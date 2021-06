To attica City Link, είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ και μας ρωτάει ευθέως: “Are you ready for more shopping?” Ο 3ος και 4ος όροφος του μεγαλύτερου πολυκαταστήματος στην Ελλάδα μεγάλωσαν και ανανεώθηκαν και μας περιμένουν για μοναδικές εμπειρίες shopping!

Μία μοναδική αγοραστική και lifestyle εμπειρία περιμένει τους επισκέπτετες του attica City Link, μετά τον επανασχεδιασμό του 3ου και 4ου ορόφου. Το attica City Link, ως ένας landmark προορισμός στην καρδιά της πόλης, εξελίσσεται διαρκώς και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πελατών για ακόμη περισσότερες αγοραστικές επιλογές, ολοκληρωμένες συλλογές sportwear και outdoor, περισσότερα exclusive luxury brands, καθώς και μία υψηλής αισθητικής lifestyle και beauty εμπειρία.

3ος όροφος : Ο μεγαλύτερος sportswear & outdoor προορισμός στο κέντρο της Αθήνας!

Συγκεριμένα, o 3ος όροφος αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο χώρο sportswear, outdoor και casual ντύσιματος στο κέντρο της Αθήνας. Οι «ηγέτες» του παγκόσμιου sportswear προσγειώνονται στον 3o όροφο του attica City Link, προσφέροντας ολοκληρωμένες συλλογές ρούχων και παπουτσιών αλλά και μία προσωποποιημένη και διαδραστική εμπειρία στους πελάτες. Eνδεικτικά, στον 3ο όροφο οι επισκέπτες θα βρουν τα μεγαλύτερα brands του αθλητικού χώρου όπως Adidas, Nike, New Balance, Αsics, Under Armour, Puma, Saucony, Ellesse, κ.α. με πλήρεις συλλογές ένδυσης και υπόδησης οι οποίες θα συνυπάρχουν με πιο εξειδικευμένες μάρκες όπως On, Fila, Ηοka, Champion, Babolat, Arena, Suunto, Element αλλά και outdoor brands όπως Τhe North Face, Patagonia, Helly Hansen, Salomon, La sportiva κ.ά.

Μοναδικές προσωποποιημένες shopping εμπειρίες για όλους!

Παράλληλα, το attica City Link θα προσφέρει μία μοναδική και καινοτόμο αγοραστική εμπειρία καθώς η Levis θα εγκαταστήσει το πρώτο Levi’s® Tailor Shop στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, στο οποίο οι πελάτες θα μπορούν να «προσωποποιήσουν» το jean τους με badges και κεντήματα, η Saucony θα έχει διάδρομο τρεξίματος για να δοκιμάζει ο πελάτης τα παπούτσια πριν την αγορά τους, ενώ η κορυφαία Babolat θα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πλέξουν τη δική τους ρακέτα!

Περισσότερα fashion corners= Περισσότερο shopping !

Παράλληλα, ο 4ος όροφος δίνει νέο νόημα στο luxury shopping φιλοξενώντας περιζήτητα και αγαπημένα γυναικεία brands ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Τα δημοφιλή γαλλικά brands, Sandro και Maje προστίθενται στη μοναδική συλλογή των brands του ορόφου δίνοντας εξαιρετικές fashion επιλογές σε δύο μοναδικά σχεδιασμένα corners, ενώ το brand Tory Burch θα έχει ολοκληρωμένη παρουσία με το πρώτο flagship shop-in-shop στην Ελλάδα που θα συμπεριλαμβάνει εκτός από τσάντες και παπούτσια και σειρά ρούχων και κοσμημάτων. Ταυτόχρονα, πολλές από τις μάρκες που το κοινό έχει ήδη αγαπήσει μεγαλώνουν τους χώρους τους για καλύτερη παρουσία των συλλογών τους κατασκευάζοντας νέα corners όπως οι mcm, callista, dkny, longchamp, kalogirou, coach κ.λπ.

Νέα τμήματα και υπηρεσίες για όλες τις ώρες της ημέρας!

Επιπλέον, στον όροφο προστίθεται ακόμα ένα τμήμα με κοσμήματα (Zerteo, Swarovski, Spirito Rosa, La Vie, Dimitrios by Dazz, Thomas Sabo) κάνοντάς το attica City Link τον απόλυτο προορισμό για αγορές κομψών και διαχρονικών κοσμημάτων, καθώς και corners με home accessories (Malvez) και candles & diffusers (Jo Malone, Diptyque, Etro, Acqua di Parma), ενώ η Kathy Heyndels εκτός από τις συλλογές της, θα έχει ειδικό corner με νυφικά. Τέλος, την απόλυτη εμπειρία shopping συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο, το café wine Bar υψηλής αισθητικής Le Cassis, το corner nuts – chocolate & coffee της Carpo , το κομμωτήριο Telis Kikeris, καθώς και η VIP αίθουσα για personal shopping, κατόπιν ραντεβού.