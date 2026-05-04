Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η μέρα φέρνει μια πιο ήρεμη, αλλά και πιο ξεκάθαρη ενέργεια. Σαν να αρχίζεις να βλέπεις τι αξίζει πραγματικά την προσοχή σου και τι απλά σε μπέρδευε. Δεν χρειάζεται πίεση σήμερα, μόνο λίγη ειλικρίνεια με τον εαυτό σου.

Κριός

Σήμερα θέλεις να κινηθείς πιο οργανωμένα και αυτό σε βοηθάει πολύ. Κάποια πράγματα μπαίνουν σε σειρά, αρκεί να μην τα κάνεις όλα βιαστικά. Στα προσωπικά, δείξε λίγη περισσότερη υπομονή. Δεν χρειάζεται να απαντάς αμέσως σε όλα.

Ταύρος

Η μέρα έχει μια γλυκιά σταθερότητα που σου ταιριάζει. Νιώθεις πιο σίγουρη για τις επιλογές σου. Στα οικονομικά, κάνεις σκέψεις που αξίζει να τις ακολουθήσεις. Στα συναισθηματικά, θέλεις κάτι ουσιαστικό και όχι επιφανειακό.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σήμερα έχει ένταση, αλλά και ευκαιρίες. Πρόσεξε μόνο μην πεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Στα επαγγελματικά, μια κουβέντα μπορεί να ανοίξει δρόμους. Στα προσωπικά, κράτα ισορροπία ανάμεσα στο τι λες και στο τι νιώθεις.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου είναι πιο σταθερή και αυτό σε βοηθά να δεις καθαρά κάποιες καταστάσεις. Είναι καλή στιγμή να φροντίσεις τον εαυτό σου. Στα οικονομικά, απόφυγε περιττά έξοδα. Στα προσωπικά, κράτα κοντά σου ό,τι σε ηρεμεί.

Λέων

Σήμερα έχεις αυτοπεποίθηση και φαίνεται. Είναι μια καλή στιγμή να πάρεις πρωτοβουλίες. Στις σχέσεις, όμως, φρόντισε να ακούσεις και την άλλη πλευρά. Δεν είναι όλα θέμα εντυπωσιασμού.

Παρθένος

Η ανάγκη σου για τάξη είναι έντονη και σε οδηγεί σωστά. Θα καταφέρεις να βάλεις σε σειρά εκκρεμότητες που σε πίεζαν. Στα προσωπικά, μην ψάχνεις το τέλειο. Μερικές φορές το απλό είναι αρκετό.

Ζυγός

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε μια απόφαση που καθυστερείς. Δεν χρειάζεται να ζυγίζεις τα πάντα τόσο πολύ. Στις σχέσεις, υπάρχει χώρος για πιο ειλικρινή επικοινωνία. Αρκεί να το τολμήσεις.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή σήμερα και σου δείχνει τι αξίζει. Κάτι ξεκαθαρίζει μέσα σου χωρίς να το πιέσεις. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλό προφίλ. Στα προσωπικά, εμπιστεύσου αυτό που νιώθεις.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για αλλαγή είναι έντονη, αλλά σήμερα καλό είναι να κινηθείς πιο συνειδητά. Μην κάνεις κινήσεις μόνο για να ξεφύγεις. Στις σχέσεις, δώσε λίγο παραπάνω χρόνο. Κάποια πράγματα θέλουν ωρίμανση.

Αιγόκερως

Η συγκέντρωσή σου είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα. Μπορείς να πετύχεις πολλά αν μείνεις στο στόχο σου. Στα προσωπικά, χαλάρωσε λίγο τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να είναι όλα υπό έλεγχο για να πάνε καλά.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου είναι πολλές, αλλά χρειάζονται οργάνωση. Αν βάλεις προτεραιότητες, θα δεις αποτέλεσμα. Στις σχέσεις, μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Αρκεί να είσαι ανοιχτή.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου σε κάνει να καταλαβαίνεις πολλά χωρίς λόγια. Αυτό είναι δύναμη, αλλά και ευθύνη. Στα επαγγελματικά, κράτα πιο πρακτική στάση. Στα προσωπικά, φρόντισε να προστατεύσεις την ενέργειά σου.

Μερικές φορές, η μεγαλύτερη πρόοδος είναι απλά να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.