Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης και η επιδερμίδα μας “διψάει” για βαθιά ενυδάτωση ώστε να λάμψουμε και να τραβήξουμε τα βλέμματα! Η νέα σεζόν σηματοδοτεί την ανανέωσ η οποία ξεκινάει από την λαμπερή και όμορφη επιδερμίδα για να τονίσει την ακόμα πιο ανανεωμένη διάθεσή μας! Τα προϊόντα της εβδομάδας που είναι σύμμαχοι για να πετύχουμε το στόχο μας και να είμαστε φρέσκιες και νεανικές είναι τα αγαπημένα μας που κέρδισαν μια μόνιμη θέση στο ντουλάπι μας!

Ready to bloom της jane iredale στα αγαπημένα προϊόντα της εβδομάδας!

Η ανοιξιάτικη συλλογή Ready to bloom της jane iredale είναι εμπνευσμένη από τα χρώματα της χρονιάς, το Peach Fuzz & Apricot Crush, που ανακοίνωσαν οι δύο μεγάλες εταιρείες πρόβλεψης χρωμάτων, η WGSN και η Pantone, αλλά και από τα λουλούδια που ανθίζουν στον κήπο της Jane αυτή την επόχή.

Η ανοιξιάτικη, επετειακή συλλογή περιλαμβάνει 2 νέες αποχρώσεις σε ρουζ, 2 νέες αποχρώσεις στις τριπλές σκιές ματιών και ολοκληρώνει τη συλλογή με το best-seller Just Kissed Lip & Cheek Stain Forever Peach!

H jane iredale – The Skincare Makeup εδώ και 30 χρόνια προσφέρει προιόντα mineral makeup υψηλής ποιότητας που σέβονται και φροντίζουν το δέρμα και αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά κάθε γυναίκας.

H Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge δημιουργήθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένη αντιγήρανση σε άνδρες και γυναίκες συνδυάζοντας τα οφέλη της φυτοκοσμετολογίας με τη μοναδική τεχνογνωσία της Sisley Paris στη φυσιολογία της επιδερμίδας.

Η Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Fresh Gel Cream προσδίδει μια άμεση αίσθηση φρεσκάδας, με την ελαφριά, μη λιπαρή σύνθεσή της να δημιουργεί μια βελούδινη και ανανεωμένη εμφάνιση στην επιδερμίδα, ενώ καταπολεμά όλα τα είδη γήρανσης: της γενετικής, της περιβαλλοντικής αλλά και της συμπεριφορικής, αυτής δηλαδή που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής.

Η Vichy, η μάρκα που συνιστάται από 70.000 δερματολόγους παγκοσμίως, παρουσιάζει τη νέα κρέμα νύχτας Liftactiv B3 Specialist, με υψηλή περιεκτικότητα σε έναν πανίσχυρο συνδυασμό Νιασιναμίδης (βιταμίνη Β3) και καθαρής Ρετινόλης, που καταπολεμά τις κηλίδες, μειώνει τις ρυτίδες και βελτιώνει την ομοιομορφία του τόνου της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το νέο ολοκληρωμένο πρωτόκολλο με δράση κατά των κηλίδων με την υπογραφή της Vichy:

• Το πρωί για δράση κατά της υπερμελάχρωσης και διόρθωση των κηλίδων μέχρι και κατά -88%*με το Liftactiv B3 Serum και την Liftactiv B3 κρέμα ημέρας με SPF50 και

• Τη νύχτα με ενίσχυση της κυτταρικής ανανέωσης για μείωση των κηλίδων μέχρι και -45,1% με το Liftactiv B3 Serum και τη νέα κρέμα νύχτας Liftactiv B3 Specialist.

Η μοναδική ικανότητα που έχουν τα μάτια να εκφράζουν συναισθήματα συνάδει με τη σημασία της ενίσχυσης του περιγράμματος των ματιών. Από την γέννηση της ακόμα, η συλλογή Skin Caviar της La Prairie έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των ματιών, προσφέροντας μια σειρά από δημιουργίες περιποίησης για την ανόρθωση και σύσφιξη της ευαίσθητης αυτής περιοχής.

Skin Caviar Eye Lift της La Prairie στα top προϊόντα της εβδομάδας

Τώρα, η La Prairie επιβεβαιώνει τη θέση της ως ειδικός στην περιοχή των ματιών με το επανασχεδιασμένο Skin Caviar Eye Lift. Υποστηριζόμενο από πρωτοποριακή έρευνα στους συνδέσμους της περιοχής των ματιών, το Skin Caviar Eye Lift είναι εμπλουτισμένο με Caviar Infinite και Caviar Micro-Nutrients, αναδιαμορφώνοντας πλήρως την εμφάνιση των λεπτών γραμμών γύρω από τα μάτια. Ένα επαναστατικό ορόσημο στον τομέα της δομικής επιστήμης της επιδερμίδας, με έμφαση στα μάτια.

Οι τελευταίες μελέτες υποστηρίζουν ότι η μορφολογία του προσώπου θα ήταν πιο ακριβής δείκτης ηλικίας από τις ρυτίδες*, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της μορφολογικής γνώσης του προσώπου. Η Darphin, με περισσότερα από 65 χρόνια εμπειρίας στη μορφολογική γήρανση, επανασυστήνει τη Stimulskin Plus, μια συλλογή που αποκαλύπτει την ομορφιά κάθε χαρακτηριστικού από κάθε γωνία, συσφίγγοντας, ανορθώνοντας ορατά και σμιλεύοντας την επιδερμίδα για μια επαναπροσδιορισμένη και πιο νεανική εμφάνιση. Γνωρίστε τη δύναμη που αναζωογονεί τη νεότητα. Αυτή η πλούσια και βελούδινη κρέμα είναι ιδανική περιποίηση για τις ορατές λεπτές γραμμές και ρυτίδες, την απώλεια σφριγηλότητας, την εμφάνιση χαλάρωσης και τον θαμπό τόνο του προσώπου. Με σύνθεση βασικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη της δύναμης της επιδερμίδας , η κρέμα Stimulskin Plus Absolute Renewal Cream αποκαλύπτει μια πιο λεία, πιο νεανική εμφάνιση. Γνωρίζουμε ότι η επιδερμίδα όλων μας είναι διαφορετική, γι’ αυτό και η αγαπημένη μας κρέμα κυκλοφορεί σε διάφορες υφές. Η Stimulskin Plus Absolute Renewal Balm Cream είναι μια πλούσια, κρέμα και στα αγαπημένα προϊόντα της εβδομάδας και όχι άδικα. Η Stimulskin Plus Absolute Renewal Infusion Cream έχει μια κομψή, ανάλαφρη υφή.

