H Samsung Electronics Co., Ltd παρουσίασε σήμερα τις τελευταίες καινοτομίες της για ένα πιο συνδεδεμένο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της στην IFA 2023, η εταιρεία τόνισε ότι το όραμά της για το SmartThings είναι να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη να θέσουν σε προτεραιότητα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν – από την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόσβαση σε ποιοτική ψυχαγωγία – ώστε να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο αποτελεσματική. Το διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα SmartThings επιτρέπει στους 285 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες του να προσαρμόσουν και να εξατομικεύσουν το σπίτι τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους, συνδέοντας και ελέγχοντας πολλαπλές συσκευές από μία εφαρμογή.

Η παρουσία της Samsung στην IFA 2023 συμπίπτει με μία νέα έρευνα καταναλωτών που διεξήγαγε η εταιρεία σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να κατανοήσει τις εξελισσόμενες ανάγκες για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο σπίτι[1].

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, της Samsung Europe δήλωσε σχετικά: «Στη Samsung μας ενδιαφέρει να συνδέουμε τους χρήστες μας με τους ανθρώπους, τα μέρη και την ψυχαγωγία που είναι πιο σημαντική για εκείνους. Θα συνεχίσουμε να επωφελούμαστε των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες, για να διασφαλίσουμε ότι το οικοσύστημα SmartThings αναπτύσσεται με τρόπο που επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν ακόμα περισσότερα με όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν σημασία για εκείνους».

Βελτιώνοντας την εμπειρία στο σπίτι

Η εφαρμογή SmartThings επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν, αλλά και να διατηρούν το σπίτι τους ασφαλές από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, βοηθώντας τους παράλληλα να απολαμβάνουν απρόσκοπτη ψυχαγωγία. Σε όλη την Ευρώπη, τα σπίτια μας εξακολουθούν να είναι πιο σημαντικά από ποτέ, καθώς διαδραματίζουν πολλαπλούς ρόλους κάθε μέρα – από το γραφείο μας, μέχρι τον χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επτά στους δέκα καταναλωτές (71%) συμφωνούν ότι η τεχνολογία έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, σε ενέργειες όπως η επαφή με τους φίλους και την οικογένειά τους, στον τρόπο που κάνουν τις δουλειές τους, αλλά και στο πώς απολαμβάνουν τα χόμπι τους1.

Όσοι αγαπούν το φαγητό, μπορούν πλέον να χαρούν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της μαγειρικής με το Samsung Food, τη νέα All-in-one εφαρμογή για την αναζήτηση συνταγών, αποθήκευση και κοινή χρήση αυτών, τον προγραμματισμό των γευμάτων, το μαγείρεμα και τις αγορές ειδών παντοπωλείου. Στη συνέντευξη Τύπου, ανακοινώθηκε ότι το Samsung Food είναι διαθέσιμο σε 104 χώρες και οκτώ γλώσσες και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν τη γνώση σχετικά με τα τρόφιμα στα χέρια τους, ενώ, ταυτόχρονα, τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για τη διατροφή, το σώμα τους και το μαγείρεμα. Η εφαρμογή συνδέεται, επίσης, με τις κουζίνες των χρηστών, στέλνοντας άμεσα τη σωστή ώρα και θερμοκρασία στο συμβατό φούρνο Samsung τους. Με περισσότερες από 1.600 συνταγές, θα υπάρχει πάντα κάτι νέο να μαγειρέψουν.

Μέχρι το τέλος τους έτους, χρησιμοποιώντας το Food AI, η Samsung Food θα παρέχει εξατομικευμένες συνταγές, οι οποίες θα αντανακλούν τις διατροφικές απαιτήσεις των χρηστών, όπως τη μετατροπή συνταγών σε vegan, με μερικές μόνο κινήσεις. Μια περαιτέρω βελτίωση που θα γίνει αργότερα μέσα στο έτος, προβλέπεται να συνδεθεί και με το Samsung Health, ώστε το πρόγραμμα των γευμάτων να μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις και τις διατροφικές απαιτήσεις των χρηστών, ενώ, παράλληλα, θα υποστηρίζει τους χρήστες να πετύχουν τους στόχους υγείας που έχουν θέσει. Το 2024, η εφαρμογή Samsung Food θα χρησιμοποιεί φωτογραφίες των γευμάτων για να ελέγξει τις διατροφικές πληροφορίες, να αναγνωρίσει συστατικά και να προτείνει τις καλύτερες συνταγές, μέσω της τεχνολογίας Vision AI.

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες τηλεοράσεων για 17 συναπτά έτη[2], η Samsung έχει δεσμευτεί να παρέχει εξαιρετική ψυχαγωγία. Η εταιρεία ολοκλήρωσε τη σειρά των τηλεοράσεων της με την κυκλοφορία των 98” Neo QLED 8K και 4K Q80C και σχεδιάζει να φέρει την πλήρη γκάμα οθονών Micro LED στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του έτους, προσφέροντας εξαιρετική αντίθεση και εντυπωσιακές λεπτομέρειες που «τοποθετούν» τους χρήστες στο επίκεντρο, είτε παίζουν παιχνίδια είτε παρακολουθούν ταινίες.

Για να γιορτάσει την 100η επέτειο της Disney, η Samsung ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «The Frame – Disney 100 Edition». Η οθόνη διαθέτει αποκλειστική στεφάνη στο ασημί μεταλλικό χρώμα της επετείου και ένα μοναδικό τηλεχειριστήριο της Disney, εμπνευσμένο από τον Μίκυ Μάους. Συνοδεύεται, επίσης, από 100 κομμάτια εμβληματικής τέχνης από τα Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm and National Geographic, καθώς και από κλασικές φωτογραφίες του Μίκυ, της Μίννυ, του Γούντυ, της Σταχτοπούτας και πολλών άλλων χαρακτήρων καρτούν. Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να εμφανίζουν τις οικογενειακές τους φωτογραφίες και να δημιουργούν ένα μαγικό περιβάλλον στο σπίτι τους.

Επιπρόσθετα, στη συνέντευξη τύπου ανακοινώθηκε η παγκόσμια κυκλοφορία του The Freestyle 2nd Gen. Αυτός ο ευέλικτος φορητός προβολέας προσφέρει στους χρήστες την εμπειρία της μεγάλης οθόνης, όπου επιλέξει να την τοποθετήσει ο χρήστης – ακόμα και στο ταβάνι. Η λειτουργία Smart Edge Blending προσφέρει εμπειρίες οριζόντιας και κατακόρυφης οθόνης. Αυτό σημαίνει ότι, αν συνδυαστούν δύο προβολείς Freestyle 2nd Gen, ο χρήστης απολαμβάνει πανοραμική εμπειρία 160’’ και κάθετη εμπειρία 120’’. Επιπλέον, οι χρήστες του Freestyle 2nd Gen μπορούν να απολαύσουν τα μεγαλύτερα παιχνίδια από συνεργάτες της Samsung, αφού έχουν πλήρη πρόσβαση στο Samsung Gaming Hub.

Μέσω της συνεργασίας με το Xbox και την Bethesda Softworks, στα παιχνίδια περιλαμβάνονται, πλέον, το Starfield, ένα εκπληκτικό παιχνίδι ρόλων επόμενης γενιάς, που βρίσκεται «ανάμεσα στα αστέρια». Οι χρήστες μπορούν πλέον να παίξουν το Starfield μέσω του Samsung Gaming Hub, διαθέτοντας απλώς συνδρομή στο Xbox Game Pass Ultimate, χωρίς να χρειάζονται την κονσόλα.

Κάνοντας μικρά βήματα με γνώμονα το περιβάλλον

Η Samsung έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους ανθρώπους να εξοικονομούν χρήματα και να κάνουν βήματα προς τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου πλανήτη. Αυτά τα ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τους καταναλωτές, καθώς πάνω από τα τρία τέταρτα των καταναλωτών (77%) δηλώνουν ότι αναζητούν προϊόντα τεχνολογίας που εξοικονομούν ενέργεια – όχι μόνο για εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και για να προστατεύσουν το περιβάλλον4. Επίσης, τα δύο τρίτα (67%) θεωρούν σημαντικό η επόμενη συσκευή τους να μπορεί να συνδεθεί σε μια εφαρμογή που τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας4.

Καθώς οι τιμές στην ενέργεια αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη[3], το 72% των ερωτηθέντων ανησυχεί για το κόστος λειτουργίας των συσκευών στο σπίτι τους [4]. Προκειμένου να αντιστραφεί το αυξανόμενο κόστος για τους καταναλωτές, το SmartThings Energy μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να βελτιστοποιήσουν την ενέργεια που χρησιμοποιείται από όλες τις συσκευές τους και να προσαρμόσουν την κατανάλωση στις ανάγκες τους και να επιτύχουν τη χαμηλότερη δυνατή χρήση. Για παράδειγμα, η λειτουργία λειτουργία AI Energy Mode στο SmartThings Energy επιτρέπει την παρακολούθηση και τη μείωση της χρήσης ενέργειας του πλυντηρίου έως και 70% [5], χρησιμοποιώντας το Ecobubble για πλύσιμο με δροσερό νερό αντί για ζεστό.

Επιπλέον, η Samsung έχει συνεργαστεί με τον παγκόσμιο οργανισμό προστασίας των ωκεανών «Ocean Wise» και την εταιρεία ένδυσης «Patagonia», προκειμένου να βρει λύσεις στο θέμα της απόρριψης μιρκοϊνών. Το φίλτρο Less Microfiber™ αποτελεί ένα εξωτερικό φίλτρο πλυντηρίου ρούχων που μπορεί να μειώσει έως και 98% των εκπομπών μικροπλαστικών από τους κύκλους πλύσης[6]. Μιλώντας στην IFA, η Charlie Cox, Διευθυντής Microplastic Solutions της Ocean Wise δήλωσε: «Μέσω της συνεργασίας μας με τη Samsung και την Patagonia, η Ocean Wise είναι περήφανη που έδειξε έναν τρόπο στη βιομηχανία ρούχων να αναλάβει τον ρόλο της στην προσπάθεια περιορισμού της απόρριψης μικροϊνών στον ωκεανό. Μέσω καινοτομιών όπως το φίλτρο Less Microfiber ™ , μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μειώσουν το αποτύπωμα μικροϊνών στο σπίτι. Είναι μια απλή, καθημερινή λύση για την οποία θα μας ευχαριστούν οι ωκεανοί μας».

Οι τεχνολογίες θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας, αντιπροσωπεύουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και η Samsung βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης. Οι καινοτόμες έξυπνες αντλίες θερμότητας με πηγή αέρα έχουν σημειώσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των πωλήσεων κατά 97% από το 2022[7]. Λειτουργούν με δεξαμενές ζεστού νερού οικιακής χρήσης ή με το ClimateHub της Samsung, για να κάνουν το σπίτι άνετο όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από τον καιρό. Μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με το οικοσύστημα SmartThings, ώστε η κατανάλωση ενέργειας να παρακολουθείται και να προσαρμόζεται στο προτιμώμενο περιβάλλον του χρήστη[8]. Το EHS Mono R290, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά λύσεων αντλιών θερμότητας, θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Το ταξίδι της Samsung εξελίσσεται διαρκώς, καθώς στοχεύει να δημιουργεί τεχνολογία που βοηθά τους ανθρώπους να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την ημέρα τους, κάνοντας μικρά βήματα για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Τα Galaxy Z Flip5[9] και Fold5[10] και η σειρά Galaxy Tab S9[11] διαθέτουν μια ποικιλία ανακυκλωμένων υλικών, όπως ανακυκλωμένο αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικά που προέρχονται από δίχτυα ψαρέματος, βαρέλια νερού και μπουκάλια PET που έχουν απορριφθεί στον ωκεανό. Όλες αυτές οι καινοτομίες του Galaxy έρχονται σε κουτιά συσκευασίας κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο χαρτί[12].

Διατηρώντας το σπίτι ασφαλές

Η Samsung αντιλαμβάνεται πλήρως την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σε όλες τις γενιές. Μάλιστα, η ασφάλεια αποτελούσε ένα αναδυόμενο θέμα στην έρευνα που διεξήχθη. Η παρακολούθηση του σπιτιού όσο οι καταναλωτές δεν είναι εκεί (54%), το αίσθημα της ασφάλειας όταν είναι μόνοι στο σπίτι (39%), και το να κρατούν την οικογένειά τους ασφαλή, όταν είναι έξω από το σπίτι (39%), θεωρούνται βασικά οφέλη ασφαλείας που παρέχονται από τις «έξυπνες» τεχνολογίες[13].

Το οικοσύστημα SmartThings διαθέτει μια σειρά συνεργατών που δεσμεύονται να βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούν τα σπίτια και τα αγαπημένα τους πρόσωπα ασφαλή. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται, πλέον, η Yale, μια κορυφαία μάρκα στην ασφάλεια του σπιτιού. Το «έξυπνο» κλείδωμα Yale Linus® και το νέο Smart Opener for Gate & Garage επιτρέπουν το κλείδωμα των θυρών και των πυλών εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής για να εξασφαλίσει ηρεμία σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ξεκλειδώνοντας το μέλλον μέσω της «έξυπνης» τεχνολογίας

Η Samsung επενδύει σε ένα μέλλον που βασίζεται στις δυνατότητες που μπορεί να ξεκλειδώσει η τεχνολογία. Ένας τομέας που στοχεύει να κάνει τη διαφορά είναι να κάνει την τεχνολογία για «έξυπνα» σπίτια πιο εύκολα διαθέσιμη. Η έρευνα δείχνει ότι το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της «έξυπνης» τεχνολογίας είναι βασικός παράγοντας για την αλλαγή σπιτιού και πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων είπαν ότι τα πλήρως λειτουργικά «έξυπνα» σπίτια είναι ελκυστικά (77%)13.

Εστιάζοντας σε αυτό, η Samsung εργάζεται για να κάνει αυτές τις δυνατότητες πραγματικότητα και πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσει αυτό το όραμα. Συνεργαζόμενη με την ABB Smart Buildings και την SMA, έναν από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης στον κόσμο, ελπίζει να συνδέσει τους ανθρώπους πιο στενά με τα σπίτια τους, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες της «έξυπνης» τεχνολογίας σε σπίτια προτού αυτά αγοραστούν. Με την ενσωμάτωση των προϊόντων ABB και SMA στο SmartThings Energy, τα σπίτια μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ασφαλή και πιο «έξυπνα». Για παράδειγμα, η δυνατότητα λειτουργίας των συσκευών στον βέλτιστο χρόνο, η παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας για προσαρμογή της κατανάλωσης με βάση τις τιμές ενέργειας και τα πρότυπα χρήσης και η βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας με βάση την ηλιακή παραγωγή.

