Δεν μπορείς να φορέσεις την φόρμα ενός σούπερ ήρωα και να έχεις έξτρα κιλά ή να σκέφτεσαι «θα μπορούσα να είχα κάνει ένα σετ παραπάνω push ups». Πρέπει να είσαι πανέτοιμος να ανταποκριθείς στις υψηλές απαιτήσεις του ρόλου που δεν ξέρει από άραγμα στον καναπέ και ασταμάτητο τσιμπολόγημα. Οι περισσότεροι ηθοποιοί που ανέλαβαν να ερμηνεύσουν έναν ήρωα επί σκηνής έπρεπε να αποκτήσουν και το ανάλογο σώμα για να γίνουν πιο πειστικοί, μία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη που απαιτεί αφοσίωση, σκληρή δουλειά, πολλές θερμίδες και αμέτρητες επισκέψεις στο γυμναστήριο. Όταν όλα αυτά «δένουν» καλά, τότε προκύπτουν οι εντυπωσιακοί κοιλιακοί και τα μπράτσα από ατσάλι που γεμίζουν τη μεγάλη οθόνη και προκαλούν επιφωνήματα θαυμασμού.

Παρακάτω παραθέτουμε 10 από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηθοποιών που έγιναν «φέτες» για χάρη του σεναρίου και έκαναν τα γυμναστήρια να τρίβουν τα χέρια τους από τους επερχόμενους πελάτες.





Chris Pratt

Μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις του Hollywood. O γεματούλης ηθοποιός του τηλεοπτικού Parks and Recreation έγινε ένας γεροδεμένος τριαντάρης. Το πέρασμα από την τηλεόραση στις σούπερ hero διαστάσεις του Guardians of the Galaxy έγινε με πολύ γυμναστική αλλά και έναν έμπειρο διατροφολόγο που του έμαθε να ακολουθεί την σωστή δίαιτα. Τρώγοντας περισσότερο και πιο σωστά, αλλά παράλληλα κάνοντας τον μεταβολισμό του να λειτουργήσει καλύτερα.