Αυτή την περίοδο η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη. Μπορεί να μην έχουμε φύγει οι περισσότεροι για διακοπές, όμως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο επιβάλλει την αναζήτηση του σωστού αντηλιακού. Στο εμπόριο κυκλοφορούν αντηλιακά σε διάφορους τύπους. Κρέμες, λάδια, τζελ, τζελ-κρέμες, λοσιόν ή γαλακτώματα πολύ ρευστά, spray, στικ κτλ. Συχνά αναρωτιόμαστε ποια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Επιλέγουμε αντηλιακό ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Τα πλεονεκτήματα του αντηλιακού σε μορφή spray

To αντηλιακό spray είναι ιδανικό για μια δραστήρια καθημερινότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δουλειά, την ώρα που τακτοποιούμε τις καθημερινές εκκρεμότητες, στις βόλτες και τις εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα, είναι κατάλληλο για την παραλία και αποτελεί μια πρακτική αντηλιακή λύση που μας ακολουθεί πάντα και παντού.

Ένα καινοτόμο αντηλιακό spray, ιδανικό για τη δραστήρια καθημερινότητά μας, χάρη στην τεχνολογία ON THE MOVE που επιτρέπει ταχύτατη εφαρμογή, παρουσίασε πρόσφατα η FREZYDERM, μια ελληνική εταιρεία με πολυετή πείρα στον σχεδιασμό και την παραγωγή δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Πρόκειται για το νέο SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50. Μετατρέπεται από fluid σε μια μοναδική αίσθηση πούδρας και χάρη στο Hydro Cosmetic Powder που περιέχει στη σύνθεσή του, χαρίζει ματ όψη στην επιδερμίδα και οπτική βελτίωση των ρυτίδων. Παράλληλα, η εμπλουτισμένη του σύνθεση με Flowers Essence φροντίζει την επιδερμίδα. Προσφέρει ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Με φωτοσταθερά φίλτρα και υψηλή προστασία ευρέος φάσματος, το νέο SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 έχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Έχει πολλαπλή εφαρμογή καθώς μπορεί να εφαρμοστεί στο πρόσωπο ακόμη και εν κινήσει και σε ειδικές περιοχές, καθώς και στα μαλλιά χωρίς να επηρεάζει το styling.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αντηλιακό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ηλιακές ακτινοβολίες παραμένουν ίδιες και σκοπός μας είναι να αποφευχθούν οι καταστρεπτικές ορατές ή μη ορατές συνέπειες αυτών.

