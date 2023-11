Η Meghan Markle, ο πρίγκιπας Harry, ο Orlando Bloom και η κόρη του Daisy, 3 ετών, παρευρίσκονται στο τελευταίο σόου της Katy Perry στο Las Vegas!

Η Meghan Markle, ο Prince Harry και η Céline Dion εθεάθησαν στο τελευταίο σόου της τραγουδίστριας στο Las Vegas residency Play το Σάββατο, καθώς ο Orlando Bloom παρευρέθηκε επίσης με την 3χρονη κόρη τους Daisy.

The Duke and Duchess of Sussex και η Dion, 55 ετών, εθεάθησαν επίσης σε μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο X (Twitter) μέσα στο The Theatre at Resorts World in Vegas όπου έπαιζε η Perry, 39 ετών.

Η υποστήριξη της Perry από τους Sussexes έρχεται αφότου ο 39χρονος Harry – που μετακόμισε με τη σύζυγό του στο Montecito στην California το 2020 – αποκάλυψε το 2021 ότι αυτός και η Meghan είναι γείτονες του Bloom και της Perry και έχουν γίνει φίλοι.

«Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο Orlando Bloom μου έστειλε ένα μήνυμα – γιατί είναι ακριβώς κάτω από το δρόμο και είμαστε κάπως σε επαφή», είπε τότε ο Harry, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι παραμένει σε επαφή για την ασφάλεια στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, η Perry εμφανίστηκε πρόσφατα στη συναυλία Coronation για τον πατέρα του Harry, τον King Charles τον Μάιο.

Η Meghan, 42 ετών, και ο Harry έφτασαν χωριστά στη Dion, η οποία ήταν με τους δίδυμους γιους της Eddy και Nelson, 13 ετών, καθώς κάθονταν στο τμήμα VIP.

Η έξοδος της Dion έρχεται αφότου η θρυλική τραγουδίστρια – η οποία αποκάλυψε πέρυσι ότι πάσχει από σύνδρομο stiff-person – φωτογραφήθηκε σε έναν αγώνα χόκεϊ στο Vegas τη Δευτέρα με τον μεγαλύτερο γιο René-Charles, 22 ετών, και τα δίδυμα.

Η Perry ξεκίνησε το Residency Play της στο Vegas τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά από μια επιτυχημένη σειρά των πρώτων συναυλιών, η τραγουδίστρια των “Roar” παρέτεινε την παραμονή της μέχρι το τελευταίο σόου το βράδυ του Σαββάτου. Και για το τελευταίο σόου της, ο Bloom και η κόρη τους ήταν εκεί για να την επευφημήσουν.

Πριν από την τελευταία της εμφάνιση, η Perry δημοσίευσε φωτογραφίες και αποσπάσματα από το wrap party της για τη συναυλία της στο residency, συμπεριλαμβανομένης μιας ενθουσιώδους εορταστικής λεζάντας.

Σε μια θολή φωτογραφία, η Perry στεκόταν δίπλα σε μια φωτισμένη πινακίδα Stardust από το Stardust Resort and Casino στο LAS VEGAS. Άλλα στιγμιότυπα έδειξαν την Perry να ποζάρει σόλο και με το πλήρωμα από τη συναυλία της στο residency μπροστά από την πινακίδα.

«Θα μου λείψετε παιδιά», πρόσθεσε.

Η Perry και ο Bloom καλωσόρισαν την κόρη τους Daisy στις 26 Αυγούστου 2020. Ο Bloom έχει επίσης έναν γιο, τον Flynn Bloom, τον οποίο έκανε με την πρώην σύζυγό του Miranda Kerr.

