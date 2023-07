H Jo Malone London εξυμνεί τη γενναιοδωρία με μια μοναδική καμπάνια Just Because

Ο βρετανικός οίκος αρωμάτων Jo Malone London μέσα από την καμπάνια Just Because εξυμνεί τη γενναιοδωρία, μια βασική αξία, απόλυτα συνυφασμένη με το brand. Μια μοναδική ευκαιρία να εκδηλώσουμε μια πράξη ευγένειας, μέσω ενός Jo Malone London δώρου και τη συνοδεία ενός χαμόγελου…#Just Because.

Για την Jo Malone London, η προσφορά ενός δώρου σημαίνει πολλά περισσότερα από το ίδιο το προϊόν. Ενθαρρύνουμε την προσφορά δώρων ανά πάσα στιγμή, τιμώντας τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη και το ενδιαφέρον για τους άλλους. Πηγές έμπνευσης για την προσφορά ενός δώρου αποτελούν μικρές καθημερινές στιγμές, σημαντικές ωστόσο, για να μας θυμίσουν ότι η καλύτερη στιγμή να δωρίσουμε κάτι σε κάποιον

είναι όταν θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε απλά και μόνο:

γιατί μας κάνει να χαμογελάμε

γιατί δημιουργεί τις καλύτερες playlists

γιατί διοργανώνει τα καλύτερα party

γιατί μας κάνει πιο γλυκό τον πρωινό μας καφέ

γιατί απλά είναι η καλύτερή παρέα



