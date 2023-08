Καθηλωτικός Σεπτέμβριος και μια μοναδική κινηματογραφική σεζόν στα Novacinema με μεγάλες πρεμιέρες, μοναδικές σειρές και σπέσιαλ αφιερώματα!

Μεγάλες πρεμιέρες τον Σεπτέμβριο με «Poker Face» με τον Russell Crowe, «Whitney Houston : I Wanna Dance With Somebody», «She Said», «A Man Called Otto» με τον κορυφαίο Tom Hanks

«Bardot», «Bad Behaviour», «Law & Order season 22», «The Invisible Girl», «Viss Norm» έρχονται για τους λάτρεις των σειρών

Οι ζώνες « World Cinema » (κάθε Τετάρτη στις 22:00 με βραβευμένες ταινίες βραβευμένες ταινίες ή ταινίες που απέσπασαν υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας), « Prime Thursdays » (κάθε Πέμπτη στις 22:00), « Bloody Cinema » (κάθε Παρασκευή στις 23:00), « Family Cinema » (κάθε Σάββατο στις 22:10) και « Classic Cinema » (κάθε Κυριακή στις 17:00) υπόσχονται συναρπαστικές κινηματογραφικές βραδιές

Πλούσιο μενού στην ΕΟΝ Οn Demand με τα Boxsets σειρών

O Σεπτέμβριος πατάει το…play και η νέα σεζόν έρχεται να σε….cineπάρει στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Με μεγάλες πρεμιέρες (John Wick 4​, Tar​, A Man Called Otto​, Hitman’s Bodyguard 2​, Cash Truck, Megan​, Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody​, Maybe I Do​, She Said, Plane​, Hypnotic​, Knock at the Cabin​, Violent Night , ​κ.α.)

, ​κ.α.) Με ταινίες με άρωμα Φεστιβάλ ( Azor, Other’s People Children , κ.α.),

, κ.α.), Με καταιγισμό νέων σειρών αλλά και νέων κύκλων ( Bardot, Quantum Leap 2, The Invisible Girl, Bones of Crows, Viss Norm, Bad Behaviour, Law & Order 22, Rapa, Twisted Metal )

) Με τα νέα Boxsets στην ΕΟΝ On Demand ( Crossfire​, The Returned​, Too Close​, Modus​, One Captain​, Baghdad Central​, The Witnesses​, The Thief, his Wife & the Canoe​, Acquitted​, Dicte​, Apple Tree Yard​, Picnic at Hanging Rock ​)

​) Με πλούσιο κορυφαίο παιδικό περιεχόμενο ( Puss In Boots: The Last Wish, Shrek 2, Open Season, κ.α.)

κ.α.) Με σπέσιαλ αφιερώματα ( σε βραβευμένους Ασιάτες σκηνοθέτες , στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μοναδική Cate Blanchett )

) Με τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών», με το show “America‘s got Talent” και top ταινίες στο Novalifε.

Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία για τους συνδρομητές αναφορικά με τη νέα σεζόν στα Novacinema ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο! Η ζώνη Sunday Premiere και τις τέσσερις Κυριακές (Novacinema1, 22:00) θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες. Στις 3/9 (22:00) θα προβληθεί η αστυνομική ταινία δράσης «Poker Face​» με τους Russell Crowe, Liam Hemsworth, Aden Young, ενώ ακολουθεί στις 10/9 (22:00) η αληθινή ιστορία «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody​» με τους Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders. Η συνέχεια είναι στις 17/9 με την αληθινή ιστορία «She Said​», η οποία ήταν υποψήφια για 2 βραβεία BAFTA (καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου για την Carey Mulligan) ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Carey Mulligan, Patricia Clarkson, Zoe Kazan. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου (24/9) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τον κορυφαίο Tom Hanks στην κωμωδία «A Man Called Otto​».

Παράλληλα, οι σινεφίλ τον Σεπτέμβριο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από τη νέα αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη. «Jumanji: Welcome to the Jungle​» (7/9), «T2 Trainspotting​» (14/9), «Blue Valentine​» (21/9) και « Vantage Point​» (28/9), είναι τα φιλμ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova. Επίσης, τον Σεπτέμβριο οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο της ζώνης «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1) βραβευμένες ταινίες ή ταινίες που απέσπασαν υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπως «The Lost Daughter», «Parallel Mothers», «Only the Animals», «Official Competition». Την ίδια στιγμή μέσα και από τις αγαπημένες ανανεωμένες ζώνες, «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα δουν ταινίες που καθηλώνουν.

Μέσα στον Σεπτέμβριο οι συνδρομητές θα απολαύσουν στο Novacinema2 και το αφιέρωμα «In the mood for Asian cinema» σε βραβευμένους Ασιάτες σκηνοθέτες, όπως οι Kar-Wai Wong​, Park Chan-wook​ και Bong Joon Ho​ με δύο ταινίες κάθε Πέμπτη από τις 22:00 (“2046”, “In the Mood for Love”, “Decision to Leave”, “Oldboy”, “ Mother”, “ Memories of Murder”), ενώ την τελευταία Πέμπτη του μήνα από τις 22:00 θα προβληθούν 3 ταινίες.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές καθώς και νέοι κύκλοι σειρών! Από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στο πλαίσιο της ζώνης «House of the Europe» η σειρά «Bardot» για τη ζωή της μεγάλης Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό. Ακολουθεί από την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 η δραματική νεανική σειρά «Bad Behaviour» ενώ από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 μυστήριο και έγκλημα ζητούν επίλυση στις υποθέσεις της 22ης σεζόν του «Law & Order». Σκυτάλη παίρνει από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 η δραματική sci-fi σειρά «Viss Norm». Και από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 έρχεται η δραματική σειρά «The Invisible Girl». Παράλληλα, κάθε Παρασκευή στις 22:00 συνεχίζεται και η σειρά μυστηρίου και φαντασίας «Quantum Leap».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη ντοκιμαντέρ «Ιστορίες Γυναικών» με δύο νέα επεισόδια στις 19/9 το «The Air of Time» και στις 26/9 το «The Wall: Climb for Gold». ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα.

Πλούσιο το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τις σειρές «Crossfire», «The Returned», «Too Close», «Bardot», «Bad Behaviour», «Law & Order season 22», «The Invisible Girl», «Viss Norm».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.