My Style Rocks: Ο μεγάλος τελικός σήμερα!

My Style Rocks: Ο μεγάλος τελικός σήμερα!

Σήμερα στις 16:15 στον ΣΚΑΪ, οι Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, Ζέτα Θεοδωροπούλου, Νικολίνα Νικολούζου, Βασιλική «Μπι» Τρανούλη και Casablanca διαγωνίζονται για τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο των 30.000 ευρώ στον τελικό του My Style Rocks.

Οι κριτές Στέλιος Κουδουνάρης, Έβελυν Καζαντζόγλου και Λάκης Γαβαλάς θα αξιολογήσουν τα looks των διαγωνιζομένων και θα αποφασίσουν ποιες τρεις θα περάσουν στην ψηφοφορία του κοινού. Ο τελικός περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Στην πρώτη, οι διαγωνιζόμενες παρουσιάζουν ένα παλαιότερο task με νέα προσέγγιση και concept. Στη δεύτερη, οι fashionistas δημιουργούν ένα νέο look για ένα Gala, πάλι με ένα καινούργιο concept. Στην τρίτη ενότητα, οι τρεις φιναλίστ παρουσιάζουν ένα look που τις εκφράζει περισσότερο, απευθύνονται στο κοινό και ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για την live ψηφοφορία.