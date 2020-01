Ταλέντο, μεράκι, έμπνευση, μοναδικότητα είναι ορισμένες από τις λέξεις που προσδιορίζουν τις ξεχωριστές και γοητευτικές δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών. Για να γνωρίσετε από κοντά τις ξεχωριστές προτάσεις τους, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την έκθεση Andydote Fashion Fair στις 25 και 27 Ιανουαρίου 2020!

Η έκθεση των Ελλήνων σχεδιαστών Andydote Fashion Fair επιστρέφει για 7η σεζόν, 25-27/01/20 σε νέο χώρο, στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο «Σπύρος Λούης» μεγαλύτερη και πιο πλούσια από ποτέ! Για 3 μέρες, 107 Έλληνες σχεδιαστές ρούχων, μαγιό, κοσμημάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους για την σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι ’20. Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι έμποροι και οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν επιλεγμένους Έλληνες σχεδιαστές και brands.

Το Andydote Fashion Fair είναι στρατηγικός συνεργάτης των Young Talent Awards 2020, που διοργανώνει το περιοδικό ELLE.

Οι χορηγοί επικοινωνίας:

Elle, HELLO, That’s life, Artfashion.gr

Χορηγοί:

Πηγές Κωστηλάτας, Lick the Spoon, Cofis, Dyo48athens

Σχεδιαστές:

275th, A–Z greek, Abstracto, Aelia crafts, Aitheras, Alia jewelery, Ames, Ana Koutsi, Ananke, Angry Sally, Anna Kitsou, AnV, Argalios, Artemide, Astra jewels, Athina Gkini, Barbora, Bitter Coco, Blueblue beachwear, Christina K hats, Comsi, Countess Wilhelmina, Dassios THEROS, De.bour, Diko, Doboho, Dots.art for all, Eating the Goober, Eikositria, Emma swimwear, Etty Leon, Evi Migiaki, FAF kidswear, Forever Young, FOΞΥ, Fylaki, Girl Gang, Goat damn, Hermione, IF Project, Individual, Iosifina, Iraida, Iride de portu, Island tales, Ivaya, K.Alexandropoulou, Kalliope designs, Katerina Chatzipetraki, Katerina Psoma, Kilimi, Kisterss, Koko di alma, Kryso Swimwear, La Chaine, Las Zebras, Le Mouton bleu, Leather Twist, Lifelikes, Limelight by Katerina Sfinari, Lookseri, Lovick, Lovin’ Cloz, Mallory, Manolia’s art, Marivee, Martha Forms, Maslinda designs, Material Drops, Mirka Apergis, Monzouzou, Morphe London, Mvm, Myrto Arvaniti, N8notto, Nazezhda, Neenaout, Omma, Ophelia bags, Oumies, Patricia swimwear, Penny Christidi, Playful Sense, Rien, RosiemarV, Sand in my toes, Sarina Picone, Sea Ilakati, Simoni, Siosiou, Sister+Sister, Sofi Moukidou, Sofia Georgiadou, Sotiria, Stories 2 wear, Studio83, Sun.Set.Go!, The mannequin collection, The motley goat, Touche, We are, XDX, Zanzara, Zooms Fabrica, Zoya, ΛΕVKA

Πληροφορίες:

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο «Σπύρος Λούης» Σπύρου Λούη (είσοδος Ε’)

Σάββατο-Δευτέρα 25-27/01, Ωράριο Λειτουργίας έκθεσης:11:00-19:00

