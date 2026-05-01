Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η 1η Μαΐου φέρνει μια ενέργεια ανανέωσης, σαν να ανοίγει ένας μικρός κύκλος αλλαγών που σε καλεί να δεις πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Η διάθεση γίνεται πιο εξωστρεφής, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια εσωτερική φωνή που ζητά ξεκαθαρίσματα. Άκουσέ τη.

Κριός

Σήμερα νιώθεις πιο αποφασισμένη να πάρεις καταστάσεις στα χέρια σου. Κάτι μέσα σου σε σπρώχνει να μην αναβάλλεις άλλο όσα σε βαραίνουν. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλούς τόνους και μην αντιδράσεις παρορμητικά. Στα προσωπικά, μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει το κλίμα προς το καλύτερο.

Ταύρος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στις ανάγκες σου, αλλά και σε μικρά διλήμματα. Θέλεις σταθερότητα, αλλά κάτι σε τραβάει έξω από τη ζώνη άνεσής σου. Μην φοβηθείς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Στα αισθηματικά, μια κίνηση από την άλλη πλευρά σε ξαφνιάζει ευχάριστα.

Δίδυμοι

Έχεις έντονη επικοινωνιακή διάθεση, αλλά πρόσεξε τι λες και πώς το λες. Κάποια λόγια μπορεί να παρεξηγηθούν πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις. Στη δουλειά, ευνοούνται οι συζητήσεις και οι ιδέες. Στα προσωπικά, κράτα λίγο χώρο για τον εαυτό σου.

Καρκίνος

Η ημέρα σε κάνει πιο ευαίσθητη, αλλά και πιο διαισθητική. Καταλαβαίνεις πολλά χωρίς να ειπωθούν. Στα οικονομικά, κράτα μια πιο συγκρατημένη στάση. Στα αισθηματικά, ένα μικρό άνοιγμα καρδιάς μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις.

Λέων

Έχεις ανάγκη να λάμψεις, αλλά και να νιώσεις ότι σε εκτιμούν πραγματικά. Σήμερα μπορεί να πάρεις επιβεβαίωση, αλλά όχι με τον τρόπο που περίμενες. Στη δουλειά, δείξε υπομονή. Στα προσωπικά, κάποιος σε κοιτάει πιο έντονα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Παρθένος

Η μέρα ζητά οργάνωση, αλλά εσύ ίσως νιώθεις λίγο εκτός ρυθμού. Μην πιέζεσαι να τα κάνεις όλα τέλεια. Στα επαγγελματικά, μια λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Στα προσωπικά, προσπάθησε να χαλαρώσεις και να μην αναλύεις τα πάντα.

Ζυγός

Σήμερα θέλεις ισορροπία, αλλά οι συνθήκες σε δοκιμάζουν λίγο. Κάποια μικρά απρόοπτα σε βγάζουν από το πρόγραμμά σου. Στη δουλειά, κράτα ευελιξία. Στα αισθηματικά, μια όμορφη στιγμή μπορεί να σου φτιάξει όλη τη διάθεση.

Σκορπιός

Η έντασή σου είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται. Σήμερα μπορείς να κάνεις βαθιές συζητήσεις και να φέρεις αλήθειες στην επιφάνεια. Στη δουλειά, μην μπλέξεις σε παιχνίδια δύναμης. Στα προσωπικά, άφησε λίγο χώρο και για τρυφερότητα.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι πιο έντονη από ποτέ. Θέλεις να ξεφύγεις από ρουτίνες και περιορισμούς. Στα επαγγελματικά, κράτα μια πιο συγκροτημένη στάση. Στα προσωπικά, μια νέα γνωριμία ή μια ανανέωση σε ενθουσιάζει.

Αιγόκερως

Η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις λίγο τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να έχεις τα πάντα υπό πλήρη επίβλεψη. Στη δουλειά, ένα μικρό βήμα φέρνει πρόοδο. Στα αισθηματικά, δείξε περισσότερη ζεστασιά, ακόμα κι αν σου φαίνεται δύσκολο.

Υδροχόος

Οι σκέψεις σου τρέχουν και έχεις πολλές ιδέες, αλλά χρειάζεται να ξεχωρίσεις ποιες αξίζουν να προχωρήσεις. Στη δουλειά, μια συνεργασία σε απασχολεί. Στα προσωπικά, κάτι αλλάζει σιγά σιγά και σε βάζει σε σκέψεις.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σήμερα καλό είναι να την εμπιστευτείς. Κάποια πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται με την πρώτη ματιά. Στη δουλειά, κράτα αποστάσεις από εντάσεις. Στα προσωπικά, μια γλυκιά στιγμή σου θυμίζει τι έχει αξία.

Σήμερα, ακόμα και οι μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο.