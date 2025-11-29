Μια συνταγή που συνδυάζει τη βελούδινη γεύση του πράσου, τη γήινη νοστιμιά των μανιταριών και τη γλυκιά καραμελένια αίσθηση των κάστανων. Είναι ιδανική για ένα τραπέζι που θέλεις να εντυπωσιάσει χωρίς να κουραστείς – και ναι, φυσικά, χρησιμοποιούμε έτοιμη σφολιάτα. Κανείς δεν θα σε κρίνει.

Υλικά

225γρ. έτοιμη σφολιάτα (ξεπαγωμένη αν ήταν στην κατάψυξη)

55γρ. άγριο ρύζι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

15γρ. φυτική μαργαρίνη

370γρ. πράσα, ψιλοκομμένα

110γρ. μανιτάρια πλευρώτους, σε φετούλες

200γρ. κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα, ψιλοκομμένα

2 κλωνάρια δεντρολίβανο, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. φρέσκο φασκόμηλο, ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1–2 κ.σ. σόγια σος

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία της βάσης

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C.

Άνοιξε τη σφολιάτα σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και στρώσε την είτε σε τέσσερα μικρά ταρτάκια (10 εκ.) είτε σε μία μεγάλη ταρτιέρα (20 εκ.). Μην κόψεις τα περισσεύματα ακόμη.

Τρύπησε ελαφρά τη βάση με ένα πιρούνι και άφησέ τη στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Ψήσε την «τυφλά» για 15–20 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί. Μόλις ψηθεί, κόψε τα περισσεύματα περιμετρικά.

2. Το άγριο ρύζι

Βράσε το ρύζι μέχρι να «ανοίξει» ο κόκκος – περίπου 30–40 λεπτά. Σούρωσε και άφησέ το να κρυώσει.

3. Το γέμισμα

Ζέστανε το ελαιόλαδο και τη μαργαρίνη σε ένα τηγάνι. Πρόσθεσε τα πράσα και σοτάρισέ τα απαλά για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίξε τα μανιτάρια και συνέχισε για ακόμη 5 λεπτά, μέχρι να χάσουν τα υγρά τους.

Πρόσθεσε τα κάστανα, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο και το βρασμένο άγριο ρύζι. Αλάτι, πιπέρι – χωρίς φειδώ.

Ρίξε τη σόγια σος και άφησε το μείγμα να «δέσει» για 2 λεπτά.

4. Το τελικό ψήσιμο

Γέμισε την ψημένη βάση με το μείγμα και βάλ’ την ξανά στον φούρνο για 5–10 λεπτά, ίσα να ζεσταθεί καλά και να καλοκαθίσει η γέμιση.

Και κάπως έτσι έχεις μια τάρτα που μοιάζει σαν να βγήκε από υπέροχο bistro – αρωματική, γεμάτη υφή και ιδανική για χορτοφάγους και vegan παρέες.

Καλή απόλαυση!