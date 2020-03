Ο κορωνοϊός COVID – 19 έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Ήταν φυσικό να επηρεαστεί και η ελληνική τηλεόραση. Έτσι, οι τα περισσότερα shows διεξάγονται προς το παρόν χωρίς την παρουσία κοινού ενώ πολλά άλλα προγράμματα σταματούν προσωρινά τα γυρίσματά τους για την προστασία των συντελεστών. Άλλα shows και σειρές δεν θα προβάλλονται πια για αρκετό διάστημα. Θα δούμε σημαντική αύξηση των ενημερωτικών προγραμμάτων καθώς και αλλαγές στο περιεχόμενο των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ακόμη, θα δούμε και πολλές αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με νέες εκπομπές.

Ας δούμε αναλυτικά τι αλλάζει στο τηλεοπτικό προσκήνιο: Ποιες σειρές και shows δεν θα προβάλλονται πια;

Πρωινή – μεσημεριανή ψυχαγωγική ζώνη:

Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 δεν θα συνεχίσουν. Το θετικό κρούσμα κορωνοϊού που εμφάνισε η κεντρική παρουσιάστρια καθιστά αναγκαία την ξεκούρασή της και την προστασία των υπολοίπων εργαζομένων. Το κενό θα καλυφτεί μεγαλώνοντας τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η εκπομπή «Φωλιά των Κου-Κου» θα συνεχιστεί κανονικά μετά από σύντομη διακοπή λόγω ύποπτου κρούσματος του παρουσιαστή Κρατερού Κατσούλη. Για τον ίδιο λόγο παραλίγο να αναβληθεί επ αορίστων και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του STAR, καθώς μοιράζονται το ίδιο πλατώ. Και οι δύο πρωινές εκπομπές επιστρέφουν κανονικά στις ζωντανές μεταδόσεις μετά από μια προληπτική διακοπή δύο ημερών.

Το «Happy Day» του ALPHA συνεχίζει κανονικά με μία αλλαγή. Αν και πρόκειται για εκπομπή lifestyle magazino, θα επικεντρώνει πλέον την θεματολογία του στην επικαιρότητα.

Το «Ευτυχείτε» του OPEN διακόπτεται – προληπτικά – για μία εβδομάδα.

Ακόμη, στον ΣΚΑΙ, το «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» δίνει τη θέση του σε ενημερωτική εκπομπή με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Νίκο Υποφάντη.

Οι εκπομπές «Καλό μεσημεράκι» με τον Νίκο Μουτσινά και «Μαζί σου» με την Τατιάνα Στεφανίδου σταματούν τις μεταδόσεις.

Ωστόσο, στον ALPHA, η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει κανονικά λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Συνεχίζει και το «Μεσημέρι yes» , το οποίο και θα διαμορφώσει τη θεματολογία του αναλόγως.

Τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά shows;

Από τα τηλεοπτικά σόου το «Μy style rocks» συνεχίζει κανονικά την μετάδοσή του, με τους συντελεστές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Το «Your Face Sounds Familiar» θα μεταδοθεί την Κυριακή μαγνητοσκοπημένο χωρίς την παρουσία κοινού.

Αναστέλλεται προσωρινά η μετάδοση του «Just the two of us» που έκανε πρεμιέρα χωρίς κοινό μόλις το προηγούμενο Σάββατο.

Τα «Ρουκ Ζουκ», «Still Standing» και «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 θα μεταδίδονται σε επανάληψη.

Το «Βig Brother» του ΣΚΑΙ ακύρωσε προσωρινά την πρεμιέρα του για τη διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων,

Και η πρεμιέρα της εκπομπής «Αντελίνα, χτύπα το κουδούνι» στον ALPHA αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας.

MasterChef 4: Για την προστασία όλων όσων εργάζονται στο post production (μοντάζ, σκριπτ, κτλ) τροποποιείται το ωράριο τους. Επίσης, πολλοί εργάζονται εξ αποστάσεως από το σπίτι τους. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία επεξεργασίας των επεισοδίων θα είναι αναγκαστικά πιο αργή. Έτσι, θα προβάλλονται πλέον 3 επεισόδια MasterChef την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

Τηλεοπτικές Σειρές – Ποιες θα προβάλλονται μόνο σε επανάληψη;

Στις σειρές, η μεγάλη επιτυχία της σεζόν «Άγριες μέλισσες» του ΑΝΤ1 σταματάει τα γυρίσματα για την προστασία όλων. Θα μεταδίδεται πλέον σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 22:15 με διπλό επεισόδιο. Παρομοίως, και το «Πέτα τη φριτέζα» του καναλιού θα προβάλλεται και αυτό σε επανάληψη Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:15.

Και το «Κόκκινο ποτάμι» του OPEN θα βλέπουμε πλέον μόνο σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 22:00.

Επίσης, ο Alpha ανακοίνωσε ότι προληπτικά παύει τα γυρίσματα των σειρών του, κι έτσι το καθημερινό βραδινό του πρόγραμμα γεμίζει με τα επεισόδια των σειρών «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Το σόι σου» και «Κρατάς μυστικό;» σε επανάληψη.

Ενημερωτικές Εκπομπές: Πληθαίνουν

Σχεδόν όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων επεκτείνουν τη διάρκειά τους.

Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές: «Καλημέρα Ελλάδα», «Ώρα Ελλάδας», «Σήμερα» και «Κοινωνία ώρα Mega» συνεχίζουν κανονικά ενώ το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega θα ξεκινά πλέον στις 16:30.

Η νέα εκπομπή των Σπύρου Χαριτάτου και Γιώργου Καραμέρου «Eλλάδα Open» έρχεται καθημερινά στις 18:00 για να ενισχύσει το ενημερωτικό πρόγραμμα του καναλιού.

Σε διαρκή ροή ενημέρωσης θα βρίσκεται στο εξής η ΕΡΤ1 από τις 05:30 μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα υπάρχει διακοπή του ενημερωτικού προγράμματος μόνο στις 22:00 για την προβολή ελληνικής ταινίας.

Μετάδοση εκκλησιαστικών λειτουργιών:

Όπως ανακοινώθηκε «η ΕΡΤ κατόπιν συνεννόησης με την Αρχιεπισκοπή και εφαρμόζοντας τη νέα απόφαση της κυβέρνησης (ΚΥΑ 2867/Υ1), η οποία ρητά αναφέρει ότι επιτρέπεται η τέλεση Λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό της τηλεοπτικής και της ραδιοφωνικής της μετάδοσης με την παρουσία του απολύτως αναγκαίου προσωπικού του Μέσου, ενημερώνει το κοινό ότι θα συνεχίσει και τις προσεχείς εβδομάδες να μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση από τη Μητρόπολη Αθηνών τις Θείες Λειτουργίες που θα διεξάγονται αποκλειστικά προς το σκοπό της μετάδοσής τους, χωρίς την παρουσία πολιτών».

Στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2, ήδη έχει προγραμματιστεί η μετάδοση των Χαιρετισμών της Παρασκευής και της Θείας Λειτουργίας της προσεχούς Κυριακής.