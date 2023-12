Πλησιάζουμε στις γιορτές και αυτό μας ανεβάζει τη διάθεση αφού μας περιμένουν συγκεντρώσεις, πάρτι ακόμα και μικρές εξορμήσεις! Σε αυτό το εορταστικό κλίμα θέλουμε κι εμείς να νιώθουμε γιορτινές, όμορφες και περιποιημένες και τα μαλλιά είναι το πρώτο σημείο που θέλουμε να φροντίσουμε και να απογειώσουμε κάθε ντύσιμο.

Καθώς το ρολόι χτυπά αντίστροφα για την περίοδο των γιορτών, η αυγή του νέου έτους φέρνει μαζί της μια πολύ καλή ευκαιρία για ανανέωση και καινούριους στόχους. Στο πνεύμα αυτό, είναι καιρός να «αγκαλιάσετε» μια δέσμευση για υγιή, λαμπερά μαλλιά και κομψές εμφανίσεις που συμπληρώνονται με υπέροχα χτενίσματα, όλες τις ώρες της ημέρας. Πώς θα πετύχετε αυτά τα hair goals;

Η Dyson, ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία των εργαλείων hair styling, υπόσχεται να κάνει το 2024 τη χρονιά που θα αναβαθμίσετε την εμπειρία του hair styling και που οι φιλοδοξίες σας για τα μαλλιά σας θα γίνουν πραγματικότητα.

Dyson Airwrap multi–styler

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας τις γιορτές σε κάθε σας μπούκλα με το Dyson Airwrap multi–styler. Αυτό το πολύ-βραβευμένο εργαλείο styling είναι η επιτομή της ευελιξίας και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις πιο περίτεχνες μπούκλες χωρίς υπερβολική θερμότητα. Το αποτέλεσμα είναι επαγγελματικό χάρις στα νέα εξαρτήματα εμπνευσμένα από το φαινόμενο αέρα Coanda.

Δημιουργήστε δεξιόστροφες και αριστερόστροφες μπούκλες, χτενίσματα με περισσότερο ή λιγότερο όγκο και διατηρήστε τα μαλλιά σας δυνατά και υγιή. Αν πάλι είστε φαν των χαλαρών ή των ζωηρών κυματισμών, αυτό το εργαλείο styling θα σας δώσει την ευκαιρία να πετύχετε το ωραιότερο και πιο θηλυκό look για το Ρεβεγιόν αλλά και οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

Ονειρεύεστε ολόισια, στιλπνά, λαμπερά μαλλιά, χωρίς κανένα ίχνος φριζαρίσματος; Το super sleek χτένισμα είναι ένα από τα hair trends που βρίσκονται πάντοτε στο προσκήνιο την περίοδο των γιορτών. Αποτελεί μια safe και σέξι πρόταση αλλά και αγαπημένη επιλογή πολλών celebrities, αφού το έχουμε δει και σε red carpet εμφανίσεις.

Corrale™ straightener

Είτε έχετε μακριά είτε κοντά μαλλιά, αφεθείτε στις επαναστατικές λειτουργίες του Corrale™ straightener, το οποίο θα σας δώσει το τέλειο αποτέλεσμα και το πιο sleek hair look που έχετε δει ποτέ, με λιγότερη ζημιά στα μαλλιά. Πείτε «αντίο» στους συμβιβασμούς αποκτώντας την απόλυτη ελευθερία να επιτύχετε άψογο sleek χτένισμα, χωρίς να θυσιάσετε την υγεία της τρίχας.

Το Corrale™ straightener είναι το τέλειο εργαλείο styling για να μοιραστείτε με τις φίλες σας, αφού διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ακριβείας για τη θερμότητα (165°C, 185°C και 210°C) που εξυπηρετούν αναλόγως με τον τύπο των μαλλιών, το μήκος τους και την επιθυμητή φόρμα.

Όσο για την πρακτικότητά του, αυτό το εργαλείο styling είναι ο κατάλληλος «σύμμαχος» για ένα ταξίδι εκτός πόλης τις ημέρες των γιορτών. Φορτίστε το, απολαύστε 30 λεπτά ασύρματου φορμαρίσματος on – the – go, με θερμική απόδοση αντίστοιχη με αυτή του ισιωτικού μαλλιών με καλώδιο.

Dyson Supersonic

Ορίστε την αλλαγή του χρόνου ως την αφετηρία για ένα ξεχωριστό ταξίδι ομορφιάς με υπέροχα και υγιή μαλλιά. Το πιστολάκι μαλλιών Dyson Supersonic δεν είναι απλώς ένα εργαλείο- είναι μια δέσμευση για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας! Με τον έξυπνο έλεγχο θερμότητας και τον ισχυρό ψηφιακό κινητήρα, το Supersonic στεγνώνει τα μαλλιά πιο γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία με ακρίβεια.

Είναι ένα hi-tech εργαλείο styling ιδανικό για εσάς που θα δουλεύετε μέχρι και τελευταία στιγμή πριν από το Ρεβεγιόν και δεν προλαβαίνετε να κάνετε μια επίσκεψη στο κομμωτήριο. Προσφέρει επαγγελματικό αποτέλεσμα στεγνώματος και χτενίσματος στο σπίτι, αποτρέποντας τη φθορά και βοηθώντας στην προστασία της λάμψης των μαλλιών με μηδενικούς ερεθισμούς στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ λέει «αντίο» στις ατίθασες, εκνευριστικές, τρίχες.

Το 2024, δημιουργήστε τις πιο γερές βάσεις για μια ανανεωμένη εικόνα κάθε μέρα αλλά και ένα υγιές τριχωτό κεφαλής, που θα σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση!

Follow @dyson_greece