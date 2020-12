Εντάξει, έχει συμβεί σε όλους μας αυτή την περίοδο. Θέλουμε να ανανεώσουμε τη profile photo μας στο facebook ή να ανεβάσουμε μια φωτογραφία στο instagram και όχι μόνο δεν έχουμε καθόλου έμπνευση αλλά, ακόμα κι αν βρούμε την έμπνευση, δεν μπορούμε να βγούμε σε εξωτερικό χώρο χωρίς να φοράμε μάσκα. Τι θα έλεγες λοιπόν να δοκιμάσουμε τη φωτογράφιση στο σπίτι; Το μόνο που θα χρειαστείς είναι καλός φωτισμός, το κινητό σου τηλέφωνο ή μια φωτογραφική μηχανή αν έχεις και φυσικά ένα εξαιρετικό μακιγιάζ για το look που αγαπάς. Αν είσαι από τους τυχερούς και έχεις πρόσβαση σε ring light, χρησιμοποίησέ το, είναι μεγάλο bonus για τις φωτογραφίες!

Ξεκινάω από τα μαλλιά

Σκέψου το κόνσεπτ και στη συνέχεια αποφάσισε αν θα αφήσεις τα μαλλιά σου κάτω ή όχι. Φυσικά αυτό θα πρέπει να το σκεφτείς αφού πρώτα επιλέξεις το τι θα βάλεις. Για παράδειγμα αν βάλεις ζιβάγκο καλό είναι να τραβήξεις τα μαλλιά σου σε μια ψηλή αλογοουρά. Αν βέβαια ανήκεις στην κατηγορία “έχω καρέ, τι να κάνω;” τότε ή θα τα κάνεις ανάλαφρες μπούκλες ή θα τα ισιώσεις τελείως ανάλογα με τη διάθεση σου. Εγώ επέλεξα το πρώτο γιατί είναι το αγαπημένο μου.

Μακιγιάζ

Θα χρειαστείς πολύ λίγα καλλυντικά για το υπέροχο αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια όσα βλέπεις στη φωτογραφία παραπάνω και ένα σετ βλεφαρίδες Lashes Princess false lashes (το οποίο είναι προαιρετικό).

Make up

Ξεκίνησε τοποθετώντας το make up, το δικό μου αγαπημένο είναι το True Skin από την CATRICE(απόχρωση Cool Casmere). Το True Skin Hydrating Foundation είναι το απόλυτο μυστικό ομορφιάς για μία φυσική και ταυτόχρονα ομοιόμορφη επιδερμίδα. Η φροντίδα, η μακρά διάρκεια και η μεσαία προς υψηλή κάλυψη, που κτίζεται σε στρώσεις, κάνει τις μικρές ατέλειες και τις κοκκινίλες να εξαφανίζονται, ενώ παράλληλα αφήνει μια ιδιαίτερα ελαφριά αίσθηση, για ένα ασύγκριτο και πραγματικά φυσικό, ματ φινίρισμα. Bonus tip: Αν χρησιμοποιείς σφουγγαράκι βρέξτο λίγο για να ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Χείλη

Θα προχωρήσω με το κραγιόν. Δοκίμασε να απλώσεις στα χείλη σου το Better Than Fake Lips, πρόκειται για την τέλεια βάση για εκπληκτικά γεμάτα χείλη! Η υφή αυτού του primer, εμπλουτισμένη με το δραστικό συστατικό VOLULIP της Sederma, δημιουργεί ένα άμεσο εφέ όγκου και έχει μια διακριτική γεύση μέντας με ένα επιπλέον cooling εφέ. Συνέχισα δημιουργώντας το περίγραμμα! Επειδή όπως θα δεις έκανα έντονα μάτια ήθελα να αποφύγω και τα έντονα χείλη και τα κράτησα σε πιο ήπιους τόνους. Επέλεξα το Plumping Lip Liner της Catrice (απόχρωση 060 Cheers to life) γιατί δίνει ένα απαλό χρώμα στα χείλη μου. Bonus tip: Εννοείται δεν ξεχνας να κάνεις ένα μικρό χ στη πάνω πλευρά των χειλιών σου έτσι; Ολοκλήρωσα τα χείλη με το Volumizing Lip Booster (απόχρωση 130 Sucker for rose) το οποίο δροσίζει και γεμίζει τα χείλη χάρη στα συστατικά μενθόλης που περιέχει και ταυτόχρονα εξομαλύνει τις λεπτές γραμμές.

Ρουζ – Highlighter

Ναι, μπορεί η παλέτα THE CORAL NUDE της σειράς The Collection Eyeshadow Palettes από την CATRICE να έχει highlighter οπότε ήξερα 100% ότι θα το χρησιμοποιήσω, όμως ρουζ; Δεν έχει ρουζ! Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά! Το κεραμιδί χρώμα της παλέτας θα κάνει θαύματα στα μαγουλάκια σου (και πίστεψε με είναι μια παλέτα που θα την έχεις όλη την ημέρα μαζί σου)

Και τώρα τα μάτια

Τοποθέτησα την πρώτη σκιά από την THE CORAL NUDE στον έσω κανθό (στο εσωτερικό δηλαδή του ματιού) για φωτεινότητα, στο κινητό βλέφαρο και φυσικά πάνω στο φρύδι. Την τέταρτη σκιά την έβαλα στη μέση, στο κινητό βλέφαρο. Για να κάνω την γωνία χρησιμοποιήσα την τελευταία σκιά και φυσικά σβήσιμο έκανα με την αγαπημένη κεραμιδί (είδες που σου είπα ότι η κεραμιδί ταιριάζει με όλα;). Bonus tip: Πρόσθεσε λίγη λάμψη (ναι, το highlighter) για να δώσεις περισσότερη ένταση στο βλέμμα. Προσωπικά έβαλα και τις αγαπημένες μου βλεφαρίδες Lashes Princess false lashes από την CATRICE, απλώνοντας μετά τη μάσκαρα Lashes to kill 24h No panda Eyes Smudgerproof, η οποία έχει vegan φόρμουλα και είναι κατάλληλη για κάθε δέρμα, δίνοντας διάρκεια μέχρι και 24 ώρες. Το καλύτερο; Δεν μουτζουρώνει και δεν θρυμματίζεται!

Και τώρα πάμε στη φωτογράφιση. Όπως είπα και παραπάνω ετοίμασα 3 διαφορετικά concept για φωτογράφιση. Έχουν πάρα πολύ απλά props που σίγουρα θα έχεις στο σπίτι σου.

Η Χριστουγεννιάτικη

Το μόνο σίγουρο ότι στο σπίτι σου αυτή τη στιγμή θα βρεις λαμπάκια. Λαμπάκια σε πάρα πολλά χρώματα. Για να στο αποδείξω, δεν έβαλα άσπρα ή κίτρινα αλλά χρησιμοποίησα μωβ. Κάτσε με την πλάτη σε έναν άδειο τοίχο και βάλε τα λαμπάκια στη πρίζα, κράτησέ τα ανάμεσα στα 2 σου χέρια και φύγαμε για το κλικ! Και επειδή είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστείς με τις φωτογραφίες μπορείς να κάνεις μια σειρά φωτογραφιών βάζοντας τα ακόμα και στο κεφάλι σου! Γιατί όχι;

Η ξαπλωμένη

Λοιπόν εδώ να ξέρεις αυτό που βλέπεις ακριβώς πίσω μου είναι τούλινη φούστα (είδες που μπορείς να το κάνεις με ότι έχεις στο σπίτι). Βρες ένα ύφασμα, φόρεσε το πιο όμορφο φόρεμά σου και ξάπλωσε. Μπορείς να παίξεις με τον φακό και να τοποθετήσεις τα χέρια στο πρόσωπο ή να τα αφήσεις τελείως κάτω. Αν το φόντο σου φαίνεται τελείως άδειο μπορείς να προσθέσεις λουλούδια (εγώ είχα μόνο Αλεξανδρινά αλλά σίγουρα σπάει το μπεζ).

Η πιο όμορφη γωνία του σπιτιού

Βρες μια όμορφη γωνία στο σπίτι σου, εγώ επέλεξα το πιάνο που τα τελευταία χρόνια το έχω για έπιπλο και δεν το χρησιμοποιώ. Σβήσε τα φώτα πίσω σου για να έχεις απόλυτο σκοτάδι και φόρεσε μαύρα ρούχα για να κάνει το μακιγιάζ σου αντίθεση. Μπορείς απλά να αγγίξεις το πρόσωπο σου ή να βγάλεις μια πιο χαρούμενη γελαστή φωτογραφία.

Έχουμε το κλικ!

Μόλις τελειώσεις μπορείς να πειράξεις λίγο τα χρώματα για ακόμα πιο όμορφο αποτέλεσμα. Αν πάλι είσαι φαν των φυσικών φωτογραφιών μπορείς να τις αφήσεις και έτσι. Οι νέες σου φωτογραφίες είναι έτοιμες για να πάρουν πάρα μα πάρα πολλά likes και comments! Και αν χρησιμοποίησες καλλυντικά CATRICE τότε περιμένουμε να δούμε mention @thatslifegr και @catrice.cosmetics !