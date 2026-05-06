Ο κόσμος των Friends ετοιμάζεται για μια πολύ φορτισμένη στιγμή, καθώς προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του. Και, χωρίς αμφιβολία, δεν πρόκειται απλώς για memorabilia που θα διεκδικήσουν συλλέκτες. Είναι κομμάτια μιας ζωής που κινήθηκε ανάμεσα στην τεράστια επιτυχία και σε μια πολύ δύσκολη προσωπική μάχη.

Η δημοπρασία που συνεχίζει την αποστολή του

Η δημοπρασία ξεκινά στις 5 Ιουνίου και, σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, τα καθαρά έσοδα θα «προωθήσουν την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του Μάθιου: την οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από το στίγμα του εθισμού, όπου κάθε άνθρωπος που αναζητά ανάρρωση θα έχει πρόσβαση στη φροντίδα, τους πόρους και την κοινότητα που χρειάζεται για να ευημερήσει».

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί επίσης στο Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine στο Massachusetts General Hospital, αλλά και στο Healing Appalachia, το μουσικό φεστιβάλ νηφαλιότητας που είναι αφιερωμένο στην ανάρρωση και την υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν με τις εξαρτήσεις.

Ο πέντε φορές υποψήφιος για Emmy ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική του μάχη με τον εθισμό, μια μάχη που τον ακολούθησε σχεδόν σε όλη του τη ζωή. Και ίσως αυτό είναι που κάνει αυτή τη δημοπρασία να μοιάζει διαφορετική από τις συνηθισμένες χολιγουντιανές πωλήσεις προσωπικών αντικειμένων. Δεν στηρίζεται μόνο στη νοσταλγία, αλλά και σε μια πολύ ουσιαστική συνέχεια του έργου του.

Matthew Perry’s Personal Items, Including Friends Memorabilia and Collected Art, Set to Go to Auction https://t.co/3qrlACFUzo — People (@people) May 5, 2026

Τα αντικείμενα που θα συγκινήσουν τους fans

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία βρίσκονται αρκετά που συνδέονται άμεσα με το Friends και αναμένεται να προκαλέσουν τεράστιο ενδιαφέρον στους fans της σειράς.

Ξεχωρίζει μια συλλογή από 26 σενάρια της σειράς, καθώς και δύο αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Πέρι, αλλά και από τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, τα οποία δωρήθηκαν από τη Warner Bros..

Επίσης, στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One With the Last Supper», που συνοδεύεται από επιστολή της «Τζένι» στο πίσω μέρος, αλλά και το αντίγραφο που είχε ο Πέρι από το εμβληματικό κίτρινο πλαίσιο γύρω από το ματάκι της πόρτας στο διαμέρισμα της Μόνικα. Ναι, αυτό το κίτρινο πλαίσιο που έγινε σχεδόν τόσο αναγνωρίσιμο όσο και οι ίδιοι οι χαρακτήρες της σειράς.

Από Banksy μέχρι το βραβείο SAG

Η δημοπρασία δεν περιορίζεται μόνο στα αντικείμενα από τα γυρίσματα. Θα διατεθεί επίσης το βραβείο Screen Actors Guild Awards που είχε απονεμηθεί στον Πέρι το 1995 για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε τηλεοπτική κωμική σειρά, ενώ ανάμεσα στα αντικείμενα υπάρχουν και έργα τέχνης καλλιτεχνών όπως ο Banksy και ο Mel Bochner.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ανοίγει σήμερα, ενώ τα αντικείμενα θα εκτεθούν δημόσια στο showroom του Heritage Auctions στο Beverly Hills από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, πριν από τη μεγάλη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί online αλλά και με φυσική παρουσία στο Dallas στις 5 Ιουνίου.

«Ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια»

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας άνθρωπος που το κοινό ένιωθε ότι πραγματικά γνώριζε. Μέσα από τη δουλειά του και την ειλικρίνειά του, δημιούργησε μια σύνδεση με θεατές σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούσε κατά πολύ την οθόνη», ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions, Τζο Μανταλένα.

«Αυτή η δημοπρασία συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα και τα πάθη που διαμόρφωσαν τη ζωή του, προσφέροντας στους θαυμαστές έναν ουσιαστικό τρόπο να συνδεθούν με την ιστορία του».

Και συνέχισε: «Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι επιτρέπει σε αυτή τη σύνδεση να κάνει πραγματικό καλό, στηρίζοντας το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και συνεχίζοντας την αποστολή του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον εθισμό. Είναι ένας ισχυρός τρόπος για να συνεχίσει να ζει η παρακαταθήκη του και να ενώσει τους ανθρώπους γύρω από κάτι που είχε βαθιά σημασία για εκείνον».

Από την πλευρά της, η CEO του Ιδρύματος Μάθιου Πέρι, Lisa Kasteler Calio, δήλωσε: «Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και επιστήμη, όχι με στίγμα και σιωπή».

Και συμπλήρωσε: «Αυτή η δημοπρασία τροφοδοτεί το έργο του ιδρύματος για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε τεκμηριωμένη φροντίδα και την αντιμετώπιση του στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν χρειάζεται να παλεύει μόνος του με αυτή την ασθένεια».