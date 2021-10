Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η τέχνη είναι σε θέση να φέρει την αλλαγή. Αποτελεί έναν ιδανικό τρόπο, όχι μόνο προσωπικής έκφρασης, αλλά και κοινωνικού προβληματισμού, που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να λειτουργήσει ως “εισιτήριο” για ένα καλύτερο αύριο. Στις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι οι αγχωτικοί ρυθμοί της καθημερινότητας “απορροφούν” το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας, οι δημιουργίες ζωγράφων, φωτογράφων και σχεδιαστών συνδέονται συχνά με το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας που θα ζει σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ερευνητική ματιά ενός καλλιτέχνη είναι το πρώτο βήμα για να ονειρευτούμε έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις και ταμπέλες.

Για το λόγο αυτό, η καμπάνια “Create New & Re-use Old & Support Art &more” powered by glo στηρίζει και ενθαρρύνει ανερχόμενους καλλιτέχνες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν τη δημιουργική “ματιά” τους. Με αφορμή αυτή τη ξεχωριστή καμπάνια η ταλαντούχα σχεδιάστρια upcycle ρούχων Βασιλική Ρούσσου, ο street artist Σωτήρης Φωκέας (Soteur), που χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα και πρώτες ύλες, και ο κοινωνικά ευαισθητοποιημένος φωτογράφος Νίκος Ζήκος, ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μία εξαιρετική συλλογή, που θα συζητηθεί.

H sustainable fashion support art &more συλλογή, περιλαμβάνει urban genderless T-shirts, καπέλα σε διάφορα χρώματα και mottos και πετσέτες θαλάσσης σε 2 unisex σχέδια. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που επιθυμούν να ζήσουν χωρίς περιορισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και δείχνουν ευαισθησία σε θέματα ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η “Support Art &more” συλλογή powered by glo είναι βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον και δημιουργήθηκε για καλό σκοπό. Τα έσοδα από τις εν λόγω πωλήσεις θα διπλασιαστούν και θα διατεθούν στο πρόγραμμα Fabric Republic, το οποίο συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και τον ανακυκλώνει ή τον διανέμει για επαναχρησιμοποίηση.

Εμείς από τη συλλογή ξεχωρίζουμε: