Η παρενόχληση σε δημόσιους χώρους είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της L’Oréal Paris. Αποτελεί εμπόδιο στην καθημερινή ζωή των γυναικών,

μειώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και αυτοεκτίμησής. Αντιβαίνει στις αξίες της ενδυνάμωσης των γυναικών, που βρίσκονται στο DNA της L’Oréal Paris, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το brand έχει δεσμευτεί να ενισχύσει το Stand Up Against Street Harassment παγκοσμίως.

Η L’Oréal Paris παραμένει πιστή στο επαναστατικό σύνθημά της «Γιατί μας αξίζει» και συνεχίζει την προσπάθεια εδραίωσης του παγκόσμιου κινήματος Stand Up στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS. Μαζί, συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φοιτητές και σπουδαστές, εργαζόμενες και μη, γυναίκες όλων των ηλικιών, και εργαζόμενους επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση ανθρώπων με διαφορετικές συνθήκες ζωής και διαβίωσης. Στόχος, να τους ωθήσει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να νιώσουν ασφαλείς σε περίπτωση που δεχτούν παρενόχληση σε δημόσιο χώρο ή γίνουν μάρτυρες αντίστοιχου περιστατικού. Έτσι, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25/11) θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εκπαίδευση από την W.Ι.Ν. HELLAS τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 19:00 – 21:00 στο Mediterranean College, στην Αθήνα.

STAND UP «Ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους», μία κοινωνική πρωτοβουλία από τη L’Oréal Paris

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Stand Up είναι μια πρωτοβουλία της L’Oréal Paris που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MKO Right to Be και εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τη W.I.N. HELLAS. Μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, τοπικών εκπαιδεύσεων αλλά και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το Stand Up φιλοδοξεί να διδάξει στους ανθρώπους τα 5 D (Distract, Delegate, Document, Delay, Direct), ξεκινώντας από τον πιο απλό τρόπο, το Distraction (Αποσπώ): τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει σε ένα περιστατικό ρωτώντας την ώρα ή παριστάνοντας ότι έχει χαθεί. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα2 που πραγματοποιήθηκε από τη L’Oréal Paris, το 97% των ανθρώπων που έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STAND UP αισθάνεται πιο δυνατό να παρέμβει όταν διαπιστώνει παρενόχληση σε κάποιο δημόσιο χώρο. Εννέα στους δέκα συμμετέχοντες, δηλώνουν σίγουροι πως μπορούν να εφαρμόσουν τουλάχιστον μία από τις προτεινόμενες πρακτικές των εκπαιδεύσεων σε περίπτωση, που καταστούν μάρτυρες αντίστοιχης παρενόχλησης. Ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τον βαθμό παρενόχλησης που βιώνουν κυρίως οι γυναίκες, το Stand Up έχει ως στόχο να αποτρέψει πιθανά περιστατικά παρενόχλησης, να στηρίξει τα θύματα και, ταυτόχρονα, να ενθαρρύνει τους παρευρισκόμενους να παρέμβουν· με άλλα λόγια, να επιτύχει μια κοινωνική μεταβολή.