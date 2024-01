Η κόρη της Paris Hilton, London, χαμογελά καθώς απολαμβάνει τον tummy time στο νέο βίντεο: “So in love with My Baby Girl”

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η Paris Hilton απόλαυσε λίγο ποιοτικό χρόνο με κάθε ένα από τα παιδιά της. Σε ένα βίντεο του TikTok, ρίχνει μια ματιά στην κόρη της London Marilyn, 7 εβδομάδων.

“Το μικρό μου κουνελάκι! Τόσο ερωτευμένη με το κοριτσάκι μου London”, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, δείχνοντας το μικρό της με ένα ροζ κουνελάκι.

Σε ένα άλλο βίντεο, η Hilton απολαμβάνει μια απόδραση με τον σύζυγό της Carter Reum και τα παιδιά. Μοιράστηκε βίντεο με τον γιο του Phoenix, ο οποίος γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια αργότερα αυτόν τον μήνα, σε έναν περιπατητή που επισκέπτεται την καμπίνα της οικογένειας.

Το τζάκι τραβά γρήγορα την προσοχή του Phoenix, με τη νέα μαμά να δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει φωτιά από κοντά.

Μετά τη γέννηση της κόρης της, η Paris είπε: «Είμαι λίγο πάνω από το φεγγάρι που η μικρή μας πριγκίπισσα είναι εδώ!».

Πρόσθεσε ότι αυτή και ο Reum “είναι τόσο ευγνώμονες και τόσο χαρούμενοι. Είναι συναρπαστικό να περνάμε τις πρώτες μας διακοπές ως γονείς”.

Η Hilton και ο Reum αρραβωνιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 μετά από περισσότερο από ένα χρόνο ραντεβού και παντρεύτηκαν σε μια τριήμερη γαμήλια τελετή τον Νοέμβριο.

«Αυτή είναι η αδερφή σου; Η Hilton ζήτησε από τον γιο της στο βίντεο, ο οποίος άπλωσε ένα χέρι για να αγγίξει το κεφάλι της μικρής London. «Να είσαι ευγενικός», έδωσε εντολή η μαμά του.

«Είσαι γλυκιά; Τότε η Hilton ρώτησε τον Phoenix καθώς την κοίταζε ξανά. “Το μωρό. Ωχ”, είπε καθώς χάιδευε το κεφάλι της αδερφής του.

“Ναι, ωραία. Ο Phoenix είναι ένας ωραίος μεγάλος αδερφός. Σε αγαπάμε London”, πρόσθεσε η Hilton στο κλιπ.

Διάβασε επίσης: