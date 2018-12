Δεκατρείς μέρες έμειναν μόνο για να προλάβεις να πάρεις δώρα στους αγαπημένους σου και επειδή η λίστα μεγαλώνει θα ξεκινήσεις σίγουρα από όλη την οικογένεια. Μαμά, μπαμπάς, αδερφός και αδερφή είναι σε πρώτο πλάνο και εσύ γυρίζεις τα μαγαζιά μέχρι που κουράζονται τα πόδια σου. Ε όχι πια!

Μπαμπάς

Αφού ξέρεις πως η αγαπημένη του συνήθεια μετά από μια εξαντλητική μέρα στη δουλειά είναι να καθίσει στον καναπέ και να απολαύσει το αγαπημένο του ουίσκι. Μη το σκέφτεσαι λοιπόν! Ο περίφημος Οίκος Johnnie Walker ανακοίνωσε ένα νέο περιορισμένης έκδοσης blend, αυτό του Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen. Πρόκειται για το δεύτερο Βlended Whisky που προέρχεται από τα σπάνια αποθέματα του Johnnie Walker Blue Label και συγκεκριμένα από αναντικατάστατα ουίσκι από αποστακτήρια «φαντάσματα». Κάθε πολύτιμο ουίσκι που συμπεριλαμβάνεται στη σειρά των Ghost and Rare είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά προσεγμένης επιλογής από σπάνια malt και grain whiskies, τα οποία απαντώνται σε κάθε σταγόνα του Johnnie Walker Blue Label. Στην καρδιά αυτού του limited edition αποστάγματος συναντάμε το single malt Port Ellen, από το αποστακτήριο «φάντασμα» του Islay, το όποιο σταμάτησε να λειτουργεί το 1983 – γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβοθώρητα και περιζήτητα single malts σε όλο τον κόσμο.

Μαμά

Ήρθε η ώρα μετά από ένα τεράστιο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι να τη βοηθήσεις να χαλαρώσει και να περιποιηθεί τον εαυτό της. Το set σώματος Cocooning από τη Caudalie είναι κυριολεκτικά αυτό που θέλει καθώς το Vine Body Butter καταπραύνει άμεσα την αίσθηση τραβήγματος στις ξηρές επιδερμίδες ενώ τις τυλίγει με ένα λεπτό άρωμα. Μαζί με την Hand and Nail Cream που το συνοδεύει, συνθέτουν το ιδανικό ντουέτο απαλότητας.

Αδερφή

Από καιρό έχεις πάρει χαμπάρι ότι κάτι παίζει στη ζωή της, έτσι δεν είναι; Ε λοιπόν μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να τη βοηθήσεις να το εκφράσει. Με τη νέα συλλογή της Mariah Carey από τα Oysho θα την κάνεις να… πάρει το μήνυμα! Άλλωστε υπάρχει άλλο πιο γνωστό και πιο αγαπημένο τραγούδι από το «All I want for Christmas is YOU»;

Αδερφός

Τώρα θα είναι connected παντού αφού με το νέο Samsung Galaxy Watch από τα Public θα έχει στο χέρι του όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός smartwatch και τη φυσική αίσθηση ενός αναλογικού ρολογιού σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Αδιάβροχο (5 ATM ανθεκτικό στο νερό) και ανθεκτικότητα υψηλού επιπέδου για περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και οθόνη super amoled.