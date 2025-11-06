Η Beosound Premiere είναι μια εντυπωσιακή ηχομπάρα που προσφέρει μια αριστοτεχνικά σχεδιασμένη, τρισδιάστατη ηχητική εμπειρία μέσα από μια εξίσου εντυπωσιακή, γλυπτική σιλουέτα, φτιαγμένη για να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Σχεδιασμένη με απόλυτη ακρίβεια για κορυφαία πιστότητα και εξοπλισμένη με τη νέα τεχνολογία Wide Stage Technology™ της Bang & Olufsen – η οποία βρίσκεται σε διαδικασία κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – αυτή η τολμηρή και επιβλητική ηχομπάρα ενσωματώνει τη 100ετή παράδοση της εταιρείας στην ακουστική και τη σχεδιαστική αριστεία.

«H Beosound Premiere ξεπερνά τα όρια της συμβατικής ηχομπάρας· είναι ένα γλυπτικό αριστούργημα και μια τολμηρή έκφραση ακουστικής τέχνης. Σμιλεμένο από το χαρακτηριστικό μας αλουμίνιο, ενσαρκώνει την εκατονταετή παράδοση της Bang & Olufsen στην πρωτοποριακή καινοτομία στον ήχο, σε αρμονία με τον διαχρονικό σχεδιασμό», δηλώνει ο Kristian Teär, Διευθύνων Σύμβουλος της Bang & Olufsen. Και συνεχίζει: «Ξεπερνά τα όρια ενός απλού προϊόντος· μιλάμε για μια επιμελημένη εμπειρία. H Beosound Premiere επαναπροσδιορίζει την κατηγορία, μετατρέποντας τον ήχο σε συναισθηματική εμπειρία και την ηχομπάρα σε έργο τέχνης. Η δέσμευσή μας στην ποιότητα κατασκευής και την εξατομικευμένη τεχνολογία συνεχίζει να διαμορφώνει την κληρονομιά μας, εμπνέοντας γενιές με μαγικές στιγμές».

Η Τέχνη Του Αλουμινίου

Σμιλεμένη από καθαρό αλουμίνιο, η ηχομπάρα Beosound Premiere έχει κατασκευαστεί με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, σε στενή συνεργασία μεταξύ της ομάδας σχεδιασμού της Bang & Olufsen και των παγκοσμίου φήμης ειδικών της Factory 5 στο Struer της Δανίας. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ηχομπάρες, η Beosound Premiere είναι ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο γλυπτό που αντικατοπτρίζει τον πολυδιάστατο ήχο που παράγει. Τα ηχεία δεν είναι κρυμμένα· αναδεικνύονται, εκφράζοντας τη φιλοσοφία της Bang & Olufsen για σχεδιασμό από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα.

Το ενιαίο αλουμινένιο πλαίσιο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με μαργαριτάρι για να αποκτήσει ένα ματ σατινέ φινίρισμα. Για την επίτευξη αυτής της συμπαγούς μορφής, απαιτήθηκε μηχανική ακριβείας, με απόλυτη ευθυγράμμιση του αλουμινίου με τα κομμένα ακραία καλύμματα, ώστε να διατηρείται ένα λεπτό προφίλ ενώ φιλοξενούνται δέκα ισχυροί οδηγοί.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι το tweeter που εκπέμπει προς τα πάνω, τοποθετημένο στο κέντρο της ηχομπάρας και σχεδιασμένο να τραβάει το βλέμμα σαν πολύτιμο κόσμημα μέσα από το στρογγυλεμένο αλουμίνιο. Οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού του οδηγού περιλαμβάνουν 1.925 με ακρίβεια κατεργασμένες οπές – προς τιμήν του έτους ίδρυσης της Bang & Olufsen – αποτίοντας φόρο τιμής στα 100 χρόνια δεξιοτεχνίας χωρίς συμβιβασμούς.

Ο Χωρικός Ήχος Με Διαφορετική Οπτική

Η ηχομπάρα Beosound Premiere προσφέρει ήχο υψηλής πιστότητας, επιτρέποντας στους ακροατές να απολαμβάνουν μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στους δέκα ειδικά σχεδιασμένους οδηγούς που βρίσκονται στο εσωτερικό της, με έναν κεντρικό οδηγό που προσθέτει ύψος και διάσταση στον ήχο. Μαζί, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό ηχητικό πεδίο που απλώνεται γύρω από τον ακροατή από όλες τις γωνίες. Η Beosound Premiere διαθέτει μια συστοιχία οδηγών με ειδικά σχεδιασμένη ρύθμιση, η οποία ελέγχει με ακρίβεια την κατεύθυνση του ήχου. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει την καθαρότητα των διαλόγων και προσφέρει βαθιά, δυνατά μπάσα, κάνοντας κάθε σκηνή να ζωντανεύει.

Αναπτυγμένη από τους ειδικούς της Bang & Olufsen, η νέα τεχνολογία Wide Stage Technology™ χρησιμοποιεί επεξεργασία σήματος ειδικά σχεδιασμένη για τη Beosound Premiere. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι έχουν προστεθεί εξωτερικά ηχεία, επεκτείνοντας το ηχητικό πεδίο τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Μέσω αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας, και οι δέκα οδηγοί συνεργάζονται για να προσφέρουν καθηλωτικό ήχο που γεμίζει το δωμάτιο, μεταφέρει τους διαλόγους με κρυστάλλινη καθαρότητα και δημιουργεί εντυπωσιακά ηχητικά τοπία για μουσική και ταινίες.

Ως έκφραση εκλεπτυσμένης καινοτομίας, η Beosound Premiere αναλύει απρόσκοπτα το περιβάλλον, προσαρμόζοντας τον ήχο στις ιδιαιτερότητες του χώρου σας. Είτε λειτουργεί αυτόνομα είτε ως κεντρικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου, η Beosound Premiere υποστηρίζει τη σύνδεση επιπλέον ηχείων Bang & Olufsen μέσω του Beolink Surround. Ο πλήρως ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Atmos 7.1.4 προσαρμόζεται στο σύστημά σας και υποστηρίζει απρόσκοπτη επέκταση, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Η Γλώσσα Του Φωτός

Η δημιουργία μαγικών στιγμών βρίσκεται στο επίκεντρο της κληρονομιάς της Bang & Olufsen. Μέσα από τη γλώσσα του φωτός, η Beosound Premiere μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές αλληλεπιδρούν με τον ήχο, προσφέροντας μια διαισθητική εμπειρία. Ενενήντα ευαίσθητα LED φωτίζουν με μια αιθέρια λάμψη το εσωτερικό της ηχομπάρας. Καθώς ρυθμίζετε τις παραμέτρους, το φως ακολουθεί, δημιουργώντας μια αίσθηση σύνδεσης με το προϊόν.

Απόδοση Που Διαρκεί

Η Beosound Premiere αντικατοπτρίζει την παράδοση της Bang & Olufsen στην τέχνη της κατασκευής και της φροντίδας. Στον πυρήνα της αποστολής της εταιρείας βρίσκεται μια προοδευτική προσέγγιση στην κυκλικότητα, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται για να διαρκούν — τόσο σε ήχο όσο και σε δομή. Η Beosound Premiere είναι πιστοποιημένη με Cradle to Cradle Certified® Bronze, γεγονός που σημαίνει ότι έχει κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να αναβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση με την εγγραφή στο Beocare, ως ένδειξη της διαρκούς δέσμευσης της Bang & Olufsen για ποιότητα και φροντίδα.

Παρουσιάζουμε το Beosound Premiere Haute Edition

Για να σηματοδοτήσει αυτή την κυκλοφορία, η ομάδα Atelier της Bang & Olufsen δημιούργησε μια ειδική Haute Edition, περιορισμένη σε μόλις 25 κομμάτια παγκοσμίως. Αυτή η έκδοση τονίζει τις γλυπτικές ιδιότητες της ηχομπάρας με ένα μοτίβο ακριβείας που ξεκινά από τη χαρακτηριστική κεντρική σχισμή και ακτινοβολεί προς τα έξω, τυλίγοντας ολόκληρη τη μορφή με κυματιστές αυλακώσεις που αντανακλούν τον τρόπο διάδοσης του ήχου σε κύματα. Αυτές οι αυλακώσεις αντανακλούν το φως, προσκαλούν την αφή και αποπνέουν μια αίσθηση ενέργειας, κίνησης και βάθους, ενισχύοντας την αισθητηριακή παρουσία του προϊόντος και αφηγούμενες οπτικά την ιστορία του ήχου.

Ο σχεδιασμός επιτυγχάνεται μέσα από μια περίπλοκη διαδικασία διάρκειας 17 ωρών, κατά την οποία μια περιστρεφόμενη λεπίδα χαράζει λεπτές αυλακώσεις στο ακατέργαστο αλουμίνιο, δημιουργώντας μια οπτική αντήχηση της εντυπωσιακής χωρικής ηχητικής του ικανότητας — σαν ένας γλύπτης που αποκαλύπτει τη μορφή μέσα από την πέτρα. Το αποτέλεσμα είναι μια άψογη ένωση τέχνης και μηχανικής, που μετατρέπει τη Beosound Premiere σε κάτι περισσότερο από μια ηχομπάρα. Γίνεται μια ακουστική, οπτική και απτική εμπειρία που ενσωματώνει την ίδια την ουσία του ήχου.

Ως ένδειξη αυθεντικότητας και δεξιοτεχνίας, κάθε κομμάτι είναι χαραγμένο με τον μοναδικό του αριθμό (1 από 25) και συνοδεύεται από ένα τηλεχειριστήριο Beoremote One περιορισμένης έκδοσης, μέσα σε χειροποίητη ξύλινη συσκευασία. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Διαθεσιμότητα

Η ηχομπάρα Beosound Premiere διατίθεται σε Φυσικό Αλουμίνιο (Δεκέμβριος 2025), Απόχρωση Χρυσού (Φεβρουάριος 2026) και Μαύρο Ανθρακί (Μάρτιος 2026) και συνοδεύεται από μια ευέλικτη βάση που επιτρέπει την τοποθέτηση σε τοίχο και σε τραπέζι. Ενώ η Beosound Premiere έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει τα ηχεία, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν εναλλάξιμα υφασμάτινα καλύμματα σε γκρι μελανζέ, καθώς και ξύλινα καλύμματα από δρυ και σκούρο δρυ, κατασκευασμένα από ένα ενιαίο κομμάτι ξύλου. Κάθε δρύινο κάλυμμα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και εξασφαλίζει ότι κάθε κομμάτι έχει μια μοναδική έκφραση.

Στην Ελλάδα, η B&O διανέμεται από την ASBIS Hellas, με κύριο μοντέλο διάθεσης τα monobrand καταστήματα πώλησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.