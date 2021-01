Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η όσφρηση είναι εξαιρετικά σημαντική αίσθηση αφού οι μυρωδιές δημιουργούν τις πιο δυνατές αναμνήσεις. Σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, το μόνο που δεν έχουμε καταφέρει να μοιραζόμαστε στον online κόσμο είναι αρώματα και οσμές. Ίσως γι’ αυτό να μας φαίνονται ακόμα τόσο ξεχωριστές. Τώρα, πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχει ένα perfume brand που «μεταφράζει» συναισθήματα, στιγμές και πραγματικές προσωπικότητες σε ξεχωριστά αρώματα;

Κι όμως υπάρχει και είναι το myesens που με βασικό συστατικό την αγάπη δημιουργεί αρώματα που διηγούνται διαφορετικές ιστορίες. To myesens πρεσβεύει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικά αυθεντικός χάρη στις στιγμές, τις αναμνήσεις και τις διαθέσεις του και χρειάζεται ένα άρωμα που να αποτελεί προέκταση του τρόπου έκφρασής του.

Τα Boss Babe, Dance with Me, Happy (Today), I am A Limited Edition και Reborn Bohemian, ενθαρρύνουν τον καθένα μας να εκφράζει καθημερινά κάθε πλευρά του εαυτού του. Βέβαια, υπάρχει και η σειρά “Real People Distilled” που επιλέγει ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, συνεργάζεται μαζί τους και τις “μεταφράζει” σε limited edition αρώματα. Μπορούσες ποτέ να φανταστείς τι άρωμα έχει μια προσωπικότητα;

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε μοναδικά αρώματα στην συλλογή του myesens, ενώ ετοιμάζονται πολλά ακόμη.

Boss Babe, ένα blend από blood orange, μεθυστική γαρδένια και γλυκές νότες tobacco.

Dance with Me, ένα γλυκόπικρο ελιξίριο με νότες δαμάσκηνου και διακριτικό φρουτώδη χαρακτήρα.

Happy (Today), ένα αναζωογονητικό κύμα εσπεριδοειδών, αγκαλιασμένο από νότες ροζ πιπεριού και εξωτικών λουλουδιών monoi.

I am A Limited Edition, ένα μυστηριώδες άρωμα με νότες μανταρινιού, λευκών λουλουδιών και μια δόση καραμέλας.

Reborn Bohemian, ο έντονος floral χαρακτήρας του Tuberose αναμειγνύεται με νότες candied violets και τη θερμή και γήινη φύση βανίλιας.

Αν θες να ανακαλύψεις ποιο από αυτά εκφράζει καλύτερα τη δική σου προσωπικότητα, μπορείς να δοκιμάσεις το Discovery Playset που περιλαμβάνει 2ml mini vials από τα 5 αρώματα και να εξασφαλίσεις 5€ έκπτωση στην αγορά του full-sized αρώματος που θα επιλέξεις ότι σε αντιπροσωπεύει.

Για εμάς εξίσου σημαντικό είναι βέβαια ότι όλα τα αρώματα του myesens είναι 100% vegan, cruelty and paraben free, δερματολογικά ελεγμένα και σε ανακυκλώσιμη συσκευασία.