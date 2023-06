Ο τρομακτικός κόσμος των ζόμπι έρχεται στην COSMOTE TV με την αποκλειστική πρεμιέρα των τριών νέων σειρών του «The Walking Dead Universe». Πρόκειται για τα ολοκαίνουρια spin-offs της σειράς-φαινόμενο «The Walking Dead», όπου βασικοί χαρακτήρες χαράζουν τα δικά τους μονοπάτια, μετά τα γεγονότα της κεντρικής σειράς. Η αρχή θα γίνει με το «The Walking Dead: Dead City», που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 19/6 στις 22.00, 24 ώρες μετά την Αμερική.

Το «The Walking Dead: Dead City» ακολουθεί την ιστορία της Μάγκι και του Νίγκαν, οι οποίοι συνεργάζονται σε μία νέα αποστολή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στο «The Walking Dead: Daryl Dixon» οι συναρπαστικές περιπέτειες του Ντάριλ συνεχίζονται, αυτή την φορά σε Ευρωπαϊκό έδαφος και συγκεκραμένα, στο μεταποκαλυπτικό Παρίσι. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του δημοφιλούς χαρακτήρα της σειράς, Ρικ Γκράιμς γίνεται πραγματικότητα στο «The Walking Dead: Rick & Michonne», όπου το κοινό θα γνωρίσει τι απέγινε ο ίδιος αλλά και η αγαπημένη του Μισόν.

Το «The Walking Dead», έχοντας τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο, αλλά και την Ελλάδα, αποτελεί μια από τις κορυφαίες σειρές τρόμου-επιβίωσης. Μπορεί να ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από 11 σεζόν, αλλά το σύμπαν του Walking Dead θα συνεχιστεί και αναμένεται να είναι εξίσου συναρπαστικό. Οι Έλληνες φαν της σειράς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ιστορίες των αγαπημένων τους χαρακτήρων αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τρεις νέες σειρές του «The Walking Dead Universe».

The Walking Dead: Dead City

Έπειτα από αρκετά χρόνια η Μάγκι (Lauren Cohan) και ο Νίγκαν (Jeffrey Dean Morgan) καλούνται να συνεργαστούν, όσο αυτό είναι εφικτό με το βαρύ παρελθόν που τους ακολουθεί, για να πραγματοποιήσουν μια επικίνδυνη αποστολή. Αυτή είναι να σώσουν τον Χέρσελ, τον γιο της Μάγκι, από έναν μυστηριώδη απαγωγέα που ονομάζεται «The Croat». Η Μάγκι και ο Νίγκαν ταξιδεύουν σε ένα μεταποκαλυπτικό Μανχάταν που έχει αποκοπεί εδώ και καιρό από την ηπειρωτική χώρα. Στην αρχή της αποκάλυψης, η κυβέρνηση βομβάρδισε τις γέφυρες και τις σήραγγες και άφησε τη Νέα Υόρκη στους νεκρούς. Η κατεστραμμένη πόλη είναι πλέον το σπίτι ενός εκατομμυρίου ζόμπι (walkers) που κυριαρχούν στους δρόμους, αναγκάζοντας τους επιζώντες να μετακινούνται από τις οροφές των κτιρίων με συρματόσχοινα ή μέσα από τα υπόγεια και τους αγωγούς της αποχέτευσης. Όσο προχωρούν την αποστολή εισχωρούν βαθύτερα στην πόλη που έχει μολυνθεί από τους walkers, γίνεται εμφανές ότι τα τραύματα του παρελθόντος είναι εξίσου επικίνδυνα με τις απειλές του παρόντος.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 19/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

The Walking Dead: Daryl Dixon

Στη νέα σειρά, ο εξουθενωμένος Ντάριλ Ντίξον (Norman Reedus) βρίσκεται ξαφνικά σε μία ακτή στη Γαλλία, προσπαθώντας να καταλάβει το πώς και γιατί έφτασε εκεί. Αυτό που γνωρίζει, ωστόσο, είναι ότι ο κύριος στόχος του είναι να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό το έργο αποδεικνύεται δύσκολο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους ηγέτες ενός αυταρχικού κινήματος στο Παρίσι, αλλά και νέες παραλλαγές των ζόμπι. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Ντάριλ θα ανακαλύψει ότι η ακλόνητη επιθυμία του να επιστρέψει στο σπίτι του περιπλέκεται με τις νέες συνδέσεις που δημιουργεί και με την ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας που του προσφέρουν αυτές οι νέες σχέσεις.

Πρεμιέρα: Τον Σεπτέμβριο του 2023, αποκλειστικά στην COSMOTE TV .

The Walking Dead: Rick & Michonne

Η σειρά παρουσιάζει την επική ρομαντική ιστορία των δύο χαρακτήρων που άλλαξαν από τον αλλαγμένο κόσμο. Χωρισμένοι από την απόσταση. Από μια ασταμάτητη δύναμη. Από τα φαντάσματα του ποιοι ήταν. Ο Ρικ (Andrew Lincoln) και η Μισόν (Danai Gurira) ρίχνονται σε έναν νέο κόσμο χτισμένο σε έναν πόλεμο ενάντια των νεκρών… Και τελικά, έναν πόλεμο ενάντια των ζωντανών. Μπορούν να βρουν ο ένας τον άλλον, αλλά και τους εαυτούς τους σε έναν τόπο και μια κατάσταση που δεν έχουν βιώσει ποτέ πριν; Είναι εχθροί; Εραστές; Θύματα; Νικητές; Χωρίς να είναι μαζί, είναι ζωντανοί — ή θα ανακαλύψουν ότι και οι ίδιοι είναι ζωντανοί νεκροί; Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή οι ιστορίες τους να ολοκληρωθούν. Μαζί τους πρωταγωνιστούν και οι ταλαντούχες Pollyanna McIntosh (The Walking Dead, Vikings: Valhalla) και Lesley-Ann Brandt (Lucifer, Spartacus).