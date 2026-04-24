Αν θέλεις ένα πιάτο ανοιξιάτικο, ανάλαφρο και ταυτόχρονα χορταστικό, αυτή η μακαρονάδα με σπαράγγια και αρακά είναι πραγματικά ό,τι πρέπει. Η λεμονάτη κρέμα με παρμεζάνα δίνει φρεσκάδα και βελούδινη υφή, χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα. Είναι μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και πολύ πιο νόστιμη απ’ όσο ίσως περιμένεις από τόσο απλά υλικά.

Υλικά για 4 μερίδες

350 γρ. σπαράγγια, καθαρισμένα από τις σκληρές άκρες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. φρέσκα φύλλα θυμαριού

350 γρ. κοντά ζυμαρικά, όπως πένες ή φουζίλι

100 γρ. αρακάς, φρέσκος ή κατεψυγμένος και αποψυγμένος

1 λεμόνι, το ξύσμα του και ο χυμός από το μισό

50 γρ. παρμεζάνα ή άλλο σκληρό τυρί, τριμμένο, και λίγο extra για το σερβίρισμα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Τρόπος παρασκευής

Κόβεις πρώτα τις κορυφές από τα σπαράγγια και τις αφήνεις στην άκρη. Στη συνέχεια ψιλοκόβεις τα υπόλοιπα κοτσάνια.

Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Ρίχνεις το κρεμμύδι, το σκόρδο, το θυμάρι και τα ψιλοκομμένα κοτσάνια από τα σπαράγγια. Τα σοτάρεις για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Παράλληλα, βράζεις τα ζυμαρικά σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό για 8 με 10 λεπτά. Τα τελευταία 3 λεπτά προσθέτεις στην κατσαρόλα τις κορυφές από τα σπαράγγια και τον αρακά. Πριν σουρώσεις, κρατάς 150 ml από το νερό όπου έβρασαν τα ζυμαρικά.

Μεταφέρεις το μείγμα από το τηγάνι στο μπλέντερ. Προσθέτεις το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού, την παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνεις και λίγο από το νερό των ζυμαρικών και χτυπάς μέχρι να γίνει μια λεία, κρεμώδης σάλτσα.

Έπειτα, επιστρέφεις τη σάλτσα στο τηγάνι και προσθέτεις τα ζυμαρικά, τις κορυφές από τα σπαράγγια και τον αρακά. Ανακατεύεις απαλά και, αν χρειαστεί, ρίχνεις λίγο ακόμη από το νερό που κράτησες, ώστε η σάλτσα να γίνει πλούσια και δεμένη.

Σερβίρισμα

Μοιράζεις τα ζυμαρικά σε τέσσερα πιάτα και τελειώνεις με έξτρα παρμεζάνα από πάνω. Είναι ένα πιάτο που ταιριάζει υπέροχα για μεσημεριανό στο σπίτι, αλλά και για ένα πιο περιποιημένο καθημερινό τραπέζι.

Καλή απόλαυση!