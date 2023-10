Μια θαυμάστρια του Maluma έγινε ξαφνικά διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού προσπάθησε να τον χουφτώσει κανονικά στα γεννητικά όρργανα, σε συναυλία του.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μπορούμε να δούμε τη νεαρή κοπέλα να εκδηλώνει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό της όταν είδε τον αγαπημένο της Κολομβιανό σταρ στη σκηνή του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS

