη Samsung Electronics. «Στη Samsung, εργαζόμαστε συνεχώς για να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία της ψυχαγωγίας μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με ένα τόσο εμβληματικό ίδρυμα για να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες, για πρώτη φορά, να απολαύσουν τα πολιτιστικά έργα τέχνης του The Met μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού καμβά, από την άνεση του σπιτιού τους».

Το Samsung Art Store είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην τηλεόραση The Frame 2023 της Samsung. Πρόκειται για μια 4K smart TV με δυνατότητα προβολής ενός δισεκατομμυρίου αποχρώσεων που χάρη στο πλαίσιο εικόνας που προβάλει ζωντανές, ρεαλιστικές εικόνες τηλεόρασης όταν είναι ενεργοποιημένη και εντυπωσιακών έργων τέχνης όταν είναι απενεργοποιημένη. Χάρη στην οθόνη Matte Display, οι ανακλάσεις του φωτός ελαχιστοποιούνται, διαθέτοντας ένα φινίρισμα που μοιάζει με καμβά, ιδανικό για την προβολή ψηφιακών συλλογών από το Samsung Art Store μαζί με προσωπικές φωτογραφίες και έργα τέχνης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από μια συλλογή πλαισίων τηλεόρασης που μοιάζουν με κορνίζα για να προσαρμόσουν το χώρο[3]. Επιπλέον, μπορούν να αναβαθμίσουν τη λεπτή βάση τοίχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία με τη νέα, αυτόματη περιστρεφόμενη βάση τοίχου για προβολή περιεχομένου κάθετα ή οριζόντια (πωλείται ξεχωριστά), ώστε όλα τα εντυπωσιακά έργα τέχνης να μπορούν να προβληθούν ακριβώς όπως τα σχεδίασε ο καλλιτέχνης.

[1] Απαιτείται συνδρομή επί πληρωμή στο ArtStore.

[2] Πρόκειται για ένα αρχαίο αιγυπτιακό φυλαχτό που αντιπροσωπεύει το θεραπευμένο μάτι του Ώρου, ενός αρχαίου αιγυπτιακού θεού. Το μάτι συχνά απεικονίζεται ως διασταύρωση μεταξύ ενός ματιού ανθρώπου και ενός γερακιού.

[3] Το προσαρμόσιμο πλαίσιο πωλείται ξεχωριστά.