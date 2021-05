Ένα τραγούδι της Lana Del Rey από την εποχή του ‘Born to Die‘ (2011-2012) διέρρευσε χτες και έχει εξαπλωθεί σε όλο το ίντερνετ. Πρόκειται για το τραγούδι ‘French Restaurant‘, το οποίο θυμίζει πολύ το σημερινό ρεπερτόριο της 35χρονης τραγουδίστριας, η οποία έχει γίνει γνωστή για τα ατμοσφαιρική της μουσική και την ρετρό αισθητική της.

Κατά την εποχή του πρώτου της studio album με το όνομα Lana Del Rey, η Elisabeth Grant (όπως είναι το πραγματικό της όνομα) είχε πιο pop και ρυθμικό στυλ στα τραγούδια της. Σήμερα, έχει υιοθετήσει έναν ήχο πιο ώριμο, πιο απαλό και με λιγότερο beat. Έτσι, βγάζει νόημα που η Lana Del Rey άφησε το ‘French Restaurant’ εκτός του Born To Die, καθώς δεν ταίριαζε τόσο με το τότε μουσικό στιλ της. Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπεριληφθεί στα τελευταία της άλμπουμ, καθώς ταιριάζουν πολύ με τον σημερινό της ήχο.

Το French Restaurant μιλάει για μία γυναίκα η οποία δεν μπορεί να συνηθίσει τον αποχωρισμό της από τον αγαπημένο της. Τον βλέπει και συνεχίζει να πονά που δεν είναι πια μαζί. Παρά την επιτυχία της και την φαινομενική ευτυχία της, συνεχίζει να κλαίει που δεν είναι μαζί του. Μπορεί να μιλάει για τον ίδιο της τον εαυτό η τραγουδίστρια; Αυτό το ξέρει μόνο εκείνη.

«Every time I turn around

I look at you like we’re now

I’m telling you, it’s all true»

«I know they think that I had everything

If I can’t have you, then they can’t have me»

«I’m talking to him while I’m thinking of you

I’m trying my best, I don’t know what to do»

Ακούστε το French Restaurant της Lana Del Rey παρακάτω

Εάν δεν είναι πλέον διαθέσιμο το βίντεο, απλά κάντε αναζήτηση εκ νέου για να βρείτε κάποιο άλλο που δεν θα έχει ‘κατέβει’