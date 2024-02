Τα δυνατά, λαμπερά και υγιή μαλλιά είναι σύμβολο ζωντάνιας και ομορφιάς και πολύ ποθητό από πολλούς. Η γοητεία τέτοιων μαλλιών δεν έγκειται μόνο στην αισθητική τους γοητεία αλλά και σε αυτό που αντιπροσωπεύουν—την καλή υγεία και τη σχολαστική περιποίηση. Όταν τα μαλλιά ακτινοβολούν μια φυσική λάμψη, είναι ένα σημάδι ότι τρέφονται σωστά, είναι επαρκώς ενυδατωμένα και απαλλαγμένα από φθορές, κάνοντάς μας να λάμπουμε μαζί τους!

Παρακάτω δες 3 απλά tips για να αποκτήσεις τα λαμπερά μαλλιά που επιθυμείς!

Augustinus Bader

O βραβευμένος οίκος πολυτελούς περιποίησης Augustinus Bader, παρουσιάζει τα υψηλής απόδοσης προϊόντα για τη φροντίδα των μαλλιών The Rich Shampoo και The Rich Conditioner, που θρέφουν, περιποιούνται και επανορθώνουν την ξηρή, ταλαιπωρημένη τρίχα για πιο απαλά, λεία, γεμάτα και υγιή στην όψη μαλλιά, με το δραστικό σύμπλεγμα TFC8®. Με vegan σύνθεση και χωρίς συνθετικό άρωμα, το The Rich Shampoo και το The Rich Conditioner είναι κατάλληλα για κάθε τύπο μαλλιών, καθώς αποτελούνται από εξαιρετικά αποτελεσματικά φυτικά στοιχεία βιώσιμης προέλευσης και βιολογικά τροποποιημένα φυσικά δραστικά συστατικά, μειώνοντας παράλληλα τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Gliss

Το Gliss, ο ειδικός στην επανόρθωση των μαλλιών από το Schwarzkopf, αναβαθμίζεται και ξανά συστήνεται με νέα προϊόντα και μοντέρνα συσκευασία. Το Gliss παρουσιάζει νέας γενιάς φόρμουλες, υψηλής απόδοσης για +100% πιο δυνατά μαλλιά*, με υγιή όψη και απολαυστικό signature άρωμα που θα σας σαγηνέψει. Σε πρώτη εφαρμογή στην αγορά retail, το Gliss ενσωματώνει σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων του δείκτη περιποίησης τριών επιπέδων, για να επιλέγετε εκείνο που σας ταιριάζει και καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες στον τύπο μαλλιών σας.

Το κατάλληλο σαμπουάν είναι απαραίτητο συστατικό για την περιποίηση των μαλλιών σας. Τα ανανεωμένα σαμπουάν Schwarzkopf Gliss καθαρίζουν αποτελεσματικά τα μαλλιά σας και παρέχουν εντατική περιποίηση. Η νέα σύνθεση του Gliss και οι εξειδικευμένες φόρμουλες νέας γενιάς, προσφέρουν εντατική φροντίδα και διαθέτουν ενεργά συστατικά φυσικής προέλευσης, όπως κερατίνη, για να ενισχύσουν από μέσα προς τα έξω την δομή της τρίχας. Το νέο χαρακτηριστικό άρωμα τους ενισχύει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σας προσδίδοντας πλούσιο άρωμα και υφή με αίσθηση φρεσκάδας.

Με το νέο δείκτη περιποίησης, το Gliss σας βοηθάει να διαλέξετε τα κατάλληλα προϊόντα για τη σωστή φροντίδα των μαλλιών σας, επιλέγοντας μεταξύ:

1= ανάλαφρη περιποίηση για λεπτά, κανονικά & ελαφρώς ξηρά μαλλιά.

2= απαλή περιποίηση για εύθραυστα, θαμπά μαλλιά, με τάση για ψαλίδα.

3= εντατική περιποίηση για ξηρά & πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά και για βαμμένα μαλλιά.

Όμως, η φροντίδα και η περιποίηση του Gliss δεν σταματάει εκεί. Η σειρά Schwarzkopf Gliss εμπλουτίζεται με τις νέες και ανανεωμένες μάσκες μαλλιών 4-in-1, τα Express Repair Spray-Conditioners και το Daily Oil Elixir για μια ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σας. Ακόμα, το καινοτόμο σύστημα HaptIQ που θα βρείτε σε όλα τα Gliss premium treatments, διεισδύει σε βάθος στο εσωτερικό της τρίχας δημιουργώντας μικρό-δεσμούς που προστατεύουν τα μαλλιά από πιθανές μελλοντικές φθορές, ενώ ταυτόχρονα, ενδυναμώνουν τα μαλλιά και αναδομούν την τρίχα από μέσα προς τα έξω.

