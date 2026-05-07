Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η ενέργεια της ημέρας σε φέρνει λίγο πιο κοντά στις αλήθειές σου, ακόμα κι αν δεν είναι όλες βολικές. Σήμερα, το συναίσθημα μπλέκεται με τη λογική και σε καλεί να κρατήσεις ισορροπία. Δεν είναι μέρα για υπερβολές, αλλά για μικρές, ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις.

Κριός

Η διάθεσή σου ανεβοκατεβαίνει και αυτό σε μπερδεύει. Από τη μία θέλεις δράση, από την άλλη κάτι σε κρατάει πίσω. Μην πιέζεις καταστάσεις να τρέξουν πιο γρήγορα από όσο πρέπει. Δώσε χρόνο και θα ξεκαθαρίσουν πολλά.

Ταύρος

Σήμερα έχεις ανάγκη από ηρεμία και σταθερότητα, αλλά δεν εξαρτώνται όλα από εσένα. Κάποιος γύρω σου ίσως σε φέρει σε δύσκολη θέση με τη στάση του. Μην αντιδράσεις παρορμητικά. Κράτα την ψυχραιμία σου και θα βγεις κερδισμένη.

Δίδυμοι

Οι υποχρεώσεις τρέχουν και εσύ προσπαθείς να τα προλάβεις όλα. Το άγχος όμως δεν βοηθάει, αντίθετα σε μπλοκάρει. Οργάνωσε τις κινήσεις σου και άφησε περιθώριο για λάθη. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια.

Καρκίνος

Η καρδιά σου σήμερα έχει τον πρώτο λόγο και αυτό φαίνεται. Κάτι σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα πιο ευάλωτη. Μην φοβηθείς να δείξεις αυτό που νιώθεις. Η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις.

Λέων

Η προσοχή σου στρέφεται σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Ίσως χρειαστεί να πάρεις θέση σε κάτι που απέφευγες. Μην το καθυστερείς άλλο. Όσο πιο ξεκάθαρη είσαι, τόσο πιο εύκολα θα λυθούν τα πράγματα.

Παρθένος

Οι συζητήσεις σήμερα έχουν βάθος αλλά και ένταση. Κάτι που θα ακούσεις ίσως σε προβληματίσει περισσότερο απ’ όσο περίμενες. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Άκου πρώτα και μετά τοποθετήσου.

Ζυγός

Τα πρακτικά θέματα σε απασχολούν έντονα και δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα ζητούν λύση. Μην κάνεις κινήσεις από ανασφάλεια. Σκέψου ψύχραιμα και προχώρα.

Σκορπιός

Η ένταση μέσα σου είναι εμφανής και σε κάνει πιο διεκδικητική. Ξέρεις τι θέλεις, αλλά ίσως ο τρόπος που το ζητάς να δημιουργεί αντιδράσεις. Πρόσεξε την προσέγγισή σου. Η δύναμή σου είναι στην ψυχραιμία, όχι στην πίεση.

Τοξότης

Η μέρα σε βάζει σε μια πιο εσωτερική διαδικασία. Θέλεις να απομονωθείς λίγο και να σκεφτείς. Μην το δεις σαν αδυναμία. Είναι ανάγκη σου να βάλεις σε τάξη όσα νιώθεις.

Αιγόκερως

Οι σχέσεις με φίλους ή συνεργάτες δοκιμάζονται με μικρούς τρόπους. Κάποια συμπεριφορά ίσως σε απογοητεύσει. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν. Μίλα, αλλά με μέτρο.

Υδροχόος

Τα επαγγελματικά σε απασχολούν περισσότερο από όσο θα ήθελες. Νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να πιεστείς τόσο. Κάνε αυτό που μπορείς με συνέπεια. Τα αποτελέσματα θα έρθουν.

Ιχθύες

Η ανάγκη σου για αλλαγή γίνεται πιο έντονη σήμερα. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι διαφορετικό ή να δεις τη ζωή αλλιώς. Μην αγνοήσεις αυτή τη φωνή μέσα σου. Μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που πραγματικά θέλεις.

Μερικές φορές η ηρεμία δεν έρχεται όταν όλα είναι εύκολα, αλλά όταν επιλέγεις να τα δεις αλλιώς.