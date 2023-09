Λάκης Γαβαλάς: Guest εμφάνιση στο “Emily in Paris”!

Λάκης Γαβαλάς: Guest εμφάνιση στο “Emily in Paris”!

Ο Λάκης Γαβαλάς θα κάνει μια guest εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά “Emily in Paris” του Netflix. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή “Πάμε Δανάη!“, θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στιλίστα στη σειρά, με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς. Τα γυρίσματα δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί λόγω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Επιπλέον, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι είχε λάβει πρόταση για συμμετοχή στο ριάλιτι “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!” από τον Ατζούν Ιλίτζαλι, αλλά την απέρριψε.

Ο Λάκης Γαβαλάς απασχολεί αρκετά συχνά τα μέσα κυρίως λόγω των εκκεντρικών του εμφανίσεων. Έχει συμμετάσχει σε εκπομπές και σόου, άλλοτε ως κριτής και άλλοτε ως guest star.

Ανυπομονούμε να δούμε το ντεμπούντο του στην δημοφιλή σειρά που θα ξεκινήσει τον 4ο κύκλο της.

Διάβασε επίσης: