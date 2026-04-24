“SUNLIT ESCAPES”: Ο Haralas παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για την Άνοιξη 2026

“SUNLIT ESCAPES”: Ο Haralas παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για την Άνοιξη 2026

Ο Haralas παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για την Άνοιξη 2026, με πρωταγωνίστρια την Ήβη Αδάμου. Η ίδια αποτελεί το πρόσωπο της σεζόν, σε ένα fashion story που αναδεικνύει το φως, την ανεμελιά και τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Με effortless κομψότητα και φυσική λάμψη, η Ήβη Αδάμου εκφράζει το νέο mood του brand, φωτεινό, ανάλαφρο και σύγχρονα elegant.

Η καμπάνια “Sunlit Escapes“ εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό γεμάτο ήλιο, φυσικές υφές και ανοιξιάτικη αύρα. Από lush gardens έως poolside στιγμές, το visual αφήγημα αποτυπώνει μια αίσθηση ελευθερίας και refined χαλάρωσης. Το φως, η κίνηση και τα απαλά χρώματα συνθέτουν εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο city chic και τη ανοιξιάτικη διάθεση.

Η συλλογή Spring 2026 αποτυπώνει μια fresh, elevated αισθητική, όπου loafers, mules, slingbacks, γόβες και minimal sneakers συνδυάζονται με statement bags και softly structured γραμμές. Τα looks μεταβαίνουν με άνεση από το πρωί έως το ηλιοβασίλεμα, διατηρώντας έναν σύγχρονο αλλά διαχρονικό χαρακτήρα.

Οι ουδέτερες αποχρώσεις, τα παστέλ και οι γήινες υφές ενισχύουν αυτή τη φιλοσοφία, προσεγγίζοντας τη διαχρονικότητα μέσα από μια πιο σύγχρονη οπτική.

Από brands όπως DKNY, Nine West, UGG, Guess, JW Pei, INUOVO, FitFlop και SCHUTZ έως τη Haralas Collection, κάθε κομμάτι συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το σύγχρονο spring lifestyle ανάλαφρο, κομψό και πάντα stylish.

Το #FacesOfHaralas αποκτά μια νέα διάσταση μέσα από την Ήβη Αδάμου, σε μια καμπάνια που επαναπροσδιορίζει την απλότητα ως μορφή σύγχρονης πολυτέλειας.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή Haralas Spring 2026 στα καταστήματα και online και ζήστε το vibe του “Sunlit Escapes” εκεί όπου το φως γίνεται στυλ και κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόδραση.