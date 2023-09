Η Taylor Swift σάρωσε τα MTV VMA 2023 την Τρίτη το βράδυ, παίρνοντας εννέα από τα πολυπόθητα βραβεία Moon Person, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, τραγουδιού και καλλιτέχνη της χρονιάς.

Η σούπερ σταρ, 33 ετών, ανέβηκε στη σκηνή του Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ όλη τη νύχτα για να παραλάβει τα βραβεία της για το επιτυχημένο τραγούδι «Anti-Hero».

Μαζί με τα τρία κορυφαία βραβεία, κέρδισε την Καλύτερη Ποπ και Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερα Οπτικά Εφέ, Show of the Summer και άλμπουμ της χρονιάς για το «Midnights».

Ήταν υποψήφια για 11 συνολικά βραβεία, χάνοντας το καλύτερο μοντάζ και το τραγούδι του καλοκαιριού.

Ευχαρίστησε την ομάδα της πολλές φορές, φέρνοντάς τους στη σκηνή μαζί της για να μοιραστούν τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια του «Karma» έγραψε ιστορία ως το πρώτο άτομο που κέρδισε το Βίντεο της Χρονιάς τέσσερις φορές, κερδίζοντας προηγουμένως για τα «All Too Well: The Short Film», «Bad Blood» και «You Need to Calm Down».

«Είναι ο καλύτερος τρόπος για να σε διακόπτουν, παρεμπιπτόντως, απλώς οι άνθρωποι που φωνάζουν το όνομά σου», είπε η Taylor Swift στο πλήθος αφού η φωνή της πνίγηκε προσωρινά από τα βροντερά χειροκροτήματα και τις κραυγές.

Διάβασε επίσης: