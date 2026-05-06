Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision Song Contest 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και, όσο πλησιάζουμε στους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, τόσο ανεβαίνει και η ένταση γύρω από τα φαβορί, τις ανατροπές και φυσικά τις στοιχηματικές αποδόσεις.

Για την Ελλάδα, οι προσδοκίες φέτος μοιάζουν μεγαλύτερες από άλλες χρονιές. Το «Ferto» του Akyla φαίνεται πως έχει καταφέρει κάτι που δεν συμβαίνει εύκολα στον διαγωνισμό. Να μένει στο μυαλό του κοινού από το πρώτο άκουσμα. Και αυτό, όσο κι αν ακούγεται απλό, είναι τεράστιο πλεονέκτημα στη Eurovision, όπου δεκάδες τραγούδια περνούν μέσα σε λίγες ώρες από την οθόνη σου.

Παράλληλα, στα social media η ελληνική συμμετοχή δείχνει να χτίζει δυναμική με σταθερό ρυθμό. Τα βίντεο, τα reactions και οι αναδημοσιεύσεις γύρω από το τραγούδι αυξάνονται καθημερινά, κάτι που συνήθως λειτουργεί σαν ανεπίσημος «δείκτης θερμοκρασίας» πριν από τον διαγωνισμό. Γιατί μπορεί τα στοιχήματα να αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, όμως η οργανική απήχηση είναι άλλο πράγμα. Δείχνει ότι ο κόσμος πραγματικά ασχολείται.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι η αλλαγή στις αποδόσεις. Η Ελλάδα, που πριν από λίγο καιρό βρισκόταν στην 4η θέση των φαβορί, πλέον έχει σκαρφαλώσει στη 2η θέση και διεκδικεί στα ίσα την κορυφή. Μια εξέλιξη που δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τους fans ούτε από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Βέβαια, η Eurovision είναι ίσως ο πιο απρόβλεπτος μουσικός διαγωνισμός. Ένα δυνατό live μπορεί να απογειώσει μια συμμετοχή και μια κακή σκηνική παρουσία να «γκρεμίσει» ακόμη και το απόλυτο φαβορί μέσα σε τρία λεπτά. Γι’ αυτό και οι αποδόσεις αυτή τη στιγμή έχουν σημασία, αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Ελλάδα μπαίνει φέτος στον διαγωνισμό με δυναμική που είχαμε καιρό να δούμε. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να κάνει το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή Eurovision ακόμα μεγαλύτερο.

