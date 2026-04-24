Τα adidas Originals επαναφέρουν το ADISTAR CONTROL 5, μεταφέροντας ένα εμβληματικό running σχέδιο στη σύγχρονη εποχή του streetwear και του lifestyle.

Από την εμφάνισή του – ως αγωνιστικό παπούτσι στίβου – στα τέλη της δεκαετίας του ’70, μέχρι την εξέλιξή του σε ένα μοντέλο που συνόδευσε δρομείς μεγάλων αποστάσεων, το ADISTAR αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς. Σήμερα επιστρέφει, όχι απλώς ως ένα retro sneaker, αλλά ως ένα σύγχρονο σύμβολο του lifestyle running, μιας τάσης που επαναπροσδιορίζει το τρέξιμο ως καθημερινή ταυτότητα. Σε έναν κόσμο όπου η κίνηση μέσα στην πόλη είναι έκφραση προσωπικού στυλ, το ADISTAR CONTROL 5 επανασυστήνει τον τρόπο που ζούμε και κινούμαστε: με άνεση, αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα.

Το ADISTAR CONTROL 5 αντλεί έμπνευση από την εποχή των 00s και επιστρέφει δυναμικά ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης μόδας, με έντονες γραμμές, πολυεπίπεδα στοιχεία και μια χαρακτηριστική σιλουέτα που ξεχωρίζει. Δεν πρόκειται απλώς για νοσταλγία, αλλά για μια νέα, σύγχρονη ανάγνωση του παρελθόντος.

O διεθνής ποδοσφαιριστής Μπάμπης Κωστούλας, είναι μέρος της καμπάνιας για το ADISTAR, που μέσα από τον φακό επισφραγίζει, πως το συγκεκριμένο μοντέλο δεν πρόκειται απλώς για νοσταλγία, αλλά για μια νέα, σύγχρονη ανάγνωση του παρελθόντος.

Το νέο μοντέλο των adidas Originals απευθύνεται σε μια νέα γενιά που δεν ακολουθεί απλώς τάσεις, αλλά χαράζει τη δική της πορεία μέσα στην πόλη, στη μόδα και στη ζωή. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: δεν τρέχουμε απλώς επιλέγουμε πώς κινούμαστε, πώς ντυνόμαστε, πώς εκφραζόμαστε. We are in control.

Η μεγάλη επιστροφή του ADISTAR CONTROL 5 γιορτάστηκε με ένα άκρως εντυπωσιακό και talk-of-the-town party, το οποίο αποτέλεσε παράλληλα και την επίσημη αποκάλυψη του ανακαινισμένου Showroom της adidas. Σε έναν χώρο που επαναπροσδιορίζει την αισθητική, με minimal γραμμές και clean design που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία του νέου μοντέλου.

Οι προσκεκλημένοι φωτογραφήθηκαν στον εντυπωσιακό χώρο, αναδεικνύοντας το «look and feel» της νέας εποχής των adidas Originals, όπου το sport συναντά το lifestyle με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Η ενέργεια του event και του νέου χώρου επιβεβαίωσαν ότι με το ADISTAR CONTROL 5, η adidas ορίζει το μέλλον της urban κουλτούρας.

Τα νέα μοντέλα ADISTAR CONTROL 5 είναι διαθέσιμα στο adidas.gr, στα καταστήματα adidas και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.