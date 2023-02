Το ντεμακιγιάζ αποτελεί συνήθως μια κουραστική διαδικασία, που επαναλαμβάνεις τις ώρες που είσαι κουρασμένη μετά τη δουλειά ή αρκετά ξενυχτισμένη μετά από την έξοδο του Σαββάτου. Παρόλα αυτά, αν ο στόχος σου είναι το υγιές, λαμπερό δέρμα είναι μια ρουτίνα που απαγορεύεται να αποφύγεις, γι’ αυτό είναι καλύτερο να βρεις τρόπους να την κάνεις σωστά και πιο… διασκεδαστικά.

1ο βήμα – Αφιέρωσε χρόνο στη διαδικασία

Όσο περισσότερη ώρα αφιερώσεις στην περιποίηση του δέρματος και στη διαδικασία του ντεμακιγιάζ, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Επίλεξε τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσεις, βάλε μια κορδέλα στα μαλλιά και με υπομονή «εξολόθρευσε» όλα τα υπολείμματα.

2ο βήμα – Μην καταφεύγεις σε γρήγορες λύσεις

Γνωρίζεις πολύ καλά ότι τα μαντηλάκια δεν είναι η λύση και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν το σαπούνι, την τονωτική λοσιόν και τους δίσκους ντεμακιγιάζ.

3ο βήμα – Χρησιμοποίησε εξειδικευμένα προϊόντα

Βρες προϊόντα που δε κάνουν να νιώθεις καλά και θα αφήσουν το δέρμα σου, όπως ακριβώς το έχεις ονειρευτεί. Το Νο1 αγαπημένο balm της Clinique Take The Day Off Cleansing Balm συστήνεται με μια ακόμη νέα σύνθεση, που θα σε ενθουσιάσει. Ιαπωνικός Άνθρακας και Έλαιο Κάρθαμου είναι τα δυο συστατικά που εμπλουτίζουν το Take The Day Off και θέτουν σε νέα βάση το καθημερινό ντεμακιγιάζ. Ο Ιαπωνικός Άνθρακας καθαρίζει σε βάθος και βοηθά στην αποτοξίνωση των πόρων, ενώ το Έλαιο Κάρθαμου βοηθά στη διάσπαση των φυσικών ελαίων που βρίσκονται στην επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα; Επιδερμίδα καθαρή χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Ιδανικό για καθημερινή χρήση το Take The Day Off Charcoal Cleansing Balm της Clinique αφαιρεί αποτελεσματικά και το πιο έντονο μακιγιάζ, ενώ προστατεύει την επιδερμίδα και παράλληλα χαρίζει θρέψη σε βάθος. Πλούσιο σε Λινολεϊκό Οξύ – ένα φυσικό μαλακτικό παράγοντα, το νέο, πρωτοποριακό balm καθαρισμού της Clinique καθαρίζει διεξοδικά και ξεπλένεται τέλεια στη στιγμή, αφήνοντας την επιδερμίδα σας απαλή και ενυδατωμένη.

4ο βήμα – Κάνε Απαλές Κινήσεις για να Αποφύγεις τους Ερεθισμούς

Κατά τη διαδικασία του ντεμακιγιάζ πρέπει να δίνεις μεγάλη σημασία στις κινήσεις που κάνεις, ειδικά στην περιοχή των ματιών.

Διαβάστε επίσης: