Tο Vodafone TV στρώνει το κόκκινο χαλί και υποδέχεται τον Ιούλιο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στους μεγάλους σκηνοθέτες, εκείνους που άλλαξαν το παλιό και το σύγχρονο σινεμά, που έφτιαξαν έναν δικό τους κώδικα για να επικοινωνήσουν με το κοινό, από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, και τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μέχρι και την ταινία «Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου στο Disney+!

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε το «Full Circle», τη νέα τηλεοπτική δουλειά του Στίβεν Σότενμπεργκ για το ΗΒΟ, συνέχεια του δεύτερου κύκλου του «And Just Like That» αλλά και το πολυσυζητημένο «The Idol» που μόλις ολοκληρώθηκε. Στο Disney+ από την άλλη ολοκληρώνεται η καθηλωτική «Μυστική Εισβολή» των Marvel Studios, ενώ η νέα μίνι-σειρά «Μεγάλες Προσδοκίες», παραγωγής FX, αποδεικνύουν πόσο επίκαιρος είναι ακόμα και σήμερα ο Κάρολος Ντίκενς.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

«FULL CIRCLE»

Μια έρευνα για μια αποτυχημένη απαγωγή αποκαλύπτει μυστικά που είναι κρυμμένα εδώ και χρόνια, ενώνοντας ανθρώπους που φαινομενικά μοιάζουν άγνωστοι μεταξύ τους, στη σημερινή Νέα Υόρκη που είναι ένα τεράστιο poker face. Αυτό είναι το νέο εθιστικό θρίλερ του ΗΒΟ. ​

«AND JUST LIKE THAT» S2

Ένα χρόνο μετά το φινάλε του καινούργιου κεφαλαίου του «Sex and the City», ο δεύτερος κύκλος του «And Just Like That» συστήνει έναν ήρωα από τα παλιά. Ο Έινταν συναντάει την Κάρι στην πολύβουη Νέα Υόρκη και οι συγκινήσεις είναι πιο έντονες από ποτέ. Μαζί και η Σαμάνθα της Kim Cattrall​​ σε μια εμφάνιση έκπληξη

Μαζί με ένα Sex & the City: 25 Years tribute, με όλους τους κύκλους του «Sex & the Cit»” και του «And Just Like That», αλλά και ακυκλοφόρητο backstage υλικό, με αφορμή των 25 χρόνων από την πρεμιέρα του «Sex & the City» και την κυκλοφορία του δεύτερου κύκλου του «And Just Like That».

«HOW DO YOU MEASURE A YEAR?»

O Tζέι Ρόζενμπλατ κινηματογραφεί την κόρη του να μεγαλώνει από τα 2 μέχρι τα 18 της. Κι όμως το υποψήφιο για Όσκαρ μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «How Do You Measure a Year?» είναι η συγκινητική καταγραφή ενός οικογενειακού δεσμού που μιλάει για την άδολη αγάπη και μοιάζει πιο δυνατό και από την ίδια την μυθοπλασία. ​

«THE STROLL»

Τρανς σεξεργάτριες που έζησαν και δούλεψαν σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Νέας Υόρκης κάνουν το «The Stroll» ένα ειλικρινές αφοπλιστικό ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε στο Σάντανς και έβαλε στόχο να σφίγγει στις καρδιές των θεατών, όπου κι αν προβάλλεται. ​

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠO TO DISNEY+

«ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ» (Secret Invasion)

Τώρα διαθέσιμο

Στη νέα σειρά της Marvel Studios «Μυστική Εισβολή», η οποία εκτυλίσσεται στο MCU στον παρόντα χρόνο, ο Νικ Φιούρι πληροφορείται για μια μυστική εισβολή στη Γη μιας φατρίας Σκραλ που αλλάζουν μορφή. Ο Φιούρι συστρατεύεται με τους συμμάχους του, τον Έβερετ Ρος, τη Μαρία Χιλ και τον Σκραλ, Τάλος, ο οποίος ζει πια στη Γη. Μαζί, με αντίπαλο τον χρόνο, προσπαθούν να αποτρέψουν μια επικείμενη εισβολή Σκραλ και να σώσουν την ανθρωπότητα.

«ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ» (Great Expectations)

Τώρα διαθέσιμο

Η Πρωτότυπη μίνι σειρά έξι επεισοδίων του Disney+, «Μεγάλες Προσδοκίες», παραγωγής FX, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς. Η σειρά αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης του Πιπ (Fionn Whitehead), ενός ορφανού που λαχταράει μια καλύτερη ζωή, μέχρι που μια τροπή της μοίρας και οι σατανικές μηχανορραφίες της μυστηριώδους και εκκεντρικής Μις Χάβισαμ (Olivia Colman), του ανοίγουν την πόρτα σε έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Κάτω από το βάρος των μεγάλων προσδοκιών που του εναποτίθενται, ο Πιπ θα πρέπει να ανακαλύψει το πραγματικό κόστος αυτού του νέου κόσμου και να αναλογιστεί κατά πόσο αυτός ο κόσμος θα τον κάνει τον άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει. Το μυθιστόρημα του Ντίκενς, μια καταγγελτική κριτική του ταξικού συστήματος, εκδόθηκε το 1861, αφού πρώτα είχε κυκλοφορήσει σε μια σειρά εβδομαδιαίων κεφαλαίων από τον Δεκέμβριο του 1860.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

«TAR» (Video On Demand)

Η Λυδία Ταρ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, καθώς προετοιμάζει τόσο την παρουσίαση ενός βιβλίου όσο και την πολυαναμενόμενη ζωντανή εκτέλεση της Πέμπτης Συμφωνίας του Μάλερ. Η ζωή της θα αρχίσει να παίρνει μια απρόσμενα δραματική τροπή. Κέιτ Μπλάνσετ υποψήφια για Όσκαρ, στην ερμηνεία της ζωής της. ​

«Ο ΜΠΟ ΦΟΒΑΤΑΙ» (Beau is Afraid) (Video On Demand)

Η οδύσσεια ενός παρανοϊκού άντρα που ξεκινάει ένα επικό ταξίδι επιστροφής για να επισκεφθεί τη μητέρα του. Ο Άρι Άστερ της «Διαδοχής» και του παρανοϊκού «Μεσοκαλόκαιρου» σκηνοθετεί τον εκπληκτικό Χοακίν Φίνιξ σε ένα από τα πιο ευφάνταστα εικονοκλαστικά κινηματογραφικά παραμύθια που είδατε ποτέ.

«NOPE» (Video On Demand)

Μετά το βραβευμένο με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου «Τρέξε» και το «Us», ο Τζόρνταν Πιλ επιστρέφει με το «Nope», μια ιστορία για μια πόλη που δέχεται απειλές από… παντού. Κι αυτό είναι μονάχα η υποψία της σύνοψης μιας ταινίας που ισορροπεί ανάμεσα στο θρίλερ, το δράμα, την σάτιρα και τα πάντα.​

«COCAINE BEAR» (Video On Demand)

Μια ιδιόρρυθμη ομάδα αστυνομικών, εγκληματιών, τουριστών και εφήβων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αρκούδα που κατάπιε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και βγήκε στο κυνήγι για περισσότερη κοκαΐνη και αίμα. Αυτό που διαβάσατε, αυτό και θα δείτε στο εξωφρενικό «Cocaine Bear», που βασίζεται -ω ναι!- σε αληθινή ιστορία. ​

«ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΛΗΣΕ» (She Said) (Video On Demand)

Δυο δημοσιογράφοι των «New York Times» επιχειρούν να φέρουν στη δημοσιότητα μία από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις αυτής της γενιάς, καταλήγοντας σε ένα ρεπορτάζ που γέννησε το κίνημα το ΜeΤoo και έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ. H ιστορία πίσω από την αποκαθήλωση του Χάρβεϊ Γουάινστιν είναι ένα roller coaster ερμηνείας από τη Ζόε Καζάν και την Κάρεϊ Μάλιγκαν. ​

«TO CATCH A KILLER» (Video On Demand)

