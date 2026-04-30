Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Μια μέρα που κλείνει τον μήνα με μια περίεργη γλυκόπικρη διάθεση. Από τη μία νιώθεις ότι κάτι ολοκληρώνεται, από την άλλη ήδη σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Κράτα ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που αφήνεις και σε αυτά που έρχονται.

Κριός

Σήμερα έχεις ένταση, αλλά και μια αποφασιστικότητα που δεν περνά απαρατήρητη. Πρόσεξε μόνο μην πεις λόγια που δεν παίρνονται πίσω. Στα επαγγελματικά κάτι κινείται, αλλά θέλει υπομονή. Στα προσωπικά, άκου πριν αντιδράσεις.

Ταύρος

Η μέρα σε βρίσκει πιο συναισθηματική απ’ όσο θα ήθελες. Θέλεις ασφάλεια, αλλά κάτι σε ταράζει εσωτερικά. Μην πιέζεις καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Κάποιες απαντήσεις θα έρθουν από μόνες τους.

Δίδυμοι

Επικοινωνιακά είσαι στα καλύτερά σου και μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις. Πρόσεξε όμως τις υποσχέσεις που δίνεις. Στα επαγγελματικά ανοίγεται μια συζήτηση που αξίζει. Στα αισθηματικά, κάτι φλερτάρει μαζί σου… και σου αρέσει.

Καρκίνος

Σήμερα ασχολείσαι περισσότερο με πρακτικά ζητήματα και οικονομικά. Υπάρχει μια μικρή πίεση, αλλά μπορείς να τη διαχειριστείς. Μην φορτώνεις τον εαυτό σου με ευθύνες που δεν σου ανήκουν. Κάποιος κοντινός σου ζητά στήριξη.

Λέων

Η μέρα σου δίνει λάμψη, αλλά και μια εσωτερική ανησυχία. Θέλεις να εκφραστείς, να φανείς, να ακουστείς. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή. Στα ερωτικά υπάρχει ένταση, είτε θετική είτε… λίγο δραματική.

Παρθένος

Έχεις ανάγκη να αποσυρθείς λίγο και να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Κάποια πράγματα σε έχουν κουράσει περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι τέλειος. Σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία.

Ζυγός

Φίλοι, συζητήσεις και επαφές σε γεμίζουν. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου και αυτό σου δίνει δύναμη. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από γνώμες άλλων. Στα προσωπικά, μια κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.

Σκορπιός

Τα επαγγελματικά σου τραβούν όλη την προσοχή. Υπάρχει ένταση, αλλά και ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις. Μην μπεις σε παιχνίδια εξουσίας. Στα συναισθηματικά, κράτα μικρό καλάθι και άκου το ένστικτό σου.

Τοξότης

Σήμερα θέλεις να ξεφύγεις, να αλλάξεις παραστάσεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Η ρουτίνα σε κουράζει. Αν δεν μπορείς να φύγεις, άλλαξε έστω τη διάθεσή σου. Ένα νέο σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή.

Αιγόκερως

Η μέρα σε βάζει σε πιο βαθιές σκέψεις. Θέματα οικονομικά ή συναισθηματικά έρχονται στην επιφάνεια. Μην αποφεύγεις αυτό που πρέπει να δεις. Μέσα από αυτό θα βγεις πιο δυνατή.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου είναι στο επίκεντρο. Κάποιος σου ζητά ξεκάθαρη στάση και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Μίλα ειλικρινά, χωρίς φόβο. Η ισορροπία έρχεται όταν είσαι αληθινή.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα σε πιέζει, αλλά ταυτόχρονα σε βάζει σε πρόγραμμα. Είναι καλή στιγμή να οργανωθείς. Μην αμελείς τον εαυτό σου μέσα σε υποχρεώσεις. Μικρές αλλαγές θα κάνουν μεγάλη διαφορά.

Κλείσε τον μήνα ήρεμα, χωρίς βιασύνη, και δώσε χώρο σε ό,τι πραγματικά αξίζει να συνεχιστεί.