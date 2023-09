Όλοι μας θυμόμαστε τον γλυκό ζωγράφο Bob Ross με την αφάνα που έφτιαχνε τοπία με απίστευτη άνεση και νιώθαμε πώς μπορούμε κι εμείς να ζωγραφίσουμε έτσι εύκολα και όμορφα… σωστά;

Ένα αυθεντικό έργο του καλλιτέχνη, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, που δημιουργήθηκε για το πρώτο επεισόδιο της αγαπημένης εκπομπής “The Joy of Painting” (Η Χαρά της Ζωγραφικής), πωλείται στην αξία των 9,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο πίνακας, ένας λάδι σε καμβά διαστάσεων 24″x18″ με τίτλο “A Walk in the Woods,” δημιουργήθηκε το 1983, στην αρχή της τηλεοπτικής πορείας του καλλιτέχνη, και προσφέρεται προς πώληση από τη γκαλερί Modern Artifact στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ΗΠΑ.

Η Modern Artifact περιγράφει αυτόν τον πίνακα ως “τον πιο σημαντικό ιστορικά πρωτότυπο πίνακα που δημιουργήθηκε ποτέ από τον Bob Ross.”

Στην αρχή του αντίστοιχου επεισοδίου, ο ίδιος ο Bob Ross εξέφρασε τις σκέψεις του λέγοντας: “Νομίζω ότι καθένας από εμάς, κάποια στιγμή στη ζωή του, έχει επιθυμήσει να ζωγραφίσει ένα έργο τέχνης. Νομίζω ότι κρύβεται ένας καλλιτέχνης μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Εδώ θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε πώς να ανακαλύψετε αυτόν τον καλλιτέχνη.”

Ο Bob Ross, που ενδιαφέρθηκε για τη ζωγραφική μετά από ένα μάθημα τέχνης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, απεβίωσε το 1995 σε ηλικία 52 ετών.

Η εκπαιδευτική εκπομπή ζωγραφικής του, που προβλήθηκε από το 1983 έως το 1994 στις ΗΠΑ, απέσπασε τεράστια δημοτικότητα και μετά τον θάνατό του, κυρίως χάρη στην αναδιάρθρωσή της στο διαδίκτυο.

Η Modern Artifact, η οποία εξειδικεύεται στην αγοραπωλησία αντικειμένων τέχνης, αντικών και αναμνηστικών, προσφέρει αυτή τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε ένα από τα πρώτα έργα του Bob Ross, η ζήτηση για τα οποία αυξάνεται διαρκώς στην αγορά.

