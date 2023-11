Η ρομαντική κομψότητα είναι το κλειδί στη μόδα για αυτή τη σεζόν. Επιτέλους το κρύο ξεκίνησε κι αυτό μας βάζει ακόμα πιο έντονα στο γιορτινό mood που όμως πλησιάζει γοργά. Ανυπομονούμε να πάμε στα χριστουγεννιάτικα πάρτι και στις γιορτινές συγκεντρώσεις και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Το να ντυθούμε όμορφα και να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα είναι κάτι που το περιμένουμε πώς και πώς. Το ρομαντικό και κομψό στιλ είναι διαχρονικό και φέτος είναι trent έτσι κι αλλιώς.

Λουλουδάτη διάθεση και ρομαντική κομψότητα

Για την χειμωνιάτικη σεζόν η Ted Baker τιμά τα χαρακτηριστικά φλοράλ μοτίβα που καθιέρωσαν την British αισθητική του brand. Εμπνευσμένα από φθινοπωρινά και χειμερινά μπουκέτα, τα prints κοσμούν σακάκια και φορέματα, αποδεικνύοντας ότι τα φλοράλ μπορούν να φορεθούν όλες τις εποχές. Καθημερινά και βραδινά κομμάτια κάνουν stand out σε μια συλλογή γεμάτη από δόσεις ρομαντισμού. Ρομαντική κομψότητα που κολακεύει κάθε γυναίκα και τονίζει την πιο cute πλευρά της.

Βικτωριανή αισθητική που “φωνάζει” ρομαντισμό

H συλλογή παρουσιάζει πλεκτά με όρθιους γιακάδες και κυματιστό τελείωμα που ανακαλούν την βικτωριανή αισθητική. Τα παντελόνια έχουν αυστηρό office look ενώ κατασκευάζονται από σκληρό σατέν που τους προσδίδει μια day to night λογική. Τα χειμωνιάτικα look ολοκληρώνουν τα παλτό, κομμάτια κλειδί σε κάθε συλλογή της Ted Baker, που για αυτή την σεζόν παίζουν με τις έντονες μονοχρωμίες και τα unexpected μήκη. Νέα στυλ όπως η μπλε ρουά κάπα προστίθενται στη συλλογή μαζί με το best seller παλτό Rose που βγαίνει σε διαχρονικό κρεμ ή φωτεινό ροζ. Την παράσταση κλέβουν τα tailored κοστούμια με εντυπωσιακά τυπωμένα λουλούδια ή sleek oversized γραμμή και μαύρο χρώμα.

Βελούδο και κρύσταλλα για την ρομαντική κομψότητα των γιορτών

Τα φορέματα της συλλογής έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο με χρωματική παλέτα που συνδυάζει το πολυτελές μαύρο με το παστέλ ροζ και το αχνό πράσινο. Στην βραδινή σειρά οι μεταλλικοί τόνοι κυριαρχούν, όπως στο midi plissé φόρεμα σε ασημί χρώμα και μας οδηγούν πηγαία στο γιορτινό πνεύμα. Στην σειρά ξεχωρίζει το Whitni maxi dress με μπαρόκ αισθητική. Το βελούδο και τα κρύσταλλα κυριαρχούν στο αξεσουάρ και τις βραδινές τσάντες, ενώ το ανακυκλωμένο νάιλον ανανεώνει καθημερινά staples.

Υπέροχες εμφανίσεις και μοναδικά outfits μπορούν να μας ανεβάσουν την διάθεση και να μας κάνουν να νιώσουμε όμορφες, κομψές και πάνω απ’ όλα γεμάτες με αυτοπεποίθηση! Η ρομαντική κομψότητα φέτος κάνει θραύση!

