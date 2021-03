Είναι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ ο πιο σέξυ φαλακρός άντρας της γης; Μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε (έχουμε κάνει και σχετικό poll στο instagram μας @thatslifegr για να πάρουμε και την δική σας γνώμη), ωστόσο η εταιρία πλαστικής χειρουργικής Longevita συνέλεξε στοιχεία από τη Google για να δει πόσες φορές κάποιος διάσημος φαλακρός άντρας θεωρήθηκε σέξυ στο Internet.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανακηρύχτηκε ο πιο σέξι, φαλακρός άνδρας στον κόσμο. Αυτό προέκυψε καθώς ο 38χρονος Δούκας του Κέιμπριτζ είχε περιγραφεί ως «σέξι» 17,6 εκατ. φορές στο Διαδίκτυο.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκάλεσε… πόλεμο στο διαδίκτυο καθώς οι fans του Jason Statham, άρχισαν να διαμαρτύρονται αφού θεωρούν πως εκείνος είναι ο πιο σέξυ φαλακρός άντρας της γης. Και όχι αδίκως, αν και τα γούστα είναι υποκειμενικά.

Named world's sexiest bald man by people who hadn't heard of Jason Statham (and many others). pic.twitter.com/ng6aWC6Cjy

Μέχρι και ο ίδιος ο Dwayne ‘The Rock’ Johnson, άλλος ένας πολύ hot φαλακρός άντρας (και ο δικός μας αγαπημένος φαλακρός διάσημος άντρας) αντέδρασε στο άκουσμα των αποτελεσμάτων. Αναρωτήθηκε στο twitter: «πώς σκ@τa συνέβη αυτό;»

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021