Δώστε στα μαλλιά σας την κατάλληλη φροντίδα και ανακαλύψτε την εμπλουτισμένη και ανανεωμένη γενιά προϊόντων περιποίησης μαλλιών Schwarzkopf Gliss!

Σαμπουάν μαλλιών:

Ενεργά συστατικά φυσικής προέλευσης, όπως κερατίνη, για εντατική επανόρθωση από το εσωτερικό της τρίχας και +100% πιο δυνατά μαλλιά*

Νέο χαρακτηριστικό υψηλής ποιότητας άρωμα

Μάσκες μαλλιών 4-in-1:

Καινοτόμες φόρμουλες ενισχυμένες με το σύστημα HaptIQ από το Schwarzkopf

Εντατική επανόρθωση από το εσωτερικό της τρίχας για +100% πιο δυνατά μαλλιά*

4-σε-1-χρήση: pre-shampoo, conditioner, μάσκα, leave-in θεραπεία

Νέες, απολαυστικές υφές και αρώματα

5 μάσκες για διαφορετικές ανάγκες μαλλιών: Θρέψη, Επανόρθωση, Αναζωογόνηση, Λάμψη, και Προστασία χρώματος

Express Repair Spray-Conditioners:

Άμεσο και εύκολο χτένισμα

Προστασία από τη θερμότητα έως και 230 °C

+100% πιο δυνατά μαλλιά*

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά

Scalp Care της Bonacure

Η Schwarzkopf Professional αναγνωρίζει ότι η περιποίηση των μαλλιών ξεκινάει από το τριχωτό. Για το λόγο αυτό δημιούργησε μία εξειδικευμένη σειρά περιποίησης του τριχωτού, που εντάσσεται στη ευρύτερη σειρά περιποίησης μαλλιών της Bonacure.

Bonacure Scalp Soothing με Kale + Madecassoside για ξηρό

και ευαίσθητο τριχωτό

με Kale + Madecassoside για ξηρό και ευαίσθητο τριχωτό Bonacure Anti – Dandruff με Superberries + AHA για τριχωτό με τάση για πιτυρίδα

με Superberries + AHA για τριχωτό με τάση για πιτυρίδα Bonacure Root Activating με Guarana + Βιοτίνη για εξασθενημένα μαλλιά με τάση για τριχόπτωση

Με έως και 100.000 τριχοθυλάκια, καθένα από τα οποία περιέχει μια μοναδική τρίχα που αναπτύσσεται, το τριχωτό έχει πολλές διαφορετικές ανάγκες για να διατηρείται υγιές. Η μη επαρκής περιποίηση και μειωμένη υγεία του τριχωτού σχετίζονται με θέματα όπως πιτυρίδα, ερεθισμός της επιδερμίδας και εύθραυστα μαλλιά χωρίς λάμψη που σπάνε εύκολα, ενώ μπορεί να οδηγήσουν και σε πρόωρη τριχόπτωση.

Όμως, η νέα σειρά προϊόντων Scalp Care της Bonacure είναι εδώ και περιέχει ισχυρές, vegan* και free-from** συνθέσεις, ενισχυμένες με ενεργά συστατικά από superfood και καλλυντικά περιποίησης της επιδερμίδας, που εγγυώνται ένα εξισορροπημένο τριχωτό και διασφαλίζουν την ποιότητα των μαλλιών στο μέλλον.

Στις μέρες μας οι καταναλωτές ενημερώνονται όλο και περισσότερο για το σημαντικό ρόλο που έχει το τριχωτό για υγιή και όμορφα μαλλιά. Αυτό δίνει την κατάλληλη ευκαιρία στους κομμωτές να κάνουν γνωστά στους πελάτες τους τα επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης του τριχωτού που θα τους χαρίσουν γρήγορες και εύκολες λύσεις!

Η Bonacure Scalp Care είναι μία σειρά αφιερωμένη στο τριχωτό από την Schwarzkopf Professional – ειδικά σχεδιασμένη για να εξασφαλίσει την ποιότητα των μαλλιών στο μέλλον. Όλα τα προϊόντα της σειράς Bonacure Scalp έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς για τα μαλλιά και το τριχωτό και μέσω δερματολογικών αξιολογήσεων έχει αποδειχθεί η καταλληλόλητα τους για τις ποικίλες ανάγκες του τριχωτού, όπως το ξηρό και ευαίσθητο τριχωτό, με τάση για πιτυρίδα ή τριχόπτωση.

Η νέα σειρά περιποίησης του τριχωτού Scalp Care από την Bonacure αξιοποιεί τη δύναμη του Συμπλέγματος Superfood – ένα μίγμα ενεργών συστατικών από superfoods και καλλυντικά περιποίησης της επιδερμίδας, που εγγυώνται ένα εξισορροπημένο τριχωτό διασφαλίζοντας την ποιότητα και κατάσταση των μαλλιών στο μέλλον