Είμαστε μια ανάσα πριν την άνοιξη και ανυπομονούμε να μπει ο Μάρτιος. Τόσο για να φορέσουμε το βραχιολάκι που θα μας προστατέψει από τον καυτό ήλιο (τι ωραίο έθιμο), όσο και για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Πρόκειται για μια ημέρα που καθιερώθηκε επίσημα το 1977, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έχει στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα και να προωθήσει τα δικαιώματα της.

Φέτος πάμε στο Hard Rock Cafe Athens που όπως πάντα αγκαλιάζει την ημέρα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με ένα ξεχωριστό limited time menu, που θα είναι διαθέσιμο από τις 3 έως τις 8 Μαρτίου και με μια υπέροχη βραδιά με live μουσική. Το «Strong as a Woman» menu περιλαμβάνει στα ορεκτικά το Roasted Corn and Tomato Flatbread, στα κυρίως τη Super She Cobb Salad και το BBQ Pineapple Steak Burger, ενώ μπορούν να συνοδεύσουμε το γεύμα με ένα ποτήρι κρασί Sparkling Blackberry She Sangria φτιαγμένη από Bubbly wine.

Φυσικά, θα υπάρχουν και οι κλασσικές γεύσεις του Hard Rock Cafe με το Espresso Martini φτιαγμένο από Vodka, Kahlúa®, φρεσκοψημένο εσπρέσο και κρέμα κακάο να μας θυμίσει πως «she is a super girl»! Ακόμα, στις 26 Μαρτίου θα απολαύσουμε live τους Dimi & George Unplugged με πολύ κέφι, ποτό και χορό. Πάρε τις φίλες σου και πάμε!

Info: 3-8/3, Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52 , Μοναστηράκι, www.hardrock.com/athens. Για κρατήσεις: 2103245170, athens_sales@hardrock.com