Μία από τις πιο όμορφες πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ, μία γυναίκα γνωστή για τη φυσική ομορφιά και το στιλ της, είναι η νέα Global Ambassador της Lancôme. Η 34χρονη Amanda Seyfried, η «Sophie» του Mamma Mia, αποτελεί ιδανικό πρότυπο για κάθε γυναίκα, έτσι, ενώνει τις δυνάμεις της με την μοναδική ελίτ που συνθέτουν οι Πρέσβειρες της Lancôme.

«Είναι πολύ συναρπαστικό να με υποδέχεται αυτή η απίστευτη οικογένεια πρεσβειρών, οι οποίες είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά τόσο ενωμένες στην αποστολή τους να εκπροσωπούν τη Lancôme, ενσαρκώνοντας παράλληλα τις θετικές αρετές και τις αξίες που ενδυναμώνουν τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και τις κάνουν να αισθάνονται ευτυχισμένες και επιτυχημένες» σημειώνει χαρακτηριστικά η Amanda.

Είναι μία γυναίκα αφοσιωμένη στην οικογένεια και τους φίλους της, καθώς και στην ευημερία των ζώων, έναν σκοπό για τον οποίο συμμετέχει στην οργάνωση Best Friends Animal Society. Ως νεαρή μητέρα και ένθερμη υποστηρίκτρια φιλανθρωπικών σκοπών αποτελεί πρότυπο για όλες τις νέες γυναίκες ενώ, χάρη στο ήθος της, ταυτίζεται απόλυτα με το φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Write Her Future» της Lancôme.

Η Amanda Seyfried πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο πλευρό του Milo Ventimiglia στην προσαρμογή του μυθιστορήματος «The Art of Racing in The Rain» σε σκηνοθεσία Simon Curtis. Το 2020 θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Kevin Bacon στην ταινία «You Should have Left» του σκηνοθέτη David Koepp. Θα δανείσει επίσης τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Scoob» της Warner Bros, παίζοντας το ρόλο της Daphne Blake.