Η Eleanor είναι μια αστυνομική ερευνήτρια που παλεύει με τους δαίμονες του παρελθόντος, όταν καλείται στην σκηνή ενός άγριου εγκλήματος με θύτη έναν serial killer, που η αστυνομία και το FBI θα εξαπολύσουν ένα απεγνωσμένο ανθρωποκυνηγητό σε όλη την χώρα για να τον βρουν, με την Eleanor να μπαίνει όλο και πιο πολύ στο μυαλό του δολοφόνου. Η νέα ταινία του Νταμιάν Σιφρόν («Ιστορία για Αγρίους») είναι ένα ανατριχιαστικό θρίλερ για γερά νεύρα. ​

«MINIONS: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ» (Video On Demand)

Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του ’70. Ως φανατικός οπαδός μια ομάδας σούπερ κακών με το όνομα “Vicious 6”, ο Γκρου θέλει να γίνει αρκετά κακός ώστε μια μέρα να μπορέσει να γίνει μέλος της ομάδας τους. Ευτυχώς, στην προσπάθειά του να σπείρει το χάος, τον βοηθούν οι μικροί του ακόλουθοι, τα λατρεμένα Minions. Και αυτό είναι το «Minions: H Άνοδος του Γκρου», που έσπασε τα ταμεία στο παγκόσμιο box office. ​

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BIG DIRECTORS

Οι μεγάλοι σκηνοθέτες αποκλειστικά στο Vodafone TV​

Από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ και τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο μέχρι τον Ελία Καζάν, τον Ρίντλεϊ Σκοτ, τον Ντέιβιντ Φίντσερ και τον Γιώργο Λάνθιμο, το Vodafone TV συγκέντρωσε τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες των πλέον σημαντικών δημιουργών από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα σε ένα μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο Big Directors. ​

Με τίτλους όπως «Blade Runner», «Eyes Wide Shut», «The Shining», «A Clockwork Orange», «2001: A Space Odyssey», «North By Northwest», «Strangers On A Train», «Dial M For Murder», «East Of Eden», «A Streetcar Named Desire», «Inherent Vice», «Magnolia», «Goodfellas», «Amadeus», «The Dark Knight» και «The Exorcist» από τον κατάλογο της Warner, αλλά και τα «West Side Story», «Η Ευνοούμενη», «Η Μορφή του Νερού» και «Οικογένεια Τένενμπαουμ» από το Disney+, καθώς και πολλές άλλες ταινίες που σημάδεψαν το σινεμά, ανέδειξαν κινηματογραφικά ρεύματα και ηθοποιούς, φιλμ που καρπώθηκαν δεκάδες βραβεία στρώνουν, αυτόν τον μήνα, το κόκκινο χαλί αποκλειστικά στο Vodafone TV.

NETFLIX & AMAZON PRIME

«WHAM!» στο Netflix

Μέσα από αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητα ντοκουμέντα, ο Τζορτζ Μάικλ και ο Άντριου Ρίτζελεϊ αφηγούνται πως έφτασαν από κολλητοί της δεκαετία του ’70 να γίνουν το πιο hot pop δίδυμο που στα 80s ούρλιαζαν όλοι στο όνομά τους. Κυρίες, κύριοι και παιδιά, αυτοί είναι οι «Wham!». ​

«ΤHE WIZ» στο Amazon Prime

Το φιλόδοξο, αποτυχημένο στα ταμεία, μιούζικαλ του Σίντνεϊ Λιουμέτ, βασισμένο στον «Μάγο του Οζ» με τον Μάικλ Τζάκσον ως Σκιάχτρο και την Νταιάνα Ρος ως Ντόροθι, 45 ετών και χαμένο μέσα στις δεκαετίες έρχεται στο Amazon Prime για να αποκαταστήσει τη φήμη μιας θολής γενιάς. ​

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERTFLIX

Τώρα και το app του ERTFLIX είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Vodafone TV. Το αγαπημένο ελληνικό και ξένο περιεχόμενο του ΕRTFLIX είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας του Vodafone TV χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, ώστε όλοι οι συνδρομητές του Vodafone TV να έχουν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες επιλογές θέασης. Ελληνικές και ξένες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, μουσική, παιδικά, αθλητικά, αλλά και επιλεγμένο περιεχόμενο από το πολύτιμο Αρχείο της ΕΡΤ, φιλοξενούνται πλέον μέσω του ERTFLIX στην πλατφόρμα του Vodafone ΤV.