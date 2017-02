Όσο κανάλι “E” και αν έχετε παρακολουθήσει, όσο κι αν έχετε χάσει το χρόνο σας χαζέψει με τις ώρες στα TV shows της οικογένειας Kardashian, συμβάλλοντας μερικά “λιθαράκια” στην κολοσσιαία περιουσία τους, μερικά μυστικά τους έχουν μείνει στο σκοτάδι.

Και επειδή φαίνεται πως για κάποια από αυτά ήρθε η ώρα να έρθουν επιτέλους στο φως, η Kim Kardashian θεώρησε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να μας αποκαλύψει μέσω του site της 20 πράγματα που δε γνωρίζαμε γι’ αυτήν.

Όπως το ότι ήταν απίστευτα καλή στα ισπανικά σε αντίθεση με την αδερφή της Kourtney που έμεινε στην ίδια τάξη, ότι “σπάει” τα δάκτυλά της κάθε πρωί, ότι έχει 6 piercings, ότι σιχαίνεται, μεταξύ άλλων, τη μουστάρδα, τις πιπεριές και το μπλε τυρί, ότι παίρνει πάντα μαζί της στα ταξίδια το μαξιλάρι και την κουβέρτα της ή ότι δεν έχει πιει ποτέ κρύο καφέ από τα Starbucks (πραγματικά αυτό το τελευταίο είναι δυνατόν να το αγνοούσαμε;).

Αν πλήττετε αφόρητα “καίγεστε” για τα υπόλοιπα, το site της Kim Kardashian West θα σας τα αποκαλύψει…

20 weird facts you didn’t know about me… on https://t.co/M0m4mjqwvP or the kkw app pic.twitter.com/nt2T87tAnb

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2017