Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie παραμένουν αντιμέτωποι με πολλές διαφορές μετά το διαζύγιό τους το 2019. Πέραν της φροντίδας των παιδιών τους και της σχέσης τους , έχουν αφήσει ανοιχτό και το θέμα με το κτήμα τους στη Γαλλία.

Σύμφωνα με αναφορές του Fox News, οι Brad Pitt και Angelina Jolie επιστρέφουν στα δικαστήρια αυτήν την εβδομάδα για τις διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία του διάσημου Château Miraval. Τον Φεβρουάριο, ο Pitt κατάφερε να κερδίσει έναν γύρο στη δικαστική διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του, για τον γαλλικό αμπελώνα τους, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 60χρονος αστέρας του Hollywood βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας και του Λουξεμβούργου, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει το πλειοψηφικό ποσοστό στον διάσημο αμπελώνα, μετά την πώληση των μετοχών της Jolie στον Yuri Shefler, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ρωσικού κολοσσού της βότκας Stoli.

Πριν τον γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε το κτήμα μαζί, με τον Pitt να κατέχει το 60% και την Jolie το 40%. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους στο κτήμα το 2014, ο Brad Pittέδωσε στην Angelina Jolie ένα επιπλέον 10% ως μέρος του γάμου τους, καθιστώντας την ιδιοκτησία ισότιμη όταν χώρισαν το 2016, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, η Jolie πούλησε τις μετοχές της, με τον Pitt να υποστηρίζει ότι η συμφωνία της δεν ήταν έγκυρη και ότι θα έπρεπε να διατηρήσει το 60% της ιδιοκτησίας του.

