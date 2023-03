Αποτυπώθηκαν οι επικρατούσες τάσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας στις τέσσερις ευκαιρίες ζεύξης θέσεων και υποψηφίων που διοργάνωσε το skywalker.gr ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 516 εταιρικές συμμετοχές αναζήτησης προσωπικού.

Τον Φεβρουάριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν τέσσερα #JobDays στο πλαίσιο των δράσεων του skywalker.gr «Επί το Έργον» με δυνατότητα συνάντησης με επιχειρήσεις, με ελεύθερη είσοδο, χωρίς υποχρέωση προεγγραφής.

#JobDay Προσφύγων , 9 Φεβρουαρίου 2023, Wyndham Grand Athens και Αποθήκη Γ’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 115 εταιρικές συμμετοχές

9 Φεβρουαρίου 2023, Wyndham Grand Athens και Αποθήκη Γ’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 115 εταιρικές συμμετοχές # JobDay Τουρισμού , 10 Φεβρουαρίου 2023, Wyndham Grand Athens και Αποθήκη Γ’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 145 εταιρικές συμμετοχές

, 10 Φεβρουαρίου 2023, Wyndham Grand Athens και Αποθήκη Γ’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 145 εταιρικές συμμετοχές # JobDay 45+ ετών , 20 Φεβρουαρίου 2023, Σεράφειο του δήμου Αθηναίων και Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, 116 εταιρικές συμμετοχές

, 20 Φεβρουαρίου 2023, Σεράφειο του δήμου Αθηναίων και Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, 116 εταιρικές συμμετοχές #JobDay Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης, 21 Φεβρουαρίου 2023, Σεράφειο του δήμου Αθηναίων και Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, 140 εταιρικές συμμετοχές

Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων δράσεων επιβεβαιώνει τις ήδη επικρατούσες τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας στη μετά-Covid εποχή:

O τουρισμός, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, έφτασε μόνο το κόστος διαφημιστικών ενεργειών προσέλκυσης σε 100 € ανά υποψήφιο.

Η ζήτηση δεξιοτήτων ξεπερνά εντυπωσιακά τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Μέτρα και ενέργειες δεν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά αντίστοιχη προσφορά.

Έχουν απαλειφθεί οι διακρίσεις με βάση την ηλικία των υποψηφίων, ενώ τείνει σε εξομάλυνση η διάκριση με βάση τη φυλή, κυρίως εξαιτίας του τουρισμού και της εστίασης.

Η συμμετοχή των υποψηφίων σε workshop και δράσεις βελτίωσης ήπιων δεξιοτήτων και εργαλείων αναζήτησης εργασίας είναι αύξουσα.

Τα γραφεία διασύνδεσης αποτελούν σημαντικό κρίκο ζεύξης μεταξύ μαθητείας και πρακτικής άσκησης και των επιχειρήσεων.

Οι επισκέπτες οι οποίοι παρέστησαν στα τέσσερα #JobDays δήλωσαν ικανοποιημένοι που είχαν τη δυνατότητα:

Να συναντήσουν εκπροσώπους εταιριών από διάφορους κλάδους που αναζητούν προσωπικό.

Να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις.

Να έρθουν σε επαφή με coaches, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν, να μάθουν πώς να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να διαχειρίζονται προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Να συζητήσουν με εξειδικευμένους συμβούλους για εργασιακά ζητήματα και να λύσουν απορίες αναφορικά με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Να εκθέσουν το επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για αξιολόγηση από καταρτισμένη ομάδα (Θεσσαλονίκη).

Να παρακολουθήσουν χρήσιμα workshop (Θεσσαλονίκη).

Να μιλήσουν με εξειδικευμένους μέντορες για το βιογραφικό τους σημείωμα και σε πραγματικό χρόνο να επιφέρουν τις βέλτιστες αλλαγές σε αυτό.

Να βγάλουν φωτογραφία επαγγελματικής χρήσης για το βιογραφικό τους και το LinkedIn προφίλ τους.

Nα λύσουν απορίες και να πάρουν πληροφορίες από εξειδικευμένους μέντορες για τη διαδικασία της συνέντευξης.

Nα επαναξιολογήσουν το πλάνο σταδιοδρομίας τους.

Το skywalker.gr υποστηρίζει αδιάλειπτα το οικοσύστημα της εργασίας στην Ελλάδα. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στα #JobDays και στα #JobFestivals που διοργανώνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση των #JobDays πